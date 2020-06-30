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оказалась нейронной сетью
Снятие ролика, в котором показаны пробки и аварии, компания назвала цензурой.
Рекламный ролик голландского производителя электробайков VanMoof заблокировали на французском телевидении, сообщила компания. Это первый случай, когда её рекламу снимают с эфира, отметили в VanMoof.
В ролике компания сравнивает автомобили с «крысиными бегами прошлого» и предлагает выбрать более «зелёный» способ передвижения. Французский регулятор решил, что реклама «создаёт атмосферу страха» и дискредитирует автопроизводителей, отметили в VanMoof.
«Мы понимаем, что эта реклама — не традиционное продвижение велосипедов. Это реальный призыв к действию, возможность расстаться с прошлым и добиться изменений, которые всем принесут пользу. […] Автомобильным компаниям разрешают замалчивать экологические проблемы, а когда кто-то бросает им вызов, его подвергают цензуре», — заявил сооснователь компании Тако Карлье (Taco Carlier).
Повезло ребятам, теперь их ролик посмотрят больше народу, чем на ТВ, а главное, посмотрят в интернете, где обитает их целевая аудитория, тогда как на ТВ одни старперы остались, которых великом соблазнить вряд ли получится.
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