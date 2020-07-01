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Татьяна Боброва
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Heinz выпустила в Великобритании наборы для приготовления мороженого со вкусом кетчупа, майонеза и других своих соусов Материал редакции

Стоят 15 фунтов стерлингов за набор.

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Heinz выпустила в Великобритании наборы для приготовления мороженого со вкусом кетчупа, майонеза, BBQ, Salad или Saucy Sauce.

Каждый набор включает соус, две ложки, рецепт и многоразовое ведёрко для мороженого. По рецепту покупатель сможет сам приготовить мороженое или щербет дома за 15 минут, говорят в компании. Стоимость каждого набора — 15 фунтов стерлингов (около 1300 рублей), ингредиенты придётся докупить.

Бренд-менеджер Heinz Дэвид Чалберт объяснил в разговоре с Gizmodo, что с набором компании клиентам не придётся «упускать радость от хорошего мороженого во время самозоляции». «Мы понимаем, что кому-то набор может показаться сумасшедшим комбо, но с Heinz любые эксперименты возможны», — добавил он.

#heinz

Татьяна Боброва
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