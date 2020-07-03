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Маркетинг
Евгений Делюкин
149

Для случайного выбора победителя LG привязала результаты конкурса к курсу биткоина Материал редакции

Замена стандартным рандомайзерам.

3 комментария
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В июле 2020 года интернет-магазин LG разыгрывает призы за регистрацию на сайте: нужно выбрать желаемый подарок, оставить контакты и ждать результатов.

Если открыть полные правила и пункт «Порядок проведения акции», то можно узнать, что определять победителей организаторы будут по курсу биткоина:

  • 3 августа с 13:01 на сайте торговой площадки Forex Club зафиксируют курс биткоина до двух знаков после запятой, для каждого приза устанавливается своё время фиксации курса.
  • Каждому участнику присваивается цифровой ID по порядку отправки заявки.
  • Победитель определяется по последним цифрам стоимости криптовалюты, расчет зависит от числа участников.

В случае если итоговое количество заявок будет равно однозначному числу, то победитель определяется по последней цифре курса биткоина. В случае, если количество заявок меньше, чем значение последней цифры курса, победителем становится участник с последним id.

Например: курс равен 6 563,34, а количество заявок 212, в таком случае от значения «334» отбрасывается «3», а победителем становится участник с id 34. Аналогичная механика используется для определения всех восьми победителей.

из правил розыгрыша

В зависимости от числа участников увеличивается количество используемых цифр курса биткоина.

Если курс равен 6 563,34 , а количество Заявок 111111, в таком случае от значения «656334» отбрасывается «6», а Победителем становится Участник с id 56334. Аналогичная механика используется для определения всех восьми победителей.

При этом если будут получены одинаковые значения заявок или заявки с номером «000000», то к таким заявкам добавляется плюс один, чтобы не было нулевых и одинаковых значений заявок.

из правил розыгрыша

На момент написания заметки представители интернет-магазина LG не ответили на вопрос vc.ru, почему был выбран такой способ розыгрыша.

#lg #биткоин

Евгений Делюкин
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3 комментария
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Aydar Salikhov

0

Ну так себе рандомайзер. Надо было какой-нибудь хэш очередного блока брать, а не цену. За 8 минут цена может и не измениться сильно. Все призы заберут 2-3 соседних строчки.

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Ol Ka

0

«На момент написания заметки представители интернет-магазина LG не ответили на вопрос vc.ru, почему был выбран такой способ розыгрыша.»

Они там сами, поди, не знают, зачем они так сделали.

— Господин Пак, на сей раз нам нужен прогрессивный подход, ибо мир вокруг не стоит на месте.
— Предлагаю использовать ключевые слова «блокчейн» и «биткоин»...
— Одобряю!
— Так я же...
— Действуйте! Свободны! Госпожа Чон, кто там следующий?

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