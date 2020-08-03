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«Альфа-банк» запустил в соцсетях рекламную кампанию, похожую на объявления мошенников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор по маркетингу и коммуникациям компании Алексей Гиязов.

Объявления похожи на мошеннические по стилистике и содержанию — они предлагают выплаты от банка «за так». При нажатии на них пользователи попадают на специальный сайт, адрес которого похож на официальный сайт банка: alfaprank.ru.

На сайте говорится, что пользователь был в шаге от того, чтобы потерять деньги. Там «Альфа-банк» рассказывает, как не попасться в ловушку мошенников. Например, проверять адрес сайта, не вестись на щедрые предложения и искать галочку верификации рядом с названием группы в соцсетях.