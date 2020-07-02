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Сервис «Гудок» проще в использовании и в три раза дешевле, чем Callibri, говорят в компании.
Создатели сервиса коллтрекинга для маркетологов Сallibri запустили аналогичный сервис «Гудок», рассчитанный на самозанятых и малый бизнес. Об этом vc.ru рассказали в компании.
С помощью сервиса пользователи могут собрать статистику по звонкам и оценить эффективность рекламы, разделить личные и рабочие вызовы, а также защитить номер от спама и попадания в спам-базы.
В отличие от Сallibri настройка сервиса занимает до пяти минут, а управлять инструментом можно даже со смартфона. При этом стоимость ниже: обслуживание одного номера обойдётся в 10 рублей в день или 20 рублей, если нужна запись звонков, говорят в компании. Все процессы в «Гудке» автоматизированы.
Сервис уже доступен в более чем 100 российских городах, география будет расширяться, обещают в компании.
Всего 10р в день, а это 3к в месяц. В том же Битриксе можно сразу 6 номеров взять за 3к. Там любой ребенок разберётся
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