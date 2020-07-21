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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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«Яндекс.Директ» начал тестировать бесплатный сервис аналитики звонков по объявлениям для малого бизнеса Материал редакции

Похожие функции есть в «Яндекс.Телефонии», «Гудке» и других сервисах.

8 комментариев
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«Яндекс.Директ» запустил тестирование нового сервиса — сбор аналитики по звонкам, рассказали vc.ru в компании. Сервис бесплатный, он станет доступен всем пользователям «Директа» до 1 сентября 2020 года.

Чтобы собирать аналитику по звонкам в рамках разных рекламных кампаний, пользователь «Яндекс.Директа» получает специальный номер телефона. Его он указывает в объявлении, размещённом через сервис.

Аналитика по звонкам автоматически попадает в «Мастер отчётов» сервиса и новые отчёты «Яндекс.Метрики». Пользователь может узнать, какие ключевые слова и кампании привели клиентов, увидеть длительность разговоров, количество уникальных звонков и другую информацию.

«Яндекс.Директ»

Сейчас такую аналитику можно собирать в «Яндекс.Телефонии» или заказывать услугу у сторонних коллтрекинговых сервисов, отмечают в компании.

«Наше решение — простое и доступное. Оно ориентировано, прежде всего, на малый бизнес. Для многих небольших компаний звонки — один из важнейших сигналов о том, что реклама работает», — отметила руководитель «Яндекс.Директа» Мария Савицкая.

Получить номер для сбора аналитики смогут компании, которые используют в объявлениях карточку организации из «Яндекс.Справочника» и подтвердили права владельца, отмечают в сервисе.

Похожую услугу предлагает, например, «Гудок» — сервис рассчитан на самозанятых и малый бизнес. Обслуживание одного номера стоит 10 рублей в день или 20 рублей, если нужна запись звонков.

#новость #яндексдирект #коллтрекинг

Галина Мубаракшина
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0
8 комментариев
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Кирилл Вечкасов

2

Обслуживание одного номера стоит 10 рублей в день или 20 рублей, если нужна запись звонков.

10*30=300 - Цена ровень в ровень как и у других сервисов. Ох уж эти «маркетинговые уловки»...

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Аарон Малис

Кирилл
0

У меня один вопрос, просто интересно: как можно так в шары долбится? :)

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Vladimir Drobyshevskiy

Кирилл
0

А расскажите о "других сервисах", пожалуйста? Там тоже за 300 рублей безлимитная переадресация на любой свой номер?

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Сергей Бондаренко

0

Отбой =)))

"В статье пишите, что подменный номер будет в карточке организации и в объявлении. А как быть с посетителями, которые перешли на сайт по объявлению - для них тоже будет срабатывать подмена бесплатно, как у Гугла?"

Сейчас подменные номера действительно отображаются только в рекламных объявлениях и в карточке организации при переходе из него. При переходе на сайт из рекламного объявления информация на нем не меняется. Мы рассмотрим эту доработку в будущем.

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Андрей Волхонский

Сергей
0

У Гугла тоже подмена только в объявлениях и расширениях. 

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Андрей Волхонский

0

Не, это ни о чем. 
Основная потребность в подменном номере - когда посетитель уже на сайте. 
А этого Директ разумеется делать не может. 

По номеру из непосредственно объявления, а тем более визитки - звонят единицы. 

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Ivano Digital

0

Ну вот, всем "инновационным" колтрекингам пришел пи#$@ц.

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Dear Moscow,

0

Чтобы собирать аналитику по звонкам в рамках разных рекламных кампаний, пользователь «Яндекс.Директа» получает специальный номер телефона

Т.е. номера исключительно из пула Яндекса?

Что делать тем компаниям, у которых работа над одним заказом может длиться месяцами, и у которых клиенты могут обращаться повторно даже годы спустя?

Оплачивать номер, чтобы держать его зарезервированным за ними?
А если нет, то куда попадёт звонящий на него через длительный промежуток времени? В другую компанию, которой тот номер выделили?

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