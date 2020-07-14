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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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«Коварные инфоповоды»: рекламное агентство «Пикчер» запустило рассылку, чтобы уберечь бренды от неудачного выбора тем Материал редакции

И помочь им избежать скандалов в СМИ.

3 комментария
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Рекламное агентство «Пикчер» запустило бесплатную еженедельную рассылку «Коварные инфоповоды». Как пояснили в компании, рассылка должна помочь агентствам и брендам снизить репутационные риски при составлении контент-планов:

«Каждую неделю в соцсетях происходит очередной скандал с брендами или блогерами, которые случайно или намеренно затронули болезненный для общества вопрос. Что случилось 9 мая и 11 сентября, знает каждый. Но помните ли вы, что 28 февраля — годовщина начала войны в Косово?».

Для рассылки внутренняя редакция «Пикчера» отбирает возможные «опасности», которые ждут бренды в ближайший месяц, рассказал vc.ru продюсер агентства Анатолий Капустин. «Например, 1 июля был день ветеранов боевых действий и любая неловкая шутка на близкую тему могла бы начать общественную дискуссию, а брендам это не нужно», — пояснил он.

Рассылку уже оформили больше 100 человек и количество подписчиков растёт, уточнил Капустин. Сколько продлится рассылка, в агентстве пока не знают («Каждый год чем-то опасен») и будут судить о её перспективах по отзывам.

В апреле 2020 года PepsiCo и Procter & Gamble приостановили сотрудничество с телеведущей, блогером Региной Тодоренко из-за высказываний о домашнем насилии. Позже Тодоренко извинилась за «некорректные формулировки» и пожертвовала 2 млн рублей фонду «Насилию.Нет».

В июне Audi расторгла рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за её высказывания об акциях протеста в США в Instagram, процитированного немецкой версией Business Insider. В компании сочли заявление расистским, а Собчак сообщила, что подаст в суд на медиа из-за клеветы.

Проект «Пикчер» запустил в 2016 году сооснователь диджитал-агентства «Мохнатый сыр» Андрей Коняев. Клиенты «Пикчера» — «Билайн», РЖД, «Ситилинк» и другие компании.

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#рассылка #пикчер

Галина Мубаракшина
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3 комментария
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Vladimir Dudnikov

1

надо было две рассылки запускать: для хейта и антихейта - с одинаковым содержимым

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МС опись имущества

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Цензура пришла откуда не ждали /s

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Ян Шпичинецкий

0

Очень круто и актуально

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