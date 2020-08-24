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Татьяна Боброва
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Глава пресс-службы «Ситимобила» Георгий Лобушкин перешёл в «Сбербанк»: займётся коммуникациями компаний из экосистемы Материал редакции

«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка».

38 комментариев
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Глава пресс-службы такси-сервиса «Ситимобил» Георгий Лобушкин перейдёт на работу в пресс-службу «Сбербанка», сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Лобушкин подтвердил vc.ru, что перейдёт на работу в «Сбербанк». Он добавил, что выходит с 26 августа 2020 года. От других комментариев он отказался.

Он присоединится к команде руководителя пресс-службы «Сбербанка» Софьи Ивановой и будет заниматься коммуникациями всех компаний экосистемы банка, уточняет канал. Иванова на момент написания заметки не ответила на вопрос vc.ru, за что будет отвечать Лобушкин.

С 2011 года Лобушкин работал во «ВКонтакте», в 2013 году он занял пост руководителя пресс-службы и официального представителя соцсети. В 2016 году он перешёл на должность директора по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group и ушёл из компании в октябре 2017 года. Пресс-службу агрегатора «Ситимобил» Лобушкин возглавил в сентябре 2018 года.

«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка» и Mail.ru Group — у компаний есть совместное предприятие на базе такси-сервиса и Delivery Club. В экосистему «Сбербанка» также входят некоторые сервисы Rambler Group вроде онлайн-кинотеатра Okko, а также «Яндекс.Деньги».

Обновлено в 13:57. «Георгий Лобушкин успешно освещал развитие “Ситимобила” — компании входящей в наше СП с Mail.ru Group, теперь его практический опыт и креативность предлагается масштабировать на весь стрим коммуникаций экосистемы», — прокомментировала назначение Софья Иванова на своей странице в Facebook.

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38 комментариев
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Ваня Пупкмн

24

Я бы не смог жить без этой информации...

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ПекинПок

6

Чем эти PR вообще занимаются?

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Я не скажу свое имя машине

ПекинПок
31

Хуетой обычно 

Ответить

Denis1710

ПекинПок
2

Когда ВК падает, они в твиттере обычно отвечают: На сайте технические проблемы в ближайшее время работа восстановится.

Ответить

ПекинПок

Denis1710
0

Так почему их не заменят чат-ботом?

Ответить

Artem Gruzdev

ПекинПок
0

Дорого.

Ответить

Magistr Architecture

ПекинПок
0

если и это сломается, то кто-то будет должен выйти из офиса к журналистам, чтобы посветить фейсом и придумать что им сказать

Ответить

Stanislav

ПекинПок
2

Пиздят про то какой у них охуенный сервис. Хотя там жалобами завалены все соцсети.

Ответить

Сергей Ермилов

ПекинПок
1

Пишут: "Проблемы с ... никак не влияют на операционную деятельность компании".

Ответить

Сергей Ругов

ПекинПок
0

PR занимаются PR

Ответить

ПекинПок

Сергей
0

Тут надо смеяться?

Ответить

Сергей Ругов

ПекинПок
–2

ап ту ю.

Ответить

Дмитрий Лукашов

–1

Жора — Красава! Такие проекты и спецухи, которые делает он — в России может делать только Родин наверное и все. Хуйтерс гона хуйт.

Ответить

Александр Белов

Дмитрий
2

Например? Какой такой спец проект сделал Лобушкин? Подарил бесплатные поездки вратарю, который хорошо сыграл, чтобы показать смотрите ситимобил какой хороший? Есть примеры? Я ничего не имею против, но ситимобил в этом плане занимался явно не тем, чем нужно было заниматься. И статья эта написана только потому что редакторы лично знакомы с Лобушкиным и находились когда-то в этой тусовке ВКонтакте.

Ответить

Павел Одокиенко

Александр
1

Таксипортация, граффити Бродского на крышах автомобилей, я уж не говорю про две классные пьянки в Нуре в прошлом году и вот недавно на ВДНХ.

Ответить

Nikita Kharchenko

Павел
0

Ещё б такси приезжало, вообще цены б не было!

Ответить

Yaroslav Brandtner

3

Сбербанк достоен говномобила

Ответить

Александр Белов

Yaroslav
0

Согласен, сервис такой себе.

Ответить

Комментарий удален

Антон

1

Сваливают из говнопроекта 

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
2

Нет. Ротируются. 

Ответить

Andrew Stepanov

Sergei
5

Они там все по кругу ходят

Ответить

Игорь Пашковский

Andrew
0

Совсем не то подумал при первом прочтении)) после осмысли ваш коммент))

Ответить

Влад Ижевский

Sergei
5

и Жопируются. Развлекаются ребята, как хотят.

Ответить

Mike Mike

2

Гоните в шею этого типа

Ответить

Даниэль Фельдман

2

*таксипортировался

Ответить

ПекинПок

0

Ранее София Иванова являлась PR-директором Группы компаний Rambler&Co. Тот самый который сдох из-за херового PR?

Ответить

Александр Кучеряев

1

Это должно понизить стоимость акций сбера? Или повысить mail?

Ответить

Дмитрий Лукашов

1

Но ток Чет в статье не упомянули про Ксению Анатольевну, а так — поздравляю Сбербанк и Жору.

Ответить

Александр Белов

Дмитрий
0

Он уже давно в сбере работает, ведь ситимобил = мэил = сбер

Ответить

Кирилл Загоскин

1

Если не в яндекс, то в сбер 

Ответить

ПекинПок

Кирилл
0

Ощущение, что Сбербан стал приятом для бездарных и обездоленных

Ответить

Сергей Ермилов

1

Он перепутал - это Сбер.Такса, а не Сбер.Такси.

Ответить

Viktor Mann

1

О_боже_мой_да_всем_насрать.пнг
*админы, картинки в комменты не грузятся, почините*

Ответить

Pavel Pokrovsky

0

Люди_которым_не_все_равно.жпг

Ответить

Artemy

0

Достойно. После появления Лобушкина в Холиваре Лошака проникся уважением. А Сбербанк - тот еще пылесос. 

Ответить

Nikita Kharchenko

0

Телепортация из мочи в говно.

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Rustam Absalyamov

–1

Будем надеяться что к сберу отношение поменяется

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Александр Белов

Rustam
0

Обычно люди, которые попадают в Сбер, там и пропадают. О них будет снова слышно, когда они покинут Сбер, но все уже забудут кто это и почему про человека пишут.

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