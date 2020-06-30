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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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Рекламу производителя электровелосипедов VanMoof сняли с эфира во Франции из-за невыгодного сравнения с автомобилями Материал редакции

Снятие ролика, в котором показаны пробки и аварии, компания назвала цензурой.

1 комментарий
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Рекламный ролик голландского производителя электробайков VanMoof заблокировали на французском телевидении, сообщила компания. Это первый случай, когда её рекламу снимают с эфира, отметили в VanMoof.

В ролике компания сравнивает автомобили с «крысиными бегами прошлого» и предлагает выбрать более «зелёный» способ передвижения. Французский регулятор решил, что реклама «создаёт атмосферу страха» и дискредитирует автопроизводителей, отметили в VanMoof.

«Мы понимаем, что эта реклама — не традиционное продвижение велосипедов. Это реальный призыв к действию, возможность расстаться с прошлым и добиться изменений, которые всем принесут пользу. […] Автомобильным компаниям разрешают замалчивать экологические проблемы, а когда кто-то бросает им вызов, его подвергают цензуре», — заявил сооснователь компании Тако Карлье (Taco Carlier).

Реклама приурочена к выпуску новой модели VanMoof S3 & X3

#vanmoof #электробайки #новость

Галина Мубаракшина
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1 комментарий
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Денис Демидов

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Повезло ребятам, теперь их ролик посмотрят больше народу, чем на ТВ, а главное, посмотрят в интернете, где обитает их целевая аудитория, тогда как на ТВ одни старперы остались, которых великом соблазнить вряд ли получится.

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