Интеграцию осудили за использование протестующих в качестве декораций.

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Онлайн-магазин «Перекрёсток» купил в одном из роликов на YouTube-канале Ксении Собчак рекламную интеграцию, в которой она якобы оказывается задержана полицией. По сюжету рекламы Собчак заказывает продукты из «Перекрёстка» прямо в камеру и перечисляет достоинства ритейлера.

Часть рекламного ролика

В начале ролика Собчак показаны кадры с места проведения пикетов на Лубянке в поддержку бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. В трансляции «Медуза» указывала, что Собчак приехала для съёмок подводки к некой передаче и не вставала в пикет, но её все равно задержали.

Рекламная вставка начинается на 8:50

То, что Собчак привязала протест к рекламе, вызвало возмущение.

Александр Головач @Golovach_AA Здравствуйте, я журналистка Ксения Собчак. Моего коллегу Ивана Сафронова обвинили в передаче военных секретов спецслужбам Чехии. Я же хочу поделиться с вами секретом чешских пивоваров: заказывайте пиво Велкопоповицкий Козел в магазинах Перекрёсток по ссылке в описании

крошка цейтнот @Inga_Kudracheva Надеюсь, в следующие разы, когда к задержанным людям в ОВД не будут по восемь часов пускать передачки с едой, Собчак лично будет ездить по ментовкам и пробиваться через план "Крепость" с пакетами из Перекрестка.

Офисный Платон @Nebazanas То есть получается Собчак специально ради рекламы пошла туда, где винтят людей, чтобы снять, как её забирают? Ей, конечно, должны орден андрея первозванного дать за обесценивание протеста

Aleksandr Gorbachev @hateunites собчак с перекрестком это конечно ультимативный humans of late capitalism, хочу эссе про эту интеграцию