Съёмки во время самоизоляции: как мы снимали онлайн

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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Рассказываем, как креативная студия Яндекс.Такси Magic Camp сделала рекламную кампанию на удалёнке и перевела съёмочный процесс в онлайн. Спойлер: лучше всё-таки снимать офлайн.
В апреле вышло много роликов, где красной линией проходила тема коронавируса. Например, ролик Uber с неожиданным сообщением: «Спасибо, что не заказываете сейчас такси». И ролик Facebook от агентства Droga5.
В какой-то момент роликов стало очень много. И все они говорили про одно и то же: мы вместе, мы справимся, сидите дома. На канале Microsoft Sam даже вышла подборка с одинаковыми сообщениями брендов.
В период самоизоляции нам очень не хватало привычных атрибутов доковидной жизни. В нашем ролике мы пытались перенести «привычное» в условия четырёх стен и показать адаптацию к новой реальности с помощью наших сервисов.
Наше сообщение звучит так:
Все мы скучали. Вы — по нормальной жизни, а мы (Яндекс.Такси) — по вам.
Итак, идея ролика у нас есть. А дальше самое интересное: как его снять, если мы все сидим дома?
Есть три подхода к съёмкам:
Мы выбрали второй вариант.
Созвонились с режиссёрами, объяснили задачу и попросили подготовить тритмент — полноценную презентацию всего проекта. После — ещё один звонок через неделю для обсуждения.
В итоге решили, что ролик будем делать с Алёной Шевченко.
Начался удалённый кастинг. Мы просили Алёну подобрать непрофессиональных актёров, чтобы добиться эффекта правдивости от истории.
Вместе с видео-визитками потенциальных героев нашего ролика, отсматривали и их квартиры, чтобы понять, подходят ли они для съёмки.
Ура, с локациями и актёрами тоже определились!
Кирилл Грошев, оператор-постановщик, воссоздает в 3D комнаты героев, в которых будут сниматься сцены. А потом определяет, в какой момент времени в окно будет светить солнце. Набор осветительных приборов у нас ограниченный, поэтому сила солнечных лучей важна.
Кирилл прописывает многостраничные инструкции для актёров, как снимать самих себя.
Всё готово, начинаем снимать.
Мы в Zoom. Актёр подключается к Discord — так мы видим, что происходит на экране.
Как проходил процесс:
Так получился этот ролик:
Актриса, которая играла бабушку, живёт в Калужской области, и у неё был нестабильный интернет. Мы не смогли отсмотреть все дубли во время съёмок, поэтому пришлось довериться, что всё снято хорошо.
Все кадры статичные, так как некому было снимать их в динамике.
Съёмка на iPhone — это непросто и недёшево.
Ролик — это лишь часть кампании. Помимо него мы запустили наружную рекламу, перфоманс и забрендировали машины водителей-партнёров. Во всех коммуникациях мы использовали гифки и стикеры, чтобы кампания выглядела органично. Они дают ощущение праздничности и цепляют глаз.
Инхаус-команда Яндекс.Такси: Креативный директор — Василий Подтынников, арт-директор — Женя Абрамова, копирайтер — Андрей Козий, продюсер — Даша Халькина, руководитель продакшена — Максим Пахомов, продюсер пост-продакшена — Сузанна Норузи-Гохара.
Съёмочная команда: Режиссёр-постановщик — Алёна Шевченко, оператор-постановщик — Кирилл Грошев, второй режиссёр — Мина Хлечян, фотограф — Миша Федосеев, стилист — Эля Гаевская, художник-постановщик — Дарья Григорьева, художник по гриму — Юлия Рада.
Пост-продакшен команда: Режиссёр монтажа — Влад Якунин, колорист — Артем Леонов, графика — Студия Петрик, моушн графика и композитинг — Дима Кочиев, звукорежиссер — Саша Борисов, композитор — Mujuice.
Маркетинг команда Яндекс.Такси: Старший стратег — Татьяна Шеховцова, руководитель группы брендинга — Сергей Ходкин, менеджер по брендингу и медиапланер — Дмитрий Гурьев, руководитель группы performance-маркетинга — Анастасия Дашкевич.
Небольшое видео о том, как всё снималось.
"Актриса, которая играла бабушку, живёт в Калужской области" - так она вроде и так бабушка, или нет?)
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