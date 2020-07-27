Сервис после нескольких неудачных попыток заработал в стране 15 июля.

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Стриминговый сервис Spotify предложил рекламные возможности для российского бизнеса, сообщили vc.ru в компании.

В России и странах СНГ продажами рекламы займётся местная команда сервиса вместе с Httpool, которая в том числе занимается продажей рекламы в Twitter и LinkedIn. В Httpool не ответили на запрос vc.ru.

С момента запуска в России 15 июля Spotify заключил контракты с ограниченным количеством брендов о размещении в бесплатной версии сервиса, в числе которых компания Ferrero Russia (бренд Tic Tac) и онлайн-кинотеатр ivi. Стоимость размещения в компании не раскрывают.

Рекламодатели могут разместить рекламу через мобильные устройства, компьютеры, «умные» колонки, приставки и так далее. В мире люди пользуются бесплатной версией Spotify в среднем 2,5 часа ежедневно, слушая музыку на нескольких устройствах, отметили в компании.

Рекламные форматы Spotify, доступные в России: