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Маркетинг
Лиана Липанова
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Фил Шиллер покинет пост главного маркетолога Apple после 23 лет работы, но останется в компании Материал редакции

Он продолжит руководить магазином App Store и мероприятиями Apple Events.

24 комментария
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Старший вице-президент Apple по международному маркетингу Фил Шиллер покинет свой пост, который он занимал с 1997 года, объявила компания.

Фил Шиллер Apple

Шиллер остаётся в компании. Он продолжит руководить магазином App Store и мероприятиями Apple Events. «Я буду продолжать работать здесь, но я также хочу посвятить больше времени в ближайшие годы моей семье, друзьям и нескольким личным проектам», — объяснил Шиллер.

Он также станет «другом Apple» (Apple Fellow) и войдёт в «Содружество Apple» (Apple Fellowship): в него включают сотрудников компании за выдающийся вклад в её работу.

Его заменит Грег Джосвиак, который более 20 лет возглавляет отдел продуктового маркетинга Apple и в течение последних четырёх лет работал вице-президентом по продуктовому маркетингу компании.

#новость #apple

Лиана Липанова
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0
24 комментария
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Raimond Vladimirov

10
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irmr

Raimond
1

Один умер, второго понизили.

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Dmitriy Nikitin

irmr
–13

А у руля какой-то пидор (простите, кто сразу обиделся)

Ответить

Dmitriy Nikitin

Dmitriy
1

Эй, минусаторы, ну яж извинился заранее, чё вы начали то =(

Ответить

Илья Куваев

Dmitriy
9

Не заценили шутку про вашего бывшего просто

Ответить

Илитный Иксперт

Dmitriy
0

За это и минусуют

Ответить

Аркадий Алексеевич

Dmitriy
2

Минусуют за то что ты далбоеб, а не за то что обидились)

Ответить

The Tullingire

5

Интересно, какого это, уйти с должности которую ты занимал больше двадцати лет, верно, господин П.?

Ответить

John Rickman

The
1

Какого? Такого.

Ответить

Pavel Nekhaev

John
0

Очень тонко! Не все заметят)

Ответить

Eugene Yuryev

The
0

А так же, господин Л. и госпожа М., госпожа В., господа И. и С., господин Б., господин А., господин Х., господин М. и еще около 20 господ, верно?

Ответить

Аарон Малис

The
0

Мне тоже интересно, но проверять пока рано. (с) Господин П.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

5

Amazing!

Ответить

Максим Рощин

3

Ну покинет и покинет.™️

Ответить

Grigoriy Mogilev

Максим
0

Чего бухтеть то?

Ответить

Vasya Stark

3

На презентациях больше всего нравился.

Ответить

Евгений Чупышев

–6

Ну надеюсь его теперь не будут рекламировать как поправки в конституцию ;) из каждого утюга

Ответить

Eugene Yuryev

Евгений
8
Ответить

Андрей Велин

2

Воу, вот так новость!

Ответить

Victor Hyde

0

эппл больше не будет прежней

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Аарон Малис

1

То, по чему тащится молодежь, создают старики.

Ответить

Aleksey Bobkov

0

что за продуктовый маркетинг? где подробности

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Kostya Golikov

0

«Фил, да мы и сами на сайт запостим новость»

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true iBegginer

0

 Joswiak = Jobs + Wozniak

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