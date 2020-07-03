Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Замена стандартным рандомайзерам.
В июле 2020 года интернет-магазин LG разыгрывает призы за регистрацию на сайте: нужно выбрать желаемый подарок, оставить контакты и ждать результатов.
Если открыть полные правила и пункт «Порядок проведения акции», то можно узнать, что определять победителей организаторы будут по курсу биткоина:
В зависимости от числа участников увеличивается количество используемых цифр курса биткоина.
На момент написания заметки представители интернет-магазина LG не ответили на вопрос vc.ru, почему был выбран такой способ розыгрыша.
Ну так себе рандомайзер. Надо было какой-нибудь хэш очередного блока брать, а не цену. За 8 минут цена может и не измениться сильно. Все призы заберут 2-3 соседних строчки.
«На момент написания заметки представители интернет-магазина LG не ответили на вопрос vc.ru, почему был выбран такой способ розыгрыша.»
Они там сами, поди, не знают, зачем они так сделали.
— Господин Пак, на сей раз нам нужен прогрессивный подход, ибо мир вокруг не стоит на месте.
— Предлагаю использовать ключевые слова «блокчейн» и «биткоин»...
— Одобряю!
— Так я же...
— Действуйте! Свободны! Госпожа Чон, кто там следующий?
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