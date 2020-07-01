Стоят 15 фунтов стерлингов за набор.

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Heinz выпустила в Великобритании наборы для приготовления мороженого со вкусом кетчупа, майонеза, BBQ, Salad или Saucy Sauce.

Каждый набор включает соус, две ложки, рецепт и многоразовое ведёрко для мороженого. По рецепту покупатель сможет сам приготовить мороженое или щербет дома за 15 минут, говорят в компании. Стоимость каждого набора — 15 фунтов стерлингов (около 1300 рублей), ингредиенты придётся докупить.