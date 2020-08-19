Что бывает, если отвлечься на звонок и забыть о текущих задачах.

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Рекламное агентство Droga5 в Лондоне создало несколько рекламных роликов для сервиса Setapp, который предлагает подписку на программы для ежедневных задач для Mac и iOS. Об этом пишет Adweek.

В них авторы показывают, что бывает, когда человек отвлекается от задачи. Например, в одном из роликов человек с боязнью змей на сеансе гипноза сам превращается в змею из-за того, что гипнотезёр отвлёкся. Другой герой, играющий в прятки с сыном, отвлекается на звонок и «забывает» о ребёнке.