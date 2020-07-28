За январь-май рекламодателей больше всего привлекали видео на тему игр — 292,6 млн рублей, меньше всего — Travel & Events с 10,6 млн рублей.

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С января по август 2020 года рекламные доходы YouTube-блогеров в России снизятся на 20% из-за сокращения маркетинговых бюджетов на фоне пандемии и достигнут 2,4 млрд рублей. Об этом сообщили специалисты платформы расширенной аналитики BloggerBase при поддержке агентства influencer-маркетинга Woombat, передаёт Adindex.

За аналогичный период 2019 года доходы YouTube-блогеров составили 3 млрд рублей.

За январь-май 2020 года рекламодателей больше всего привлекали видео на тему игр (Gaming) — 292,6 млн рублей, затем People & Blogs — 245,4 млн рублей, Entertainment — 222,6 млн рублей. Меньше всего получили Travel & Events с 10,6 млн рублей и Pets & Animals с 12,5 млн рублей.

В категории Travel & Events количество рекламы снизилось сильнее всего — на 28,4%. В тематике Education, наоборот, рекламные размещения выросли на 81,5%.