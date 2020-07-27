Комментарии
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Сервис после нескольких неудачных попыток заработал в стране 15 июля.
Стриминговый сервис Spotify предложил рекламные возможности для российского бизнеса, сообщили vc.ru в компании.
В России и странах СНГ продажами рекламы займётся местная команда сервиса вместе с Httpool, которая в том числе занимается продажей рекламы в Twitter и LinkedIn. В Httpool не ответили на запрос vc.ru.
С момента запуска в России 15 июля Spotify заключил контракты с ограниченным количеством брендов о размещении в бесплатной версии сервиса, в числе которых компания Ferrero Russia (бренд Tic Tac) и онлайн-кинотеатр ivi. Стоимость размещения в компании не раскрывают.
Рекламодатели могут разместить рекламу через мобильные устройства, компьютеры, «умные» колонки, приставки и так далее. В мире люди пользуются бесплатной версией Spotify в среднем 2,5 часа ежедневно, слушая музыку на нескольких устройствах, отметили в компании.
Рекламные форматы Spotify, доступные в России:
Размещение интерактивных баннеров в мобильном приложении или на десктопе, по которым пользователь может перейти на сайт бренда.
У вас опечатка в слове Tik Tok.
Только не ставьте на ютубе двойную рекламу
Аудиореклама
Видеореклама
Размещение интерактивных баннеров
Да пошли вы!
На самом деле ещё ок, когда на американском спотике сидел, ты сначала слушаешь 30 триллионов прероллов а потом только музыку
С акциями, товарами и брендами для сша? Или общемировые колы и найки были?
достичь стопроцентной доли рекламного воздействия
Знающие люди, подскажите что это значит? Что за доля, и почему доля если там 100%? Почему не сказано "стопроцентного рекламного воздействия"?
Обычный казус копирайтера - перевод с гугл транслейтом и все такое. Имеется в виду, конечно же, "стопроцентное рекламное воздействие" - что красиво по обещаниям рекламодателям, но весьма сильное заявление в части реализации.
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