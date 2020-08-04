Фил Шиллер покинет пост главного маркетолога Apple после 23 лет работы, но останется в компании Материал редакции
Он продолжит руководить магазином App Store и мероприятиями Apple Events.
Старший вице-президент Apple по международному маркетингу Фил Шиллер покинет свой пост, который он занимал с 1997 года, объявила компания.
Шиллер остаётся в компании. Он продолжит руководить магазином App Store и мероприятиями Apple Events. «Я буду продолжать работать здесь, но я также хочу посвятить больше времени в ближайшие годы моей семье, друзьям и нескольким личным проектам», — объяснил Шиллер.
Он также станет «другом Apple» (Apple Fellow) и войдёт в «Содружество Apple» (Apple Fellowship): в него включают сотрудников компании за выдающийся вклад в её работу.
Его заменит Грег Джосвиак, который более 20 лет возглавляет отдел продуктового маркетинга Apple и в течение последних четырёх лет работал вице-президентом по продуктовому маркетингу компании.
А у руля какой-то пидор (простите, кто сразу обиделся)
Эй, минусаторы, ну яж извинился заранее, чё вы начали то =(
Интересно, какого это, уйти с должности которую ты занимал больше двадцати лет, верно, господин П.?
Какого? Такого.
А так же, господин Л. и госпожа М., госпожа В., господа И. и С., господин Б., господин А., господин Х., господин М. и еще около 20 господ, верно?
Ну покинет и покинет.™️
Ну надеюсь его теперь не будут рекламировать как поправки в конституцию ;) из каждого утюга
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