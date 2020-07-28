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Андрей Фролов
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Spotify предложил потенциальным рекламодателям в России кампании стоимостью минимум в 500 тысяч рублей Материал редакции

Разместиться на платформе можно только с 15 октября.

После запуска в России Spotify анонсировал старт рекламных кампаний для местных пользователей, но не раскрывал цены. Московский бар Underdog обратился с заявкой в компанию: предложенные условия от агентства Httpool, которое помогает Spotify с рекламой, опубликовал в своём Telegram-канале Дмитрий Колодин.

  • Минимальный бюджет на рекламу в Spotify — 500 тысяч рублей до НДС.
  • Продаётся аудио- и видеореклама, а также баннеры поверх интерфейса в десктопных и мобильных приложениях. Помимо них у глобального Spotify есть реклама в подкастах, баннеры на главной странице, спонсорские плейлисты и другие форматы.
  • Стоимость до НДС для тысячи запусков аудиорекламы составляет от 450 рублей, видеорекламы — от 797 рублей, тысяча показов оверлея — от 543 рублей.
  • До 15 октября 2020 года на платформе размещаются только первые партнёры Spotify — ivi и Tic Tac.
Дмитрий Колодин

В Spotify отказались комментировать опубликованные условия. В Underdog передали vc.ru, что небольшой бар на такие условия не согласен: «Простые панки могут позволить себе только подписку в Spotify, но не рекламу», — пояснили они.

#новость #spotify

Андрей Фролов
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0
10 комментариев
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Артем Спиридонов

–9

Сколько же можно пиарить это. Из принципа не интересно

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Андрей Фролов

Артем
10

внесите тег spotify в чёрный список — тогда на сайте не увидите тексты с ним

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Vyacheslav Rubanyuk

Артем
7

Зря, я после новостей перешел на Spotify и кайфую)

Ответить

Ruslan Umarkhanov

4

Ждал запуска в России чтобы наконец приобрести премиум аккаунт!!! Доволен как слон😀

Ответить

Vladimir Chigak

2

я думаю когда агентства привыкнут к площадке и аудитория и отдача будет понятна, начнут брать инвентарь оптом и продавать в мелкий опт, чтобы минимальный чек был не 500 а 50, скажем, тысяч

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Андрей Смехов

1

Красиво пояснили, честно

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Даниил Орел

1

Аудиореклама? Это как? Бодрый голос, рекламирующий мятные конфетки посреди трека, который ты поставил, чтобы уснуть? :)) 

Ответить

Vladimir Chigak

Даниил
0

пре- и пост-роллы. но вообще да. яндекс музыка такое давно уже практиковала 

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Roman Grossi

Даниил
0

Периодически между треками в бесплатной версии, а в остальном всё так

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Vitold Sedyshev

–1

А у меня каталог с 10 моими любимыми MP3 и мне хорошо без Spotify.

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