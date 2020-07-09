Акция действует в Москве и Санкт-Петербурге с 30 июня по 29 июля.

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Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» начал доставлять SIM-карты саморегистрации «Билайн», сообщил пользователь Facebook. В компаниях подтвердили vc.ru эту информацию и добавили, что акция действует в Москве и Санкт-Петербурге с 30 июня по 29 июля.

До 6 июля в Москве получить SIM-карту можно было бесплатно. Теперь она стоят 1 рубль.

После регистрации клиенты получают два месяца бесплатных фильмов в приложении «Билайн ТВ» и неделю полностью бесплатного общения, а дальше по стандартному тарифу.