Spotify предложил потенциальным рекламодателям в России кампании стоимостью минимум в 500 тысяч рублей
Материал редакции
Разместиться на платформе можно только с 15 октября.
После запуска в России Spotify анонсировал старт рекламных кампаний для местных пользователей, но не раскрывал цены. Московский бар Underdog обратился с заявкой в компанию: предложенные условия от агентства Httpool, которое помогает Spotify с рекламой, опубликовал в своём Telegram-канале Дмитрий Колодин.
Минимальный бюджет на рекламу в Spotify — 500 тысяч рублей до НДС.
Продаётся аудио- и видеореклама, а также баннеры поверх интерфейса в десктопных и мобильных приложениях. Помимо них у глобального Spotify есть реклама в подкастах, баннеры на главной странице, спонсорские плейлисты и другие форматы.
Стоимость до НДС для тысячи запусков аудиорекламы составляет от 450 рублей, видеорекламы — от 797 рублей, тысяча показов оверлея — от 543 рублей.
До 15 октября 2020 года на платформе размещаются только первые партнёры Spotify — ivi и Tic Tac.
В Spotify отказались комментировать опубликованные условия. В Underdog передали vc.ru, что небольшой бар на такие условия не согласен: «Простые панки могут позволить себе только подписку в Spotify, но не рекламу», — пояснили они.
Артем Спиридонов
Сколько же можно пиарить это. Из принципа не интересно
Андрей ФроловАртем
внесите тег spotify в чёрный список — тогда на сайте не увидите тексты с ним
Vyacheslav RubanyukАртем
Зря, я после новостей перешел на Spotify и кайфую)
Ruslan Umarkhanov
Ждал запуска в России чтобы наконец приобрести премиум аккаунт!!! Доволен как слон😀
Vladimir Chigak
я думаю когда агентства привыкнут к площадке и аудитория и отдача будет понятна, начнут брать инвентарь оптом и продавать в мелкий опт, чтобы минимальный чек был не 500 а 50, скажем, тысяч
Андрей Смехов
Красиво пояснили, честно
Даниил Орел
Аудиореклама? Это как? Бодрый голос, рекламирующий мятные конфетки посреди трека, который ты поставил, чтобы уснуть? :))
Vladimir ChigakДаниил
пре- и пост-роллы. но вообще да. яндекс музыка такое давно уже практиковала
Roman GrossiДаниил
Периодически между треками в бесплатной версии, а в остальном всё так
Vitold Sedyshev
А у меня каталог с 10 моими любимыми MP3 и мне хорошо без Spotify.