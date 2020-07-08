Штамп в паспорте, который был одним из самых «сильных» в мире, но теперь бесполезен, позволит попробовать иностранные блюда без выезда из страны.

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Burger King в Швеции вместе с агентством InGo запустила программу лояльности: компания выдаст бесплатный бургер из меню World Gourmet, если клиент поставит штамп сети в паспорте. Об этом пишет AdWeek.

Максимально один клиент может поставить пять таких штампов. При этом в Burger King отметили, что не будут нести ответственность за испорченный документ.

Согласно отчёту консалтинговой компании Henley & Partners, в июле 2019 года паспорт Швеции был одним из самых «сильных» в мире — он позволял посетить без визы 185 стран. Однако из-за пандемии Covid-19 граждане почти не могут выезжать из страны, отмечает издание.