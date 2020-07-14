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Татьяна Боброва
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Delivery Club добавил виртуальный ресторан «Дикая доставка»: в нём можно заказать еду для исчезающих животных России Материал редакции

Вам квашеное сено по-московски или ассорти мягких копыт?

18 комментариев
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Delivery Club в партнёрстве с Всемирным фондом дикой природы (WWF) запустили виртуальный ресторан «Дикая доставка», в котором можно заказать еду для исчезающих видов животных, обитающих в России. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В меню 20 блюд для животных Арктики, Алтая — Саян, Амура, Кавказа и Центральной Азии. Например, «Сахарные клубни в ведёрке чернозёма» для дзерены обойдутся в 100 рублей, а «Филе дикой рыбы» для амурского тигра или «Рёбрышки шакала с пряными травами» для гепарда — в 300 рублей.

В описани каждого «блюда» есть информация, для кого оно предназначено. В разработке проекта участвовало агентство Setters.

Все собранные средства будут переданы WWF России на проекты по сохранению редких животных, а вместо заказов пользователи получат сертификат с благодарностью. Акция пройдёт с 14 по 19 июля 2020 года.

#новость #deliveryclub

Татьяна Боброва
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0
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0
18 комментариев
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Bacceti Sphodromantis

1

Леденец из соли - это великолепно. 

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Sergei Timofeyev

Bacceti
7

Вообще-то его без соли доедают... 

Ответить

Илья Щибрик

Sergei
2

Только если он последний.

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Alexey Sharapov

Bacceti
0

Охотники на Алтае такие леденцы бесплатно косулям раскладывают)  потом дожидаются и через оптический прицел проверяют, что клиент забрал заказ

Ответить

Илья Щибрик

2

Очень крутая инициатива. Любая популяризация благотворительности — всегда круто.

Деливери Клаб — молодцы!

Ответить

Ayvan Ayvanov

Илья
1

Согласен. Плюс удобство - ни надо никуда ходить, заполнять формы на сайтах, вводить платежные данные. Выбрал через меню, сколько хочешь пожертвовать, сделал пару тапов по экрану и готово. 
И информационная подача тоже очень классная. Это то, что приятно видеть.

Ответить

Yan Purvenes

–2

Странно, что выкатывают за счет пользователей). Могли деливери просто 1 процент отчислять из прибыли)

Ответить

Nesterov Igor

Yan
1

Чтоаа? А как Усманов тогда яхту новую построит??? 

Ответить

Yan Purvenes

Nesterov
0

построит. Хватит денег. Можно 1 процентов прибыли тратить на благотворительность 

Ответить

Илья Щибрик

Yan
0

Каким образом благотворительность условного Усманова оправдывает тот факт, что лично вы не жертвуете на благотворительность?

Ответить

Yan Purvenes

Илья
0

Дело каждого. Нет проблемы перечислить те же деньги напрямую. К сожалению подобные  реализации сильно плюса не приносят. Взять карты WWF и иное.

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Yan
0

Открою вам секрет, но их цель не благотворительность :) Если бы они просто отчисляли какой-то процент на благотворительность, то хрен бы про это какое СМИ написало.

Ответить

Yan Purvenes

Ильяс
0

Ты думаешь сми это пишет? Явно кто то из мэйла.

Ответить

Artemy

1

Бегло прочитал "из" вместо "для" и ужаснулся на секунду.

Ответить

Alex Kuz

1

Сначала прочитал "еду ИЗ исчезающих животных"

Ответить

Кирилл Загоскин

0

Очень странно использовать так свою платформу 

Может просто баннер сделать, без выбора позиций. Странно это, как по мне

Ответить

Дарья Владимировна

0

Такие аппетитные названия блюд! Даже с чернозёмом)

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Сабина Уразова

0

реально круто! еще бы и видео (как в додо), как устрицы, которые ты заказала, поедает морж. 

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