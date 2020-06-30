Снятие ролика, в котором показаны пробки и аварии, компания назвала цензурой.

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Рекламный ролик голландского производителя электробайков VanMoof заблокировали на французском телевидении, сообщила компания. Это первый случай, когда её рекламу снимают с эфира, отметили в VanMoof.

В ролике компания сравнивает автомобили с «крысиными бегами прошлого» и предлагает выбрать более «зелёный» способ передвижения. Французский регулятор решил, что реклама «создаёт атмосферу страха» и дискредитирует автопроизводителей, отметили в VanMoof.

«Мы понимаем, что эта реклама — не традиционное продвижение велосипедов. Это реальный призыв к действию, возможность расстаться с прошлым и добиться изменений, которые всем принесут пользу. […] Автомобильным компаниям разрешают замалчивать экологические проблемы, а когда кто-то бросает им вызов, его подвергают цензуре», — заявил сооснователь компании Тако Карлье (Taco Carlier).