Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Маркетинг
Галина Мубаракшина
758

Пользователь уличил The North Face в передаче данных Facebook — в июне бренд публично отказался от рекламы в соцсети Материал редакции

Компания выиграла от резонанса в СМИ, но не стала отказываться от рекламного инструмента, считает он.

3 комментария
В закладки

В июне 2020 года производитель спортивной одежды и обуви The North Face, как и ещё 400 рекламодателей, присоединился к бойкоту соцсети Facebook из-за отказа модерировать публикации с пропагандой насилия и ненависти.

Несмотря на то что компания публично заявила о временном отказе от размещения рекламы, она продолжила передавать соцсети данные о своих пользователях, пишет OneZero. На это обратил внимание консультант в сфере защиты персональных данных Томас Смит.

The North Face @thenorthface
We’re in. We’re Out @Facebook #StopHateForProfit

Learn more: https://www.stophateforprofit.org/ https://twitter.com/NAACP/status/1273595148669267968
«Мы поддерживаем [бойкот]. Мы уходим из Facebook»

В январе 2020 года Facebook представила опцию Off-Facebook Activity («Активность за пределами Facebook»), которая позволяет пользователям увидеть, какие данные о них передали компании третьи лица, объясняет Смит. Эта информация необходима, например, для таргетинга рекламы в Facebook, поясняет он.

Используя Off-Facebook Activity, Смит выяснил, что в середине июля The North Face в числе более чем тысячи рекламодателей продолжила передавать «огромное количество» данных соцсети. Отследив активность на сайте The North Face, он выяснил, что компания передавала Facebook информацию о каждом его действии.

«Я нашёл самый дешёвый товар — синюю бейсболку за $10,8. Когда я добавил её к заказу, The North Face незамедлительно передала это Facebook, включая детальную информацию о бейсболке, её цвете и стоимости», — говорит Смит.

Смит предполагает, что после бойкота The North Face могла случайно продолжить передавать данные. В противном случае выходит, что компания вместе с Facebook продолжала тайно собирать информацию о пользователях, чтобы после бойкота без потерь возобновить размещение рекламы, отметил он. «Возможно, продажи The North Face немного просели из-за бойкота, но компания выиграла от резонанса в прессе», — добавляет он.

По мнению Томаса Смита, практика брендов передавать данные Facebook стала нормой — вот почему они так привязаны к соцсети. Предприниматель напомнил о сбое в приложениях для iOS в июле из-за комплекта средств разработки Facebook SDK. От него пострадали многие крупные компании, включая Spotify, «Яндекс» и Viber. В The North Face не ответили на вопросы Томаса Смита.

#новость #facebook

Галина Мубаракшина
+11 572
3
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 3, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 144509, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jul 2020 15:06:45 +0300", "is_special": false }
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Михаил Романов

1

Кто-то правда считает , что кто-то отказался от рекламы в фейсбуке не ради саморекламы ? Которую они продолжат лить во всю силу через фейсбук , как один из самый эффективных инструментов в этой области, когда хайп по бойкоту уляжется 

Ответить

Hecatecoin

0

Да просто скрипт тупо не удалили там. 

Да вопрос к специалистам. Есть ли список доменов для таких скриптов? Чтобы их навсегда в хосте на 127,0,0,1 прописать.

Ответить

va loo

Hecatecoin
0

пиксели соц.сетей режутся стандартными фильтрами ublock.
а вообще, если заказ оформлен/есть учетка на сайте магазина, то "течет" скорее всего через почту/номер телефона, которая одинакова.

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Red Collar
Подписан
Отписаться
«Меняли цветы на людей, азиатов на флаги»: создание дизайна Росбанка в картинках
Команда Red Collar рассказывает, как разработала дизайн сайта, а потом обновилась платформа бренда — и все началось зан…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Dostoevsky: библиотека анализа настроений для русского языка
Анализ настроений (Sentiment analysis) — это распространенная задача NLP, которая направлена на то, чтобы определить на…
0
PwC Technology
Подписан
Отписаться
513 заявок, 27 выпускников, 12 завершенных пилотов
Подводим итоги двух наборов PwC Russia Accelerator.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Kostya Golikov
за день
«Рады хоть какой-то конкуренции»: в 2016 году Slack встретила Microsoft Teams открытым письмом с «дружескими советами»
Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

Комментарии

Сергей Соколов

Как повысить эффективность…

Egor Galstuk

Что я понял за полгода…

Вл В

«Альфа-банк» активировал…

Денис Демидов

Back to Business: TikTok в…

Даниил Орел

Как пинговать руководителя…

Name

Как найти работу начинающему…

Andrew Simon

Как повысить эффективность…

va loo

Пользователь уличил The North…

Name

Как найти работу начинающему…

Hecatecoin

Пользователь уличил The North…

Андрей Звонов

«Умный» способ бросить пить…

Yury Evseev

«Умный» способ бросить пить…

VXG

Tesla отчиталась о прибыли…

Дмитрий Дьяконов

«Умный» способ бросить пить…

KSA

Как провести ренейминг…

Amina Emerson

Маркетинг восстановится лишь…

Олег Саенов

«Умный» способ бросить пить…

Anatoly

«Умный» способ бросить пить…

Маноло

«Умный» способ бросить пить…

Женя Соха

«Килограмм мяса из пробирки…