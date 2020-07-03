В случае если итоговое количество заявок будет равно однозначному числу, то победитель определяется по последней цифре курса биткоина. В случае, если количество заявок меньше, чем значение последней цифры курса, победителем становится участник с последним id.



Например: курс равен 6 563,34, а количество заявок 212, в таком случае от значения «334» отбрасывается «3», а победителем становится участник с id 34. Аналогичная механика используется для определения всех восьми победителей.