«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка».

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Глава пресс-службы такси-сервиса «Ситимобил» Георгий Лобушкин перейдёт на работу в пресс-службу «Сбербанка», сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Лобушкин подтвердил vc.ru, что перейдёт на работу в «Сбербанк». Он добавил, что выходит с 26 августа 2020 года. От других комментариев он отказался.

Он присоединится к команде руководителя пресс-службы «Сбербанка» Софьи Ивановой и будет заниматься коммуникациями всех компаний экосистемы банка, уточняет канал. Иванова на момент написания заметки не ответила на вопрос vc.ru, за что будет отвечать Лобушкин.

С 2011 года Лобушкин работал во «ВКонтакте», в 2013 году он занял пост руководителя пресс-службы и официального представителя соцсети. В 2016 году он перешёл на должность директора по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group и ушёл из компании в октябре 2017 года. Пресс-службу агрегатора «Ситимобил» Лобушкин возглавил в сентябре 2018 года.

«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка» и Mail.ru Group — у компаний есть совместное предприятие на базе такси-сервиса и Delivery Club. В экосистему «Сбербанка» также входят некоторые сервисы Rambler Group вроде онлайн-кинотеатра Okko, а также «Яндекс.Деньги».