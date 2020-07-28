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Маркетинг
Лиана Липанова
1116

Исследование: к концу августа рекламные доходы российских YouTube-блогеров снизятся на 20% — до 2,4 млрд рублей Материал редакции

За январь-май рекламодателей больше всего привлекали видео на тему игр — 292,6 млн рублей, меньше всего — Travel & Events с 10,6 млн рублей.

11 комментариев
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С января по август 2020 года рекламные доходы YouTube-блогеров в России снизятся на 20% из-за сокращения маркетинговых бюджетов на фоне пандемии и достигнут 2,4 млрд рублей. Об этом сообщили специалисты платформы расширенной аналитики BloggerBase при поддержке агентства influencer-маркетинга Woombat, передаёт Adindex.

За аналогичный период 2019 года доходы YouTube-блогеров составили 3 млрд рублей.

За январь-май 2020 года рекламодателей больше всего привлекали видео на тему игр (Gaming) — 292,6 млн рублей, затем People & Blogs — 245,4 млн рублей, Entertainment — 222,6 млн рублей. Меньше всего получили Travel & Events с 10,6 млн рублей и Pets & Animals с 12,5 млн рублей.

В категории Travel & Events количество рекламы снизилось сильнее всего — на 28,4%. В тематике Education, наоборот, рекламные размещения выросли на 81,5%.

Увеличение количества рекламы не всегда означает рост числа уникальных рекламодателей, уточняет издание. Например, в категории Nonprofits & Activism уникальных рекламодателей стало меньше на 7,8%, но количество рекламы за счёт оставшихся рекламодателей увеличилось на 34%.

#новость #youtube #реклама #исследования

Лиана Липанова
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0
11 комментариев
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Eugene Smirnov

4

Бедные..

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Dan Grigoryev

Eugene
0

Надо срочно предоставить помощь от государства в размере среднемесячного их дохода ранее, иначе экономика останется без кормильцев...

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Elijah Garrison

2

рекламные доходы YouTube-блогеров в России росли на 20% медленнее

Объём рынка за январь-август достигнет 2,4 млрд рублей — на 20% меньше,

Как-то у меня в голове эти 2 значения не коррелируют, если рынок упал на 20%, то рост должен был не замедлится на 20%, а стать отрицательным

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Соня Карлова

Elijah
0

VC учится экономике у государственных СМИ с их отрицательным ростом рубля.

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Лиана Липанова

Elijah
0

спасибо, поправила

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Денис Колокольцев

1

если это данные с партнерки и официальных интеграций, то аналитика ни о чем. букмекеры, казино, пирамиды, капперы и прочая срань которую мало где еще можно рекламировать - неиссякаемый источник дохода для топовых блоггеров русского ютуба. да и честно говоря сам ютуб вставляет сомнительную рекламу в ленту постоянно.

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Yan Purvenes

0

Думаю блогеры типа Вилсы станут банкротами)

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Юрий Глотов

Yan
0

У Вилсы с количеством просмотров последнее время беда. В среднем на каждый ролик 3-4% подписчиков.

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Yan Purvenes

Юрий
1

Ну с его легким поведением не удивительно) Испортился товар)

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Anton Reut

0

Ужас какой, Дима Куплинов похудеет на пару килограмм (нет).

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