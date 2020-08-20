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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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Mail.ru Group запустила оценку эффективности наружной рекламы по количеству установок мобильных приложений Материал редакции

Теперь «наружку» можно использовать как отдельный инструмент продаж, а не только как имиджевый инструмент.

3 комментария
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Mail.ru Group представила бесплатный сервис, который позволяет оценить эффективность рекламы мобильных приложений на билбордах. Об этом vc.ru рассказали в группе.

Технология работает на базе рекламной платформы myTarget и системы мультиплатформенной аналитики и атрибуции myTracker:

  • myTarget получает от операторов наружной рекламы данные об аудитории, которая находится рядом с цифровыми билбордами во время показа рекламы. Операторы регистрируют MAC-адреса устройств пользователей.
  • Данные передаются в myTracker: система сопоставляет их с информацией об установках приложения и совершаемых в нём действиях.
  • myTracker определяет данные о конверсии показов на билборде в установки и в реальном времени обновляет аналитику кампании в myTarget.
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Данные о конверсии позволяют оценить эффективность рекламной кампании в офлайне и любое время изменить её настройки, например выбрать билборды в другом районе, пояснили в Mail.ru Group.

Такие инструменты уже используются в интернете, но наружную рекламу до недавнего времени многие воспринимали как имиджевый инструмент, пояснил представитель группы.

Технологию в июне 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге протестировал в партнёрстве с оператором наружной рекламы Gallery сервис объявлений «Юла». Средняя стоимость установки приложений по результатам кампании сопоставима с другими performance-форматами в myTarget (например, слайдами с изображениями в соцсетях), отметили в группе.

Клиенты сервисов Mail.ru Group сейчас могут получить доступ к аналитике по запросу, позже он появится в едином интерфейсе myTarget, отметили в группе.

MAC-адреса также использует, например российский разработчик рюкзаков с экранами для показа рекламы BackAd — компании нужны эти данные для оценки охвата рекламы.

#новость #mailrugroup #реклама

Галина Мубаракшина
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3 комментария
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Shad Khoshvagt

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Ничего, не беспокойтесь, скоро у маил.ру либо рекламы не будет, либо сбежим из их экосистемы.

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Андрей Цымбалюк

Shad
2

трафик, который проходит мимо баннера с рекламой трекается с помощью mac-адреса телефона или другого устройства. Эти данные передаются в веб аналитику. Потом уже идёт работа с данными и считается стоимость установки с наружной рекламы.

Я сам думаю,что в компании надо протестировать такой трекинг  для наружки или ритейла.

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Shad Khoshvagt

Андрей
0

Спасибо

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