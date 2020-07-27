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Татьяна Боброва
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Spotify рассказал о рекламных форматах для бизнеса в России: первыми партнёрами стали ​ivi и Tic Tac Материал редакции

Сервис после нескольких неудачных попыток заработал в стране 15 июля.

11 комментариев
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Стриминговый сервис Spotify предложил рекламные возможности для российского бизнеса, сообщили vc.ru в компании.

В России и странах СНГ продажами рекламы займётся местная команда сервиса вместе с Httpool, которая в том числе занимается продажей рекламы в Twitter и LinkedIn. В Httpool не ответили на запрос vc.ru.

С момента запуска в России 15 июля Spotify заключил контракты с ограниченным количеством брендов о размещении в бесплатной версии сервиса, в числе которых компания Ferrero Russia (бренд Tic Tac) и онлайн-кинотеатр ivi. Стоимость размещения в компании не раскрывают.

Рекламодатели могут разместить рекламу через мобильные устройства, компьютеры, «умные» колонки, приставки и так далее. В мире люди пользуются бесплатной версией Spotify в среднем 2,5 часа ежедневно, слушая музыку на нескольких устройствах, отметили в компании.

Рекламные форматы Spotify, доступные в России:

  • Аудиореклама. Проигрывается между песнями во время активных сессий, позволяя бренду достичь стопроцентной доли рекламного воздействия, говорят в компании.
  • Видеореклама — это анимированные баннеры. Видеоформат превышает индустриальные стандарты по показателю viewability (отслеживает фактическую видимость рекламного объявления для пользователя). Видеоролики активируются между песнями во время рекламных перерывов и сопровождаются дополнительным баннером.

  • Размещение интерактивных баннеров в мобильном приложении или на десктопе, по которым пользователь может перейти на сайт бренда.

Spotify объявил о запуске в России — стандартная…
Теперь официально.
vc.ru

#новость #spotify

Татьяна Боброва
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Реклама на vc.ru
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0
11 комментариев
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Ruslan Fatikhov

0

У вас опечатка в слове Tik Tok.

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Андрей Резник

Ruslan
0

Нет, все верно

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Умид Аскаров

1

Только не ставьте на ютубе двойную рекламу

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Ruslan Fatikhov

Умид
1

Не бойся. Там уже ВК застолбил место на 3 месяца вперёд.

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Умид Аскаров

0

👍🏿

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Help lawyer

0

Аудиореклама

Видеореклама

Размещение интерактивных баннеров

Да пошли вы!

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Никита Алфимов

Help
0

На самом деле ещё ок, когда на американском спотике сидел, ты сначала слушаешь 30 триллионов прероллов а потом только музыку

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Help lawyer

Никита
0

С акциями, товарами и брендами для сша? Или общемировые колы и найки были?

Ответить

Никита Алфимов

Help
0

Локально США конечно. Vpn жи

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Oleg Leonov

0

достичь стопроцентной доли рекламного воздействия

Знающие люди, подскажите что это значит? Что за доля, и почему доля если там 100%? Почему не сказано "стопроцентного рекламного воздействия"? 

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Viktor Mann

Oleg
0

Обычный казус копирайтера - перевод с гугл транслейтом и все такое. Имеется в виду, конечно же, "стопроцентное рекламное воздействие" - что красиво по обещаниям рекламодателям, но весьма сильное заявление в части реализации.

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