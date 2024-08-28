HMD и Mattel показали кнопочный телефон-раскладушку Barbie Phone для «цифрового детокса»

Цена — около $130.Источник здесь и далее: HMD HMD (материнская компания Nokia) и производитель игрушек Mattel представили кнопочную «раскладушку» Barbie Phone в розовом цвете.При включении устройство поприветствует пользователя фразой «Привет, Барби!» и покажет уведомление о пропущенном звонке от Кена. Среди функций — звонки, сообщения и «жизнь в реальном мире без цифровых раздражителей». Пользователи могут делать фотографии на 0,3-мегапиксельную камеру и играть в «Змейку».На передней крышке разработчики поместили заркало, а заднюю сделали сменной. В коробке также есть наклейки и стразы, чтобы пользователь мог украсить телефон, и ремешок. На телефоне установлены обои с Barbie, приложение с медитациями и другое. Среди рингтонов — «расслабляющая» музыка.CNBC уточняет, что телефон уже доступен для покупки в Великобритании по цене 99 фунтов стерлингов (около $130 или 12 тысяч рублей по курсу на 28 августа 2024 года). В США предзаказ компания откроет 23 сентября, а в продажу устройство поступит с 1 октября 2024 года, пишет The Verge.В апреле 2024 года HMD вместе с Heineken представили «прозрачный» кнопочный телефон-раскладушку The Boring Phone. Тогда компании выпустили ограниченный тираж, который раздали в рамках акций.#новости
Теперь смогу позвонить Кену и сказать, что задерживаюсь в салоне красоты на 3 часа, пока делаю 0,3-мегапиксельные селфи
если Кен не ответит, всегда можно поиграть в Змейку и помедитировать под расслабляющие рингтоны
За 12 тысяч рублей я получу не просто телефон, а настоящую машину времени в 2005 год
Я пущу вас бесплатно порыться в своей кладовке.
а хомяка на ней как тапать? а дурова как поддерживать?
"играть в «Змейку»"
Ну, всё! Опять затянет!
да нас всех тут похоже затянуло...