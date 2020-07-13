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Маркетинг
Андрей Фролов
2214

«Орден за обесценивание»: «Перекрёсток» заказал у Ксении Собчак рекламу с доставкой еды в «камеру» для задержанных Материал редакции

Интеграцию осудили за использование протестующих в качестве декораций.

9 комментариев
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Онлайн-магазин «Перекрёсток» купил в одном из роликов на YouTube-канале Ксении Собчак рекламную интеграцию, в которой она якобы оказывается задержана полицией. По сюжету рекламы Собчак заказывает продукты из «Перекрёстка» прямо в камеру и перечисляет достоинства ритейлера.

Часть рекламного ролика

В начале ролика Собчак показаны кадры с места проведения пикетов на Лубянке в поддержку бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. В трансляции «Медуза» указывала, что Собчак приехала для съёмок подводки к некой передаче и не вставала в пикет, но её все равно задержали.

Рекламная вставка начинается на 8:50

То, что Собчак привязала протест к рекламе, вызвало возмущение.

Александр Головач @Golovach_AA
Здравствуйте, я журналистка Ксения Собчак. Моего коллегу Ивана Сафронова обвинили в передаче военных секретов спецслужбам Чехии. Я же хочу поделиться с вами секретом чешских пивоваров: заказывайте пиво Велкопоповицкий Козел в магазинах Перекрёсток по ссылке в описании
крошка цейтнот @Inga_Kudracheva
Надеюсь, в следующие разы, когда к задержанным людям в ОВД не будут по восемь часов пускать передачки с едой, Собчак лично будет ездить по ментовкам и пробиваться через план "Крепость" с пакетами из Перекрестка.
Офисный Платон @Nebazanas
То есть получается Собчак специально ради рекламы пошла туда, где винтят людей, чтобы снять, как её забирают? Ей, конечно, должны орден андрея первозванного дать за обесценивание протеста
Aleksandr Gorbachev @hateunites
собчак с перекрестком это конечно ультимативный humans of late capitalism, хочу эссе про эту интеграцию

В «Перекрёстке» не ответили на вопросы vc.ru об отношении к рекламе, но руководитель по бренду и маркетинговым коммуникациям онлайн-супермаркета «Перекрёсток» Иван Калюжный опубликовал скриншоты с обсуждениями рекламы и призвал всех смотреть интеграцию.

#перекресток #собчак

Андрей Фролов
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Реклама на vc.ru
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0
9 комментариев
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Рома Дмитриев

15

что ж, теперь я точно никогда не закажу доставку еды из перекрестка

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Дария Пораль

6

Учитывая любовь к трешовой рекламе Ксении Анатольевны в последнее время, с нетерпением жду рекламную интеграцию Собчак с онлайн-казино, ставками на спорт.
Ну а чо, сгорел сарай - гори и хата

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Дмитрий Кедов

2

От "Ауди" к "Перекрёстку", я бы ебнулся от таких контрастов

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Дмитрий Гусев

2

На место руководителя по бренду и маркетинговым коммуникациям нужен свежий и креативный, а то этот протух и стал банальным

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Pavel Nekhaev

2

Собчак каждый раз с грохотом пробивает дно. Ксюша, побереги себя(((

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Я Витя

0

"Чувствую себя, как в плохом немецком порно"

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Arthur Niazyan

0

Просто гадость.

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Ivan Vishnyakov

0

Кто ж ее так пришпорил, что след в каждой яме

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Георгий Пришкин

0

Реклама на костях

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