В 2018 году сервис получил волну критики за смену названия: компания заимствовала слово из чужой культуры, не разобравшись в его значении.

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Краткий пересказ публикации в блоге основателя ConvertKit Нейтана Бэри.

Чем занимается ConvertKit и как компания решила сменить название

ConvertKit — американский сервис по управлению почтовыми рассылками.

Сервис основал Нейтан Бэри в 2013 году. Спустя три года компания с командой из 20 человек получала выручку около $300 тысяч в месяц.

В то время ConvertKit сформулировала миссию, ценности и видение: служить клиентам и делать больше, чем просто растить компанию. А заодно решила сменить название.

Команда ConvertKit в 2016 году

На поиск другого имени ушло два года. К новому названию у ConvertKit было несколько критериев:

Одно слово.

Свободный домен .com.

Чтобы не звучало слишком «технично».

Легко воспринималось на слух и проговаривалось по буквам.

Было связано с миссией компании.

В итоге в 2018 году Бэри с коллегами выбрал для названия санскритское слово «сева», которое означает «бескорыстное служение».

Ребрендинг

Первым делом компания решила оформить домен seva.com, но оказалось, что им владеет брокер премиальных адресов Venture.com. Бизнес-модель этой компании — сдача в аренду дорогих доменов за ежемесячную плату. В случае с адресом seva.com — $2000 в месяц.

Владелец домена был готов продать его за $500 тысяч, что для ConvertKit было слишком дорого. Команде пришлось вести переговоры, в итоге цену удалось снизить до $310 тысяч.

Варианты логотипов для нового названия

За логотипом компания обратилась в дизайн-агентство Unfold. Из нескольких вариантов Бэри с командой выбрал идею золотого сечения.

Новый логотип

В начале июля, когда логотип был готов, компания объявила о смене названия публично, продолжив заниматься ребрендингом.

Несколько этапов, которые проходила ConvertKit, меняя название:

Соцсети. Во всех соцсетях имя Seva было занято, поэтому команде пришлось вновь вести переговоры. В Facebook и Instagram есть политика, по которой они резервируют короткие имена пользователей. ConvertKit пришлось убедить Facebook передать их. В Twitter нельзя было получить аккаунт Seva без зарегистрированного товарного знака, на оформление которого должно было уйти несколько месяцев. На YouTube, GitHub, Pinterest и Slack пришлось искать владельцев аккаунтов Seva и просить их отказаться от названия.

Во всех соцсетях имя Seva было занято, поэтому команде пришлось вновь вести переговоры. В Facebook и Instagram есть политика, по которой они резервируют короткие имена пользователей. ConvertKit пришлось убедить Facebook передать их. В Twitter нельзя было получить аккаунт Seva без зарегистрированного товарного знака, на оформление которого должно было уйти несколько месяцев. На YouTube, GitHub, Pinterest и Slack пришлось искать владельцев аккаунтов Seva и просить их отказаться от названия. Электронная почта. Сменить названия в Google Apps и email-адреса было просто при наличии домена. Нужно было лишь связаться с техподдержкой сервиса.

Сменить названия в Google Apps и email-адреса было просто при наличии домена. Нужно было лишь связаться с техподдержкой сервиса. Другие домены. ConvertKit работает со множеством доменов для разных проектов. Постепенно компания выкупала новые адреса и переезжала на них.

ConvertKit работает со множеством доменов для разных проектов. Постепенно компания выкупала новые адреса и переезжала на них. Партнёры компании. У компании больше 100 партнёров, и все они размещают название сервиса на своих сайтах. ConvertKit пришлось всех уведомлять о ребрендинге.

У компании больше 100 партнёров, и все они размещают название сервиса на своих сайтах. ConvertKit пришлось всех уведомлять о ребрендинге. Поиск Google. По запросу «seva» компания не была в верхней выдаче поиска. Команда сервиса планировала со временем решить эту проблему.

Негативная реакция аудитории на новое название

Первая реакция людей на новое название была в основном положительной, но уже через несколько дней негативных отзывов стало больше. «То, как вы используете слово “сева”, ранит меня», — одна из реакций, которую получил сервис.

После этого Бэри стал разговаривать с людьми и выяснил, что реакции делятся на три типа:

Для сикхов «сева» — не просто слово для «бескорыстного служения». Это священная практика. Она включает в себя помощь другим из любви и тесно связана с духовностью.

Другие клиенты из Индии писали, что на хинди это обычное слово со значением «обслуживание». Им даже нравилось, что компания взяла себе термин из их культуры.

Третья группа не имела отношения к сикхам или Индии, но была обеспокоена тем, что западная компания заимствовала слово из другой культуры.

Предприниматель решил, что стоит лучше разобраться в значении выбранного слова, чтобы использовать его наиболее уважительно по отношению к людям, для кого сева имеет глубокий смысл.

Бэри общался с последователями севы, пока один из них не согласился подсказать, как использовать слово правильно. «Для меня это будет лучший способ прожить севу», — добавил он в конце.

В этот момент предприниматель осознал, что сева — ставить потребности других выше собственных, отдавать без ожидания чего-то взамен. На следующий день он собрал команду и объявил, что они вернутся к названию ConvertKit.

Я считаю, что бизнес может быть силой добра, и чувствовал, что сева олицетворяет это. В тот момент я понял, что если мы хотим постичь хоть чуточку того, что значит сева, мы вернём прежнее название и снова станем ConvertKit. Нейтан Бэри основатель ConvertKit

Возвращение к старому названию

В конце июля 2018 года компания заявила, что отказалась от идеи смены имени. Однако оказалось, что большей аудитории нравилось новое название, но она молчала об этом. Поэтому после объявления о возвращении к ConvertKit пришла вторая волна негатива.

Компания получила комментарии вроде «ConvertKit — отстойное имя» и «вы — воплощение всего, что не так с США». Некоторые клиенты стали отказываться от услуг сервиса. И хотя компании изменения дались с трудом, команда знала, что решение оставить название ConvertKit соответствует её взглядам.

Предприниматель вспоминает фразу: «Принцип — не принцип, пока он не будет стоить вам кучу денег». И добавляет, что в то время прочувствовал это в полной мере.