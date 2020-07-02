Мы хотели создать самый дешевый, простой и быстрый способ узнать, сколько целевых звонков дала реклама. «Гудок» не является профессиональным решением для крупных компаний: мы не планируем конкурировать с игроками на текущем рынке, а хотим значительно его расширить, предложив оценку той рекламы, которую раньше было оценивать нерентабельно.

Существующие решения созданы для профессиональных маркетологов, с муторными настройками и нехилой ценой. А «Гудок» — простой и надежный коллтрекинг для людей.