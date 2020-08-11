Вместо этого стоит сосредоточиться на привычках и интересах людей, считает директор по стратегии креативного агентство BBH Гарри Гилд.

В закладки

Маркетологи часто составляют портрет аудитории какого-либо продукта, опираясь на то, к какому поколению относятся потребители. В своих исследованиях и отчётах они пытаются определить взгляды и предпочтения:

Миллениалов — людей, которые родились с 1980 по 1996 год.

Поколение Z — тех, кто родился в 1997–2013 годах.

Но на самом деле такое разделение в маркетинге не работает, утверждает Гилд. Среди клиентов агентства, где он работает, — Google, Audi, Johnnie Walker и другие бренды.

Гилд пишет, что представителей одного поколения почти ничего не связывает кроме того, что они родились в одно время.

Чтобы доказать неэффективность разделения аудитории по поколениям, в BBH вывели шкалу групповой сплочённости (Group Cohession Score).

Что такое шкала групповой сплочённости

Показатель сплочённости — параметр, который показывает, сколько людей одной группы одинаково относятся к разным вещам. Чтобы его получить, Гилд использовал данные потребительских предпочтений по Великобритании за 2019 год (источник данных агентство не уточняет).

На их основе компания определила, как в среднем большинство относится к 419 высказываниям об образе жизни. Участники взятого за основу исследования отвечали на такие утверждения, как «я беру многоразовую бутылку для воды почти каждый день» и «я мало что могу сделать, чтобы изменить свою жизнь». На каждую фразу нужно было ответить «согласен», «не согласен», «нейтрально» или «неприемлемо».

В качестве ориентира BBH использовало жителей Великобритании, для которых уровень сплочённости составил 48,7%. С ним Гилд сравнивал показатель сплочённости других групп.

Что в результате

Оказалось, что людей сильнее объединяют страсти, привычки и темпераменты, а не их принадлежность к тому или иному поколению.

Если объединить британцев по поколениям, среднее значение сплочённости составит 50%. Причём внутри поколения миллениалов показатель будет 50,8%, а внутри поколения Z ниже — 48,9%. Гораздо выше уровень сплочённости у людей с общими интересами или взглядами: у интровертов — 52,6%, а у фанатов кроссвордов — 51,7%.

Показатель сплочённости по категориям слева-направо: поколение Z, миллениалы, поколение X, бумеры, пользователи зубной нити, фанаты кроссвордов, экстраверты, любители орехов, интроверты, любители газировки Orangina

Представители поколения Z едины во взглядах и привычках не больше, чем жители одной страны. «Есть целая индустрия, построенная на штамповке идей этого поколения, — пишет Гилд. — И это полная чушь».

Поэтому агентство предлагает отказаться от метрики, где акцент делается на годе рождения людей. Вместо этого маркетологам стоит разобраться в том, как живут потребители и какие у них привычки, считает специалист BBH.

Ещё одна проблема — маркетологи

В ходе исследования оказалось, что маркетологи — самая сплочённая профессия.

Специалисты по маркетингу привыкли считать себя вольнодумцами и индивидуалистами, считает Гилд. Однако на практике они меньше специалистов из сельского хозяйства или военнослужащих интересуются тем, что находится за рамками их личного опыта и представлений о мире.

«Как маркетологи могут понимать и продавать что-то для целой страны, если живут “в пузыре”?» — оставляет открытым вопрос в конце исследователь.