Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Компания выиграла от резонанса в СМИ, но не стала отказываться от рекламного инструмента, считает он.
В июне 2020 года производитель спортивной одежды и обуви The North Face, как и ещё 400 рекламодателей, присоединился к бойкоту соцсети Facebook из-за отказа модерировать публикации с пропагандой насилия и ненависти.
Несмотря на то что компания публично заявила о временном отказе от размещения рекламы, она продолжила передавать соцсети данные о своих пользователях, пишет OneZero. На это обратил внимание консультант в сфере защиты персональных данных Томас Смит.
В январе 2020 года Facebook представила опцию Off-Facebook Activity («Активность за пределами Facebook»), которая позволяет пользователям увидеть, какие данные о них передали компании третьи лица, объясняет Смит. Эта информация необходима, например, для таргетинга рекламы в Facebook, поясняет он.
Используя Off-Facebook Activity, Смит выяснил, что в середине июля The North Face в числе более чем тысячи рекламодателей продолжила передавать «огромное количество» данных соцсети. Отследив активность на сайте The North Face, он выяснил, что компания передавала Facebook информацию о каждом его действии.
«Я нашёл самый дешёвый товар — синюю бейсболку за $10,8. Когда я добавил её к заказу, The North Face незамедлительно передала это Facebook, включая детальную информацию о бейсболке, её цвете и стоимости», — говорит Смит.
Смит предполагает, что после бойкота The North Face могла случайно продолжить передавать данные. В противном случае выходит, что компания вместе с Facebook продолжала тайно собирать информацию о пользователях, чтобы после бойкота без потерь возобновить размещение рекламы, отметил он. «Возможно, продажи The North Face немного просели из-за бойкота, но компания выиграла от резонанса в прессе», — добавляет он.
По мнению Томаса Смита, практика брендов передавать данные Facebook стала нормой — вот почему они так привязаны к соцсети. Предприниматель напомнил о сбое в приложениях для iOS в июле из-за комплекта средств разработки Facebook SDK. От него пострадали многие крупные компании, включая Spotify, «Яндекс» и Viber. В The North Face не ответили на вопросы Томаса Смита.
Кто-то правда считает , что кто-то отказался от рекламы в фейсбуке не ради саморекламы ? Которую они продолжат лить во всю силу через фейсбук , как один из самый эффективных инструментов в этой области, когда хайп по бойкоту уляжется
Да просто скрипт тупо не удалили там.
Да вопрос к специалистам. Есть ли список доменов для таких скриптов? Чтобы их навсегда в хосте на 127,0,0,1 прописать.
пиксели соц.сетей режутся стандартными фильтрами ublock.
а вообще, если заказ оформлен/есть учетка на сайте магазина, то "течет" скорее всего через почту/номер телефона, которая одинакова.
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