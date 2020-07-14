Комментарии
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Вам квашеное сено по-московски или ассорти мягких копыт?
Delivery Club в партнёрстве с Всемирным фондом дикой природы (WWF) запустили виртуальный ресторан «Дикая доставка», в котором можно заказать еду для исчезающих видов животных, обитающих в России. Об этом vc.ru рассказали в компании.
В меню 20 блюд для животных Арктики, Алтая — Саян, Амура, Кавказа и Центральной Азии. Например, «Сахарные клубни в ведёрке чернозёма» для дзерены обойдутся в 100 рублей, а «Филе дикой рыбы» для амурского тигра или «Рёбрышки шакала с пряными травами» для гепарда — в 300 рублей.
В описани каждого «блюда» есть информация, для кого оно предназначено. В разработке проекта участвовало агентство Setters.
Все собранные средства будут переданы WWF России на проекты по сохранению редких животных, а вместо заказов пользователи получат сертификат с благодарностью. Акция пройдёт с 14 по 19 июля 2020 года.
Леденец из соли - это великолепно.
Вообще-то его без соли доедают...
Охотники на Алтае такие леденцы бесплатно косулям раскладывают) потом дожидаются и через оптический прицел проверяют, что клиент забрал заказ
Очень крутая инициатива. Любая популяризация благотворительности — всегда круто.
Деливери Клаб — молодцы!
Согласен. Плюс удобство - ни надо никуда ходить, заполнять формы на сайтах, вводить платежные данные. Выбрал через меню, сколько хочешь пожертвовать, сделал пару тапов по экрану и готово.
И информационная подача тоже очень классная. Это то, что приятно видеть.
Странно, что выкатывают за счет пользователей). Могли деливери просто 1 процент отчислять из прибыли)
Чтоаа? А как Усманов тогда яхту новую построит???
построит. Хватит денег. Можно 1 процентов прибыли тратить на благотворительность
Каким образом благотворительность условного Усманова оправдывает тот факт, что лично вы не жертвуете на благотворительность?
Дело каждого. Нет проблемы перечислить те же деньги напрямую. К сожалению подобные реализации сильно плюса не приносят. Взять карты WWF и иное.
Открою вам секрет, но их цель не благотворительность :) Если бы они просто отчисляли какой-то процент на благотворительность, то хрен бы про это какое СМИ написало.
Очень странно использовать так свою платформу
Может просто баннер сделать, без выбора позиций. Странно это, как по мне
реально круто! еще бы и видео (как в додо), как устрицы, которые ты заказала, поедает морж.
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