Вам квашеное сено по-московски или ассорти мягких копыт?

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Delivery Club в партнёрстве с Всемирным фондом дикой природы (WWF) запустили виртуальный ресторан «Дикая доставка», в котором можно заказать еду для исчезающих видов животных, обитающих в России. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В меню 20 блюд для животных Арктики, Алтая — Саян, Амура, Кавказа и Центральной Азии. Например, «Сахарные клубни в ведёрке чернозёма» для дзерены обойдутся в 100 рублей, а «Филе дикой рыбы» для амурского тигра или «Рёбрышки шакала с пряными травами» для гепарда — в 300 рублей.

В описани каждого «блюда» есть информация, для кого оно предназначено. В разработке проекта участвовало агентство Setters.