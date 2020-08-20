Теперь «наружку» можно использовать как отдельный инструмент продаж, а не только как имиджевый инструмент.

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Mail.ru Group представила бесплатный сервис, который позволяет оценить эффективность рекламы мобильных приложений на билбордах. Об этом vc.ru рассказали в группе.

Технология работает на базе рекламной платформы myTarget и системы мультиплатформенной аналитики и атрибуции myTracker:

myTarget получает от операторов наружной рекламы данные об аудитории, которая находится рядом с цифровыми билбордами во время показа рекламы. Операторы регистрируют MAC-адреса устройств пользователей.

Данные передаются в myTracker: система сопоставляет их с информацией об установках приложения и совершаемых в нём действиях.



myTracker определяет данные о конверсии показов на билборде в установки и в реальном времени обновляет аналитику кампании в myTarget.



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Данные о конверсии позволяют оценить эффективность рекламной кампании в офлайне и любое время изменить её настройки, например выбрать билборды в другом районе, пояснили в Mail.ru Group.

Такие инструменты уже используются в интернете, но наружную рекламу до недавнего времени многие воспринимали как имиджевый инструмент, пояснил представитель группы.

Технологию в июне 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге протестировал в партнёрстве с оператором наружной рекламы Gallery сервис объявлений «Юла». Средняя стоимость установки приложений по результатам кампании сопоставима с другими performance-форматами в myTarget (например, слайдами с изображениями в соцсетях), отметили в группе.

Клиенты сервисов Mail.ru Group сейчас могут получить доступ к аналитике по запросу, позже он появится в едином интерфейсе myTarget, отметили в группе.