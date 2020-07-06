Первые рекламодатели запустят свои кампании на трёхэтажных экранах в августе 2020 года.

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Оператор наружной рекламы HD Outdoor разместил на трёхэтажном здании концепт-стора Catcher в «Москва-Сити» четыре светодиодных экрана общей площадью 302 м², рассказал vc.ru представитель компании. Здание расположено на Пресненской набережной рядом с башнями «Город столиц» и ТЦ «Афимолл».

Первые рекламные кампании на трёхэтажных экранах с минимально допустимым шагом пикселя 12,12 появятся в августе 2020 года.

Показатель СРТ для инвентаря Catcher не превысит 300 рублей. Медиафасад будет оборудован Wi-Fi сенсором компании «Квант» для сбора статистики и работы с медиаметрией. Дарья Чуйкова гендиректор HD Outdoor

Аудитория рекламы в «Москва-Сити» достигает 175 тысяч человек в день, примерно такой же трафик у Третьего транспортного кольца, уточнил представитель HD Outdoor. При том 47% аудитории имеет высокий доход, 93% — средний и высокий.