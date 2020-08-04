Он продолжит руководить магазином App Store и мероприятиями Apple Events.

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Старший вице-президент Apple по международному маркетингу Фил Шиллер покинет свой пост, который он занимал с 1997 года, объявила компания.

Фил Шиллер Apple

Шиллер остаётся в компании. Он продолжит руководить магазином App Store и мероприятиями Apple Events. «Я буду продолжать работать здесь, но я также хочу посвятить больше времени в ближайшие годы моей семье, друзьям и нескольким личным проектам», — объяснил Шиллер.

Он также станет «другом Apple» (Apple Fellow) и войдёт в «Содружество Apple» (Apple Fellowship): в него включают сотрудников компании за выдающийся вклад в её работу.