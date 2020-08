Шпаргалка для маркетологов…

Популярные рекламные ролики и кампании, ставшие образцом для индустрии.

Автор рекламных кампаний для HP, Spotify и Google Габриэль Серингер совместно с руководителем консалтинговой компании Prophecy Consulting Марком Сареффом составили список известных рекламных роликов и рекламных кампаний, которые приводят в пример в креативных отделах.

Все кампании сгруппированных по времени, авторам и категориям.

На Google-таблицу обратила внимание Полина Забродская — креативный директор агентства AMV BBDO и автор Telegram-канала Polina was online.

Ниже — несколько примеров из списка.

Старая классика

Apple 1984

Nike Tag

Pepsi Generation

Классика двухтысячных

IKEA — Lamp

Johnnie Walker — The Man Who Walked Around The World

Apple: Mac vs PC

Budweiser — Wassup

Old Spice — The Man Your Man Could Smell Like

Реклама современности

Volvo — Epic Split

Nike: Из чего же сделаны наши девчонки?