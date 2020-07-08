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Штамп в паспорте, который был одним из самых «сильных» в мире, но теперь бесполезен, позволит попробовать иностранные блюда без выезда из страны.
Burger King в Швеции вместе с агентством InGo запустила программу лояльности: компания выдаст бесплатный бургер из меню World Gourmet, если клиент поставит штамп сети в паспорте. Об этом пишет AdWeek.
Максимально один клиент может поставить пять таких штампов. При этом в Burger King отметили, что не будут нести ответственность за испорченный документ.
Согласно отчёту консалтинговой компании Henley & Partners, в июле 2019 года паспорт Швеции был одним из самых «сильных» в мире — он позволял посетить без визы 185 стран. Однако из-за пандемии Covid-19 граждане почти не могут выезжать из страны, отмечает издание.
«Поскольку власти Швеции по-прежнему не рекомендуют гражданам путешествовать, мы предложили им перепрофилировать свой паспорт, чтобы бесплатно попробовать иностранные вкусы внутри страны», — объяснил идею акции директор по маркетингу Burger King в Швеции Даниэль Шредер.
Про видео:
Для пограничников, лепящих колотушку о въезде поперек страницы паспорта, в аду есть отдельный котел
Штамп в паспорте, который был одним из самых «сильных» в мире, но теперь бесполезен
Сильный штамп? Что? Сильный паспорт, может быть?
То есть, де-факто, «выброси паспорт в обмен на бургер» (поскольку документ будет испорчен)? Заманчиво.
Насколько я знаю, от штампа в паспорте он не портится: штамп в него ставят для контроля в стране пребывания, а не стране выезда. Швеции должно быть по барабану, в каких странах ты был, существуют они сейчас или уже нет, и ставят ли у них штам в паспорт.
Куба, например, мне поставила штамп только о прибытии, а выездного нет. И ничего, не возникло проблем даже в России
Были истории, когда российский загранпаспорт «портился» из-за сувенирных штампов. Почитайте про сувенирные штампы ОАЭ в 2018 году, например. Может у шведов с этим все лучше
Читал про похожую проблему с нашими пограничниками и штампом Сан-Марино, но насколько помню, там апеллировали к пункту правил (российских правил), что "нельзя вносить несанкционированные изменения в паспорт". А печать на странице для печати не является несанкционированным изменением. Другое дело, что консульство может не выдавать визу из-за какой-то печати, но это относится не только к сувенирным, но и часто к обычным (типа ОАЭ не пускает тех, кто был в Израиле)
Самый главный аргумент: что штампов разных тысячи и погранцы не знают их все наизусть (плюс они меняются время от времени).
Раньше в паспорта РФ при пересечении Украины ставили штамп, и ты автоматически оставался с недействительным паспортом, ведь закон РФ запрещает штампы в паспорт, но и пограничники Украины отказывались не ставить штамп)
Портить паспорт ради бургеров? И это придумали не в России?!
Я достаю из широких штанин
Дубликатом бесценного груза
Читайте, завидуйте, я - гражданин
Шведского союза
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