Владельцем 25% стали собственники рекламного подрядчика «РЖД».
- Французский холдинг JCDecaux продал свои 25% в российском операторе наружной рекламы Russ Outdoor, передаёт РБК со ссылкой на источники. Эту информацию агентству подтвердил исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян, не раскрыв сумму сделки.
- Пакет французской компании был выкуплен исходя из оценки бизнеса Russ Outdoor в 9 млрд рублей в 2019 году: за сумму до 2,25 млрд рублей, рассказал источник агентства, близкий к акционеру Russ Outdoor.
- По словам Мирзояна, активы французского холдинга приобрело ООО «Стинн», которое в октябре 2019 года стало владельцем 48,57% оператора. Его доля выросла до 73,57%, 26,43% принадлежат ВТБ, уточняет агентство.
- «Стинн» владеет Григорий Садоян, согласно ЕГРЮЛ, но фактические владельцы бизнеса — Леван и Роберт Мирзояны, собственники рекламного агентства «Лайса» (эксклюзивный подрядчик РЖД до 2022 года) и оператора наружной рекламы «Вера-Олимп», утверждает РБК.
- Под управлением Russ Outdoor находятся 28,5 тысяч рекламных конструкций в 33 городах России. Russ Outdoor — лидер российского рынка наружной рекламы как по выручке, так и количеству рекламных поверхностей, уточняет агентство. У второго крупнейшего оператора, Gallery, 13 тысяч рекламных поверхностей в 80 городах.
- Выручка Russ Outdoor в 2019 году составила $122 млн (7,9 млрд рублей по среднему курсу Центробанка) — по этому показателю компания занимает 16 место среди крупнейших рекламных операторов в мире, отмечает РБК.
- По оценкам рекламного холдинга GroupM, в 2020 году выручка российских операторов наружной рекламы снизится на 24% на фоне пандемии. В Москве из-за ограничений загрузка рекламных поверхностей весной упала на 80-90%, уточняет РБК.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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