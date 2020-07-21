Похожие функции есть в «Яндекс.Телефонии», «Гудке» и других сервисах.

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«Яндекс.Директ» запустил тестирование нового сервиса — сбор аналитики по звонкам, рассказали vc.ru в компании. Сервис бесплатный, он станет доступен всем пользователям «Директа» до 1 сентября 2020 года.

Чтобы собирать аналитику по звонкам в рамках разных рекламных кампаний, пользователь «Яндекс.Директа» получает специальный номер телефона. Его он указывает в объявлении, размещённом через сервис.

Аналитика по звонкам автоматически попадает в «Мастер отчётов» сервиса и новые отчёты «Яндекс.Метрики». Пользователь может узнать, какие ключевые слова и кампании привели клиентов, увидеть длительность разговоров, количество уникальных звонков и другую информацию.

«Яндекс.Директ»

Сейчас такую аналитику можно собирать в «Яндекс.Телефонии» или заказывать услугу у сторонних коллтрекинговых сервисов, отмечают в компании.

«Наше решение — простое и доступное. Оно ориентировано, прежде всего, на малый бизнес. Для многих небольших компаний звонки — один из важнейших сигналов о том, что реклама работает», — отметила руководитель «Яндекс.Директа» Мария Савицкая.

Получить номер для сбора аналитики смогут компании, которые используют в объявлениях карточку организации из «Яндекс.Справочника» и подтвердили права владельца, отмечают в сервисе.