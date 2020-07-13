Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Интеграцию осудили за использование протестующих в качестве декораций.
Онлайн-магазин «Перекрёсток» купил в одном из роликов на YouTube-канале Ксении Собчак рекламную интеграцию, в которой она якобы оказывается задержана полицией. По сюжету рекламы Собчак заказывает продукты из «Перекрёстка» прямо в камеру и перечисляет достоинства ритейлера.
В начале ролика Собчак показаны кадры с места проведения пикетов на Лубянке в поддержку бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. В трансляции «Медуза» указывала, что Собчак приехала для съёмок подводки к некой передаче и не вставала в пикет, но её все равно задержали.
То, что Собчак привязала протест к рекламе, вызвало возмущение.
В «Перекрёстке» не ответили на вопросы vc.ru об отношении к рекламе, но руководитель по бренду и маркетинговым коммуникациям онлайн-супермаркета «Перекрёсток» Иван Калюжный опубликовал скриншоты с обсуждениями рекламы и призвал всех смотреть интеграцию.
Учитывая любовь к трешовой рекламе Ксении Анатольевны в последнее время, с нетерпением жду рекламную интеграцию Собчак с онлайн-казино, ставками на спорт.
Ну а чо, сгорел сарай - гори и хата
На место руководителя по бренду и маркетинговым коммуникациям нужен свежий и креативный, а то этот протух и стал банальным
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