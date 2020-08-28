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«Никуда не уйду»: TikTok открыл онлайн-магазин с мерчем на фоне возможной блокировки сервиса в США Материал редакции
Футболки и толстовки с «провакационными» надписями уже раскупили.
- TikTok открыл собственный онлайн-магазин с мерчем: соцсеть продаёт футболки и толстовки с надписями Not Going Anywhere («Никуда не уйду») и Here To Stay («Здесь надолго»). Они стоят $45 (около 3,4 тысячи рублей) и $70 (5,3 тысячи рублей) соответственно.
- Надписи от руки создал графический дизайнер Джошуа Вайдс (Joshua Vides), передаёт Business Insider. К моменту публикации заметки все вещи в магазине раскупили.
- Компания выставила на продажу одежду с «провокационными» надписями на фоне конфликта с властями США и возможной блокировки в стране.
- Трамп потребовал прекратить все сделки с китайским сервисом, если до 15 сентября приложение не выкупит американская компания.
- Блокировку приложения власти объясняют потенциальной слежкой за конфиденциальными данными американцев и передачей информации китайскому правительству.
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Иванка Сегодина
Вот, что надо было с VC одеждой делать... писать какие-нибудь провокационные высказывания из обсуждений, ставить автора, приписывать VC.ru и продавать!
К моменту публикации заметки все вещи в магазине раскупили.
Evil PechenkaИванка
Александр ЛьвовEvil
не помню дословно, но там должно быть про заводик ЖБИ
Кирилл СтенцовИванка
Надписи по типу
"Максимально пох*й"
Tonym dAbKoVИванка
Конкурс на лучшие провокационные комменты для футболок VC обьявляю открытым!
Прав у меня на это нет, но в обсуждении можно запустить!
Лучшему автору как всегда нихуя!
Sakari Sauso
Интересно, Коля Лукашенко купил такую?
J J
В Беларуси такие будут актуальны?)
Александр АнтиповJ
Там еще нужно портрет дорисовать, Батька на кортошке с огурцом в руке. Я бы такую купил бы. Теперь Трампу осталось успеть купить себе толстовку или будет жалеть.
Михаил Арнаутов
Всегда мечтал, чтобы всех отсталых собрали в одном месте.
Люц ШнайдерМихаил
Такое место уже давно существует — комментарии на TJ.
Egor Korolev
Ребята, тикток не заблокируют. Ему несколько месяцев назад индусы сбили рейтинг до 2.5, а PlayMarket удалил все отрицательные отзывы
Egor Korolev
Так и живем
Люц Шнайдер
Почему-то именно Тик-ток прям вызывает уважение в этой истории противостояния. Прям классическая борьба против режима.