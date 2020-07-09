Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Лиана Липанова
45

Сервис «Самокат» начал доставлять SIM-карты саморегистрации «Билайн» Материал редакции

Акция действует в Москве и Санкт-Петербурге с 30 июня по 29 июля.

0 Обсудить
В закладки

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» начал доставлять SIM-карты саморегистрации «Билайн», сообщил пользователь Facebook. В компаниях подтвердили vc.ru эту информацию и добавили, что акция действует в Москве и Санкт-Петербурге с 30 июня по 29 июля.

До 6 июля в Москве получить SIM-карту можно было бесплатно. Теперь она стоят 1 рубль.

После регистрации клиенты получают два месяца бесплатных фильмов в приложении «Билайн ТВ» и неделю полностью бесплатного общения, а дальше по стандартному тарифу.

«Самокат» доставил уже больше 100 тысяч SIM-карт, рассказали в сервисе. Сколько из них было активировано, представитель «Билайна» не раскрывает.

#самокат #билайн

Лиана Липанова
+22 124
0
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442","\u0431\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 140736, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Jul 2020 14:49:07 +0300", "is_special": false }
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блоги компаний

Rambler Group
Подписан
Отписаться
Редакторы «Афиши Daily» рассказали о гастрономических трендах самоизоляции
«Афиша Daily» формирует хороший вкус уже свыше двух десятков лет, и период пандемии не стал исключением. В то время, ко…
0
Group-IB
Подписан
Отписаться
Перевод не туда: Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами
Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует с начала пандемии резкий по…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
7 популярных сервисов для управления задачами
В период пандемии, когда компании перешли на удаленную работу, одной из приоритетных задач руководителей стал контроль…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Marfitsin
за день
В заголовке год не указан, дальновидно. Сколько уже таких новостей было 
Variety и MBW: Spotify запустится в России 15 июля
Стас Будда
за неделю
Скоро профсоюз "Курьер" станет самым мощным профсоюзом в России, потом будет партия "Курьер" и она победит Единую Россию. )
«Профсоюз "Курьер"» призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group

Комментарии

Александр Якунин

РБК: Роспотребнадзор предложил…

Valentin Dombrovsky

Delivery Club изменит систему…

Евгений Кирьянов

В мире EdTech уже стал новой…

Alexander Shirnen

Основатель Natura Siberica…

Dmitry Ievlev

Основатель Natura Siberica…

Акулинский Пётр

Люди как вы выбирали свой путь…

Карл

Депутаты Санкт-Петербурга…

Юрий Глотов

Депутаты Санкт-Петербурга…

Nikita Prokhorov

Зачем гослотереям AR и как его…

Родион Галанев

Депутаты Санкт-Петербурга…

Родион Галанев

Депутаты Санкт-Петербурга…

Денис Колокольцев

«Сбербанк» добавил сервис для…

Андрей Иванов

Основатель Natura Siberica…

Pavel Voronkov

«Сбербанк» на 52,5% увеличил…

Mikhail Tatsky

На чём заработали Facebook…

Kelerius

Delivery Club изменит систему…

Mr. Skvipers

Вирусный маркетинг в интернете…

Kelerius

Delivery Club изменит систему…

Женя Гагарин

Зачем гослотереям AR и как его…

Павел Логинов

Собянин объявил о новом этапе…