Комментарии
оказалась нейронной сетью
Похожие функции есть в «Яндекс.Телефонии», «Гудке» и других сервисах.
«Яндекс.Директ» запустил тестирование нового сервиса — сбор аналитики по звонкам, рассказали vc.ru в компании. Сервис бесплатный, он станет доступен всем пользователям «Директа» до 1 сентября 2020 года.
Чтобы собирать аналитику по звонкам в рамках разных рекламных кампаний, пользователь «Яндекс.Директа» получает специальный номер телефона. Его он указывает в объявлении, размещённом через сервис.
Аналитика по звонкам автоматически попадает в «Мастер отчётов» сервиса и новые отчёты «Яндекс.Метрики». Пользователь может узнать, какие ключевые слова и кампании привели клиентов, увидеть длительность разговоров, количество уникальных звонков и другую информацию.
Сейчас такую аналитику можно собирать в «Яндекс.Телефонии» или заказывать услугу у сторонних коллтрекинговых сервисов, отмечают в компании.
«Наше решение — простое и доступное. Оно ориентировано, прежде всего, на малый бизнес. Для многих небольших компаний звонки — один из важнейших сигналов о том, что реклама работает», — отметила руководитель «Яндекс.Директа» Мария Савицкая.
Получить номер для сбора аналитики смогут компании, которые используют в объявлениях карточку организации из «Яндекс.Справочника» и подтвердили права владельца, отмечают в сервисе.
Похожую услугу предлагает, например, «Гудок» — сервис рассчитан на самозанятых и малый бизнес. Обслуживание одного номера стоит 10 рублей в день или 20 рублей, если нужна запись звонков.
Обслуживание одного номера стоит 10 рублей в день или 20 рублей, если нужна запись звонков.
10*30=300 - Цена ровень в ровень как и у других сервисов. Ох уж эти «маркетинговые уловки»...
У меня один вопрос, просто интересно: как можно так в шары долбится? :)
А расскажите о "других сервисах", пожалуйста? Там тоже за 300 рублей безлимитная переадресация на любой свой номер?
Отбой =)))
"В статье пишите, что подменный номер будет в карточке организации и в объявлении. А как быть с посетителями, которые перешли на сайт по объявлению - для них тоже будет срабатывать подмена бесплатно, как у Гугла?"
Сейчас подменные номера действительно отображаются только в рекламных объявлениях и в карточке организации при переходе из него. При переходе на сайт из рекламного объявления информация на нем не меняется. Мы рассмотрим эту доработку в будущем.
Не, это ни о чем.
Основная потребность в подменном номере - когда посетитель уже на сайте.
А этого Директ разумеется делать не может.
По номеру из непосредственно объявления, а тем более визитки - звонят единицы.
Чтобы собирать аналитику по звонкам в рамках разных рекламных кампаний, пользователь «Яндекс.Директа» получает специальный номер телефона
Т.е. номера исключительно из пула Яндекса?
Что делать тем компаниям, у которых работа над одним заказом может длиться месяцами, и у которых клиенты могут обращаться повторно даже годы спустя?
Оплачивать номер, чтобы держать его зарезервированным за ними?
А если нет, то куда попадёт звонящий на него через длительный промежуток времени? В другую компанию, которой тот номер выделили?
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