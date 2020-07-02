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Маркетинг
Татьяна Боброва
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Создатели сервиса коллтрекинга Сallibri запустили аналогичный сервис для самозанятых и малого бизнеса Материал редакции

Сервис «Гудок» проще в использовании и в три раза дешевле, чем Callibri, говорят в компании.

3 комментария
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Создатели сервиса коллтрекинга для маркетологов Сallibri запустили аналогичный сервис «Гудок», рассчитанный на самозанятых и малый бизнес. Об этом vc.ru рассказали в компании.

С помощью сервиса пользователи могут собрать статистику по звонкам и оценить эффективность рекламы, разделить личные и рабочие вызовы, а также защитить номер от спама и попадания в спам-базы.

В отличие от Сallibri настройка сервиса занимает до пяти минут, а управлять инструментом можно даже со смартфона. При этом стоимость ниже: обслуживание одного номера обойдётся в 10 рублей в день или 20 рублей, если нужна запись звонков, говорят в компании. Все процессы в «Гудке» автоматизированы.

Сервис уже доступен в более чем 100 российских городах, география будет расширяться, обещают в компании.

Мы хотели создать самый дешевый, простой и быстрый способ узнать, сколько целевых звонков дала реклама. «Гудок» не является профессиональным решением для крупных компаний: мы не планируем конкурировать с игроками на текущем рынке, а хотим значительно его расширить, предложив оценку той рекламы, которую раньше было оценивать нерентабельно.

Существующие решения созданы для профессиональных маркетологов, с муторными настройками и нехилой ценой. А «Гудок» — простой и надежный коллтрекинг для людей.

Иван Шкиря
основатель и гендиректор «Гудка»

#новость

Татьяна Боброва
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3 комментария
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Ivano Digital

0

"статистику по звонкам" - слух режет в XXI веке

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Huntt Ext

0

Давно уже есть Аллостат, который дешевле и Задарма, который бесплатный.

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Дамир Губаев

0

Всего 10р в день, а это 3к в месяц. В том же Битриксе можно сразу 6 номеров взять за 3к. Там любой ребенок разберётся

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