«Осторожно, мошенники!»: «Альфа-банк» запустил рекламную кампанию с фальшивыми объявлениями о материальной помощи Материал редакции
«Получите 2000 рублей за так! Просто оставьте заявку!».
«Альфа-банк» запустил в соцсетях рекламную кампанию, похожую на объявления мошенников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор по маркетингу и коммуникациям компании Алексей Гиязов.
Объявления похожи на мошеннические по стилистике и содержанию — они предлагают выплаты от банка «за так». При нажатии на них пользователи попадают на специальный сайт, адрес которого похож на официальный сайт банка: alfaprank.ru.
На сайте говорится, что пользователь был в шаге от того, чтобы потерять деньги. Там «Альфа-банк» рассказывает, как не попасться в ловушку мошенников. Например, проверять адрес сайта, не вестись на щедрые предложения и искать галочку верификации рядом с названием группы в соцсетях.
«Короче, статьи вроде "Как защититься от мошенников" не работают. Людям скучно их читать. А сценарий: "Стой! Ты почти потерял деньги, вот совет" — работает. Лучше учиться на таких ошибках», — пишет Гиязов.
Есть ещё люди, которые верят в такую халяву?
Есть. Если хотите, перечислите 1500 рублей на этот: 303884848047 киви-кошелек, написав в комментарии к платежу свой почтовый ящик, и вам придет на почту ссылка на zip-архив (самораспаковывающийся exe-шник), в котором будут данные людей, верящих в халяву: их почтовые ящики, фио, номера телефонов. Как дальше действовать с этим богатством - дело ваше. Предложение ограничено, архив будет отправлен только первым 5-ти человекам. Спешите!
а можете мне архив на карту кинуть? я вам обе стороны сфоткал и в личку отправил
Тут недавно была девочка из Рокетбанка, которая перевела со своей кредитки Альфы больше 100 000 на какой-то левый счет мошенников. Из Рокетбанка. С кредитки. Девочка «Вау».
Весьма спорный прогрев аудитории или mindshare, или сбор базы для ретаргетинга.
Я хз, что они хотели добиться, но лого компании на подобном баннере это дно.
Ой! Кажется, отмечал такую рекламу как спам! 🙃
Вот именно. Боюсь, «рекламная кампания» будет очень недолгой.
И фейсбук не банит такие креативы?)
Креативный подход к вовлечению в контент бренда. Пытаются донести до людей смысл через почти набитую шишку - класс, по другому у нас не работает)
был в шаге от того, чтобы потерять деньги
Не пользуюсь Альфа-банком, но вот один раз решил им поверить ну и меня кинули на 2000 с копейками, гады! Сами сначала запустили типа акцию, а когда я в отделение обратился (я ж не дурак по ссылкам переходить) они такие "ой, это все хаханьки..."
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