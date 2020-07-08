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Татьяна Боброва
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Burger King в Швеции предложила бургеры в обмен на штамп в паспорте — из-за пандемии шведы не могут выезжать из страны Материал редакции

Штамп в паспорте, который был одним из самых «сильных» в мире, но теперь бесполезен, позволит попробовать иностранные блюда без выезда из страны.

16 комментариев
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Burger King в Швеции вместе с агентством InGo запустила программу лояльности: компания выдаст бесплатный бургер из меню World Gourmet, если клиент поставит штамп сети в паспорте. Об этом пишет AdWeek.

Максимально один клиент может поставить пять таких штампов. При этом в Burger King отметили, что не будут нести ответственность за испорченный документ.

Согласно отчёту консалтинговой компании Henley & Partners, в июле 2019 года паспорт Швеции был одним из самых «сильных» в мире — он позволял посетить без визы 185 стран. Однако из-за пандемии Covid-19 граждане почти не могут выезжать из страны, отмечает издание.

«Поскольку власти Швеции по-прежнему не рекомендуют гражданам путешествовать, мы предложили им перепрофилировать свой паспорт, чтобы бесплатно попробовать иностранные вкусы внутри страны», — объяснил идею акции директор по маркетингу Burger King в Швеции Даниэль Шредер.

#новость #burgerking

Татьяна Боброва
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0
16 комментариев
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A. Bigkkuzin

15

Про видео:
Для пограничников, лепящих колотушку о въезде поперек страницы паспорта, в аду есть отдельный котел

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Юрий Белоножкин

6

 Штамп в паспорте, который был одним из самых «сильных» в мире, но теперь бесполезен

Сильный штамп? Что? Сильный паспорт, может быть?

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Ben Ehlmann

Юрий
1

<...>в паспорте, который... (c)

Так речь и идёт о паспорте. 

Ответить

Shepard

6
Ответить

Valentin Dombrovsky

5

То есть, де-факто, «выброси паспорт в обмен на бургер» (поскольку документ будет испорчен)? Заманчиво. 

Ответить

Михаил Иванович

Valentin
0

Насколько я знаю, от штампа в паспорте он не портится: штамп в него ставят для контроля в стране пребывания, а не стране выезда. Швеции должно быть по барабану, в каких странах ты был, существуют они сейчас или уже нет, и ставят ли у них штам в паспорт.
Куба, например, мне поставила штамп только о прибытии, а выездного нет. И ничего, не возникло проблем даже в России

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Andrew van de Kamp

Михаил
0

Были истории, когда российский загранпаспорт «портился» из-за сувенирных штампов. Почитайте про сувенирные штампы ОАЭ в 2018 году, например. Может у шведов с этим все лучше 

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Валерий Вольнов

Andrew
0

Либо мачупикчу

Ответить

Михаил Иванович

Andrew
0

Читал про похожую проблему с нашими пограничниками и штампом Сан-Марино, но насколько помню, там апеллировали к пункту правил (российских правил), что "нельзя вносить несанкционированные изменения в паспорт". А печать на странице для печати не является несанкционированным изменением. Другое дело, что консульство может не выдавать визу из-за какой-то печати, но это относится не только к сувенирным, но и часто к обычным (типа ОАЭ не пускает тех, кто был в Израиле)

Ответить

Михаил Иванович

Andrew
0

Самый главный аргумент: что штампов разных тысячи  и погранцы не знают их все наизусть (плюс они меняются время от времени).

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Юрий Глотов

Михаил
0

Раньше в паспорта РФ при пересечении Украины ставили штамп, и ты автоматически оставался с недействительным паспортом, ведь закон РФ запрещает штампы в паспорт, но и пограничники Украины отказывались не ставить штамп)

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Ivan Vishnyakov

3

Портить паспорт ради бургеров? И это придумали не в России?!

Ответить

Valentin Dombrovsky

Ivan
1

Российское отделение кусает локти. 

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Diego Salvador

Ivan
0

У нас хватает своих Кондольских Пельменей Марсельевичей

Ответить

Сергей Варчев

0

Я достаю из широких штанин
Дубликатом бесценного груза
Читайте, завидуйте, я - гражданин
Шведского союза

Ответить

Maksim Zaytsev

Сергей
0

Кальмарской Унии тогда уж =)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F

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