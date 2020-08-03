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Маркетинг
Лиана Липанова
1622

«Осторожно, мошенники!»: «Альфа-банк» запустил рекламную кампанию с фальшивыми объявлениями о материальной помощи Материал редакции

«Получите 2000 рублей за так! Просто оставьте заявку!».

18 комментариев
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«Альфа-банк» запустил в соцсетях рекламную кампанию, похожую на объявления мошенников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор по маркетингу и коммуникациям компании Алексей Гиязов.

Объявления похожи на мошеннические по стилистике и содержанию — они предлагают выплаты от банка «за так». При нажатии на них пользователи попадают на специальный сайт, адрес которого похож на официальный сайт банка: alfaprank.ru.

На сайте говорится, что пользователь был в шаге от того, чтобы потерять деньги. Там «Альфа-банк» рассказывает, как не попасться в ловушку мошенников. Например, проверять адрес сайта, не вестись на щедрые предложения и искать галочку верификации рядом с названием группы в соцсетях.

«Короче, статьи вроде "Как защититься от мошенников" не работают. Людям скучно их читать. А сценарий: "Стой! Ты почти потерял деньги, вот совет" — работает. Лучше учиться на таких ошибках», — пишет Гиязов.

#альфабанк #мошенничество #мошенники

Лиана Липанова
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0
18 комментариев
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Lingua Sekai

4

Есть ещё люди, которые верят в такую халяву? 

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Alexey Naumenko

Lingua
16

Есть. Если хотите, перечислите 1500 рублей на этот: 303884848047  киви-кошелек, написав в комментарии к платежу свой почтовый ящик, и вам придет на почту ссылка на zip-архив (самораспаковывающийся exe-шник), в котором будут данные людей, верящих в халяву: их почтовые ящики, фио, номера телефонов. Как дальше действовать с этим богатством - дело ваше. Предложение ограничено, архив будет отправлен только первым 5-ти человекам. Спешите!

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Leonid Sobchenko

Alexey
4

а можете мне архив на карту кинуть? я вам обе стороны сфоткал и в личку отправил

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Denis Novikov

Lingua
0

Есть, в окружение

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Economic Security

Lingua
0

Да, просто всем везёт, а вам нет 😁

Ответить

Useforlogin

Lingua
0

Тут недавно была девочка из Рокетбанка, которая перевела со своей кредитки Альфы больше 100 000 на какой-то левый счет мошенников. Из Рокетбанка. С кредитки. Девочка «Вау». 

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Андрей Епанчинцев

2

Почему-то мне не жалко тех кто на эту ахинею ведётся

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Truba Shatal

0

Весьма спорный прогрев аудитории или mindshare, или сбор базы для ретаргетинга.
Я хз, что они хотели добиться, но лого компании на подобном баннере это дно.

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Alexander Banschikov

1

Ой! Кажется, отмечал такую рекламу как спам! 🙃

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Valentin Dombrovsky

Alexander
–1

Вот именно. Боюсь, «рекламная кампания» будет очень недолгой.

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Евгений Арбатский

1

И фейсбук не банит такие креативы?)

Ответить

IO

Евгений
0

фейсбук и мошеннические-то объявления не банит, а вы про креативы

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Economic Security

1

Мошенники предупреждают как не попасть на развод к мошенникам ?! 🤔🤔🤔

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Платон Щукин

0

фу

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Тимур Сайфутдинов

0

Альфа-развод для альфа-самцов¯\_(ツ)_/¯

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Кирилл Алексушин

0

Креативный подход к вовлечению в контент бренда. Пытаются донести до людей смысл через почти набитую шишку - класс, по другому у нас не работает)

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Антон Адамов

0

не понял суть поста. банки же все мошенники по-умолчанию

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Help lawyer

0

был в шаге от того, чтобы потерять деньги

Не пользуюсь Альфа-банком, но вот один раз решил им поверить ну и меня кинули на 2000 с копейками, гады! Сами сначала запустили типа акцию, а когда я в отделение обратился (я ж не дурак по ссылкам переходить) они такие "ой, это все хаханьки..."

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