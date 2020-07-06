Съёмки во время самоизоляции: как мы снимали онлайн

Рассказываем, как креативная студия Яндекс.Такси Magic Camp сделала рекламную кампанию на удалёнке и перевела съёмочный процесс в онлайн. Спойлер: лучше всё-таки снимать офлайн.

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Задачи кампании

Укрепить эмоциональную связь с брендом: напомнить, чем оказались полезны наши сервисы во время самоизоляции. Ещё раз рассказать о преимуществах передвижения на такси и предложить скидку 20% на поездки.



Контекст

В апреле вышло много роликов, где красной линией проходила тема коронавируса. Например, ролик Uber с неожиданным сообщением: «Спасибо, что не заказываете сейчас такси». И ролик Facebook от агентства Droga5.

В какой-то момент роликов стало очень много. И все они говорили про одно и то же: мы вместе, мы справимся, сидите дома. На канале Microsoft Sam даже вышла подборка с одинаковыми сообщениями брендов.

«Нам пришлось на ходу менять наши планы и адаптировать все коммуникации под новые условия. За время самоизоляции мы не раз обсуждали, что объединяет нас и какие чувства испытываем. Точное определение сложно подобрать: кто-то говорил, что ему не хватает походов с друзьями по магазинам или на концерты, другие тосковали по уютным встречам в кафе с друзьями и дегустации новых блюд». Татьяна Шеховцова Старший стратег Яндекс.Такси

Что придумали

В период самоизоляции нам очень не хватало привычных атрибутов доковидной жизни. В нашем ролике мы пытались перенести «привычное» в условия четырёх стен и показать адаптацию к новой реальности с помощью наших сервисов.

Наше сообщение звучит так:

Все мы скучали. Вы — по нормальной жизни, а мы (Яндекс.Такси) — по вам.

Итак, идея ролика у нас есть. А дальше самое интересное: как его снять, если мы все сидим дома?

Есть три подхода к съёмкам:

Стандартная съёмка. Съёмочная группа примерно из 50 человек с полным комплектом оборудования. Такой вариант не подходил, потому что на площадке кто-нибудь мог заразиться. Удалённая съёмка. Всё происходит в Zoom и мессенджерах.

UGC (User-generated content). Нет ни режиссёра, ни оператора. Мы сами даём людям задание снять себя. Это самый неконтролируемый вариант.



Мы выбрали второй вариант.

Начинаем с пре-продакшена

Созвонились с режиссёрами, объяснили задачу и попросили подготовить тритмент — полноценную презентацию всего проекта. После — ещё один звонок через неделю для обсуждения.

В итоге решили, что ролик будем делать с Алёной Шевченко.

Начался удалённый кастинг. Мы просили Алёну подобрать непрофессиональных актёров, чтобы добиться эффекта правдивости от истории.

Смотрим видео-визитки

Вместе с видео-визитками потенциальных героев нашего ролика, отсматривали и их квартиры, чтобы понять, подходят ли они для съёмки.

Квартиры актёров

Ура, с локациями и актёрами тоже определились!

Становится ещё интереснее

Кирилл Грошев, оператор-постановщик, воссоздает в 3D комнаты героев, в которых будут сниматься сцены. А потом определяет, в какой момент времени в окно будет светить солнце. Набор осветительных приборов у нас ограниченный, поэтому сила солнечных лучей важна.

3D комнаты героев

Кирилл прописывает многостраничные инструкции для актёров, как снимать самих себя.

Отрывок из инструкции. Орфография и пунктуация автора сохранены и бережно переданы вам

«Мы всё снимали на iPhone 11 Pro! Так что можно с гордостью заявить — Shot on iPhone. Выбирали между ним и Samsung Galaxy S20 Ultra. iPhone победил». Максим Пахомов руководитель продакшена

Продакшн

Всё готово, начинаем снимать. Мы в Zoom. Актёр подключается к Discord — так мы видим, что происходит на экране.

Как проходил процесс:

Актёр выставляет телефон на позицию. Художник-постановщик и оператор смотрят, всё ли вокруг красиво.

Режиссёр даёт установку актёру.

Идёт съёмка. Смотрим за процессом онлайн.

Отснятый материал выгружается на Яндекс.Диск.

Режиссёр подключается в наш Zoom и говорит, какие варианты ей понравились.

Смотрим, обсуждаем, комментируем.

Что-то переснимаем или идём дальше.

Так получился этот ролик:

Какие сложности были?

Актриса, которая играла бабушку, живёт в Калужской области, и у неё был нестабильный интернет. Мы не смогли отсмотреть все дубли во время съёмок, поэтому пришлось довериться, что всё снято хорошо.

Все кадры статичные, так как некому было снимать их в динамике.

Выводы

Раньше режиссёры просто присылали нам сценарии. Теперь они презентуют всё в Zoom. Это снимает много вопросов и даёт полноценную картину.

Можно приглашать иностранных исполнителей в проект. При этом не ехать к ним, а снимать удалённо в любой точке мира. Но и приняв на себя определенные риски.



Съёмка на iPhone — это непросто и недёшево.

На iPhone всё равно не получается снять с тем качеством, которое дают профессиональные камеры. Из-за этого мы были ограничены в работе над цветокоррекцией.

Из-за особенностей удалённой съёмки время работы увеличивается в два раза.

При удалённой съёмке нет полноценной передачи картинки с камеры в прямом эфире на другой экран. Поэтому правки во время съёмок и утверждение дублей занимают больше времени.

Кадры с движением камеры — это очень сложно. Потому что снимает не оператор. А ещё дома у актёра может и не быть того, кто мог бы помочь.

Что сделали ещё?

Ролик — это лишь часть кампании. Помимо него мы запустили наружную рекламу, перфоманс и забрендировали машины водителей-партнёров. Во всех коммуникациях мы использовали гифки и стикеры, чтобы кампания выглядела органично. Они дают ощущение праздничности и цепляют глаз.

Примеры макетов кампании: OOH, digital-реклама, стикерпак для оклейки машин

Оклейка автомобилей

Кто работал над съёмкой

Инхаус-команда Яндекс.Такси: Креативный директор — Василий Подтынников, арт-директор — Женя Абрамова, копирайтер — Андрей Козий, продюсер — Даша Халькина, руководитель продакшена — Максим Пахомов, продюсер пост-продакшена — Сузанна Норузи-Гохара.

Съёмочная команда: Режиссёр-постановщик — Алёна Шевченко, оператор-постановщик — Кирилл Грошев, второй режиссёр — Мина Хлечян, фотограф — Миша Федосеев, стилист — Эля Гаевская, художник-постановщик — Дарья Григорьева, художник по гриму — Юлия Рада.

Пост-продакшен команда: Режиссёр монтажа — Влад Якунин, колорист — Артем Леонов, графика — Студия Петрик, моушн графика и композитинг — Дима Кочиев, звукорежиссер — Саша Борисов, композитор — Mujuice.

Маркетинг команда Яндекс.Такси: Старший стратег — Татьяна Шеховцова, руководитель группы брендинга — Сергей Ходкин, менеджер по брендингу и медиапланер — Дмитрий Гурьев, руководитель группы performance-маркетинга — Анастасия Дашкевич.

Небольшое видео о том, как всё снималось.