Компания выиграла от резонанса в СМИ, но не стала отказываться от рекламного инструмента, считает он.

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В июне 2020 года производитель спортивной одежды и обуви The North Face, как и ещё 400 рекламодателей, присоединился к бойкоту соцсети Facebook из-за отказа модерировать публикации с пропагандой насилия и ненависти.

Несмотря на то что компания публично заявила о временном отказе от размещения рекламы, она продолжила передавать соцсети данные о своих пользователях, пишет OneZero. На это обратил внимание консультант в сфере защиты персональных данных Томас Смит.

В январе 2020 года Facebook представила опцию Off-Facebook Activity («Активность за пределами Facebook»), которая позволяет пользователям увидеть, какие данные о них передали компании третьи лица, объясняет Смит. Эта информация необходима, например, для таргетинга рекламы в Facebook, поясняет он.

Используя Off-Facebook Activity, Смит выяснил, что в середине июля The North Face в числе более чем тысячи рекламодателей продолжила передавать «огромное количество» данных соцсети. Отследив активность на сайте The North Face, он выяснил, что компания передавала Facebook информацию о каждом его действии.

«Я нашёл самый дешёвый товар — синюю бейсболку за $10,8. Когда я добавил её к заказу, The North Face незамедлительно передала это Facebook, включая детальную информацию о бейсболке, её цвете и стоимости», — говорит Смит.

Смит предполагает, что после бойкота The North Face могла случайно продолжить передавать данные. В противном случае выходит, что компания вместе с Facebook продолжала тайно собирать информацию о пользователях, чтобы после бойкота без потерь возобновить размещение рекламы, отметил он. «Возможно, продажи The North Face немного просели из-за бойкота, но компания выиграла от резонанса в прессе», — добавляет он.