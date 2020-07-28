Разместиться на платформе можно только с 15 октября.

После запуска в России Spotify анонсировал старт рекламных кампаний для местных пользователей, но не раскрывал цены. Московский бар Underdog обратился с заявкой в компанию: предложенные условия от агентства Httpool, которое помогает Spotify с рекламой, опубликовал в своём Telegram-канале Дмитрий Колодин.

Минимальный бюджет на рекламу в Spotify — 500 тысяч рублей до НДС.

Продаётся аудио- и видеореклама, а также баннеры поверх интерфейса в десктопных и мобильных приложениях. Помимо них у глобального Spotify есть реклама в подкастах, баннеры на главной странице, спонсорские плейлисты и другие форматы.

Стоимость до НДС для тысячи запусков аудиорекламы составляет от 450 рублей, видеорекламы — от 797 рублей, тысяча показов оверлея — от 543 рублей.

До 15 октября 2020 года на платформе размещаются только первые партнёры Spotify — ivi и Tic Tac.