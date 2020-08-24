Глава пресс-службы «Ситимобила» Георгий Лобушкин перешёл в «Сбербанк»: займётся коммуникациями компаний из экосистемы Материал редакции
«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка».
Глава пресс-службы такси-сервиса «Ситимобил» Георгий Лобушкин перейдёт на работу в пресс-службу «Сбербанка», сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».
Лобушкин подтвердил vc.ru, что перейдёт на работу в «Сбербанк». Он добавил, что выходит с 26 августа 2020 года. От других комментариев он отказался.
Он присоединится к команде руководителя пресс-службы «Сбербанка» Софьи Ивановой и будет заниматься коммуникациями всех компаний экосистемы банка, уточняет канал. Иванова на момент написания заметки не ответила на вопрос vc.ru, за что будет отвечать Лобушкин.
С 2011 года Лобушкин работал во «ВКонтакте», в 2013 году он занял пост руководителя пресс-службы и официального представителя соцсети. В 2016 году он перешёл на должность директора по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group и ушёл из компании в октябре 2017 года. Пресс-службу агрегатора «Ситимобил» Лобушкин возглавил в сентябре 2018 года.
«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка» и Mail.ru Group — у компаний есть совместное предприятие на базе такси-сервиса и Delivery Club. В экосистему «Сбербанка» также входят некоторые сервисы Rambler Group вроде онлайн-кинотеатра Okko, а также «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 13:57. «Георгий Лобушкин успешно освещал развитие “Ситимобила” — компании входящей в наше СП с Mail.ru Group, теперь его практический опыт и креативность предлагается масштабировать на весь стрим коммуникаций экосистемы», — прокомментировала назначение Софья Иванова на своей странице в Facebook.
Чем эти PR вообще занимаются?
если и это сломается, то кто-то будет должен выйти из офиса к журналистам, чтобы посветить фейсом и придумать что им сказать
Пишут: "Проблемы с ... никак не влияют на операционную деятельность компании".
PR занимаются PR
Жора — Красава! Такие проекты и спецухи, которые делает он — в России может делать только Родин наверное и все. Хуйтерс гона хуйт.
Например? Какой такой спец проект сделал Лобушкин? Подарил бесплатные поездки вратарю, который хорошо сыграл, чтобы показать смотрите ситимобил какой хороший? Есть примеры? Я ничего не имею против, но ситимобил в этом плане занимался явно не тем, чем нужно было заниматься. И статья эта написана только потому что редакторы лично знакомы с Лобушкиным и находились когда-то в этой тусовке ВКонтакте.
Таксипортация, граффити Бродского на крышах автомобилей, я уж не говорю про две классные пьянки в Нуре в прошлом году и вот недавно на ВДНХ.
Сбербанк достоен говномобила
Комментарий удален
Сваливают из говнопроекта
Нет. Ротируются.
Они там все по кругу ходят
Совсем не то подумал при первом прочтении)) после осмысли ваш коммент))
Ранее София Иванова являлась PR-директором Группы компаний Rambler&Co. Тот самый который сдох из-за херового PR?
Но ток Чет в статье не упомянули про Ксению Анатольевну, а так — поздравляю Сбербанк и Жору.
Если не в яндекс, то в сбер
О_боже_мой_да_всем_насрать.пнг
*админы, картинки в комменты не грузятся, почините*
Достойно. После появления Лобушкина в Холиваре Лошака проникся уважением. А Сбербанк - тот еще пылесос.
Будем надеяться что к сберу отношение поменяется
Обычно люди, которые попадают в Сбер, там и пропадают. О них будет снова слышно, когда они покинут Сбер, но все уже забудут кто это и почему про человека пишут.
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