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Татьяна Боброва
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«Если вы это читаете, вероятно, вы отвлеклись от другой задачи»: реклама сервиса подписки на программы Setapp от Droga5 Материал редакции

Что бывает, если отвлечься на звонок и забыть о текущих задачах.

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Рекламное агентство Droga5 в Лондоне создало несколько рекламных роликов для сервиса Setapp, который предлагает подписку на программы для ежедневных задач для Mac и iOS. Об этом пишет Adweek.

В них авторы показывают, что бывает, когда человек отвлекается от задачи. Например, в одном из роликов человек с боязнью змей на сеансе гипноза сам превращается в змею из-за того, что гипнотезёр отвлёкся. Другой герой, играющий в прятки с сыном, отвлекается на звонок и «забывает» о ребёнке.

«Если вы это читаете, вероятно, вы отвлеклись от какого-то дела и теперь оказались здесь. Если это так, вам нужен Setapp», — прокомметировал кампанию креативный директор Droga5 London Эд Редгрейв.

#реклама #setapp

Татьяна Боброва
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Alexander Sazhin

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Кто понял, объясните, пож, как подписка на 150+ инструментов поможет не отвлекаться на другие задачи

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