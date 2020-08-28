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Лиана Липанова
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«Никуда не уйду»: TikTok открыл онлайн-магазин с мерчем на фоне возможной блокировки сервиса в США Материал редакции

Футболки и толстовки с «провакационными» надписями уже раскупили.

  • TikTok открыл собственный онлайн-магазин с мерчем: соцсеть продаёт футболки и толстовки с надписями Not Going Anywhere («Никуда не уйду») и Here To Stay («Здесь надолго»). Они стоят $45 (около 3,4 тысячи рублей) и $70 (5,3 тысячи рублей) соответственно.
  • Надписи от руки создал графический дизайнер Джошуа Вайдс (Joshua Vides), передаёт Business Insider. К моменту публикации заметки все вещи в магазине раскупили.
  • Компания выставила на продажу одежду с «провокационными» надписями на фоне конфликта с властями США и возможной блокировки в стране.
  • Трамп потребовал прекратить все сделки с китайским сервисом, если до 15 сентября приложение не выкупит американская компания.
  • Блокировку приложения власти объясняют потенциальной слежкой за конфиденциальными данными американцев и передачей информации китайскому правительству.

#новость #tiktok #сшапротивtiktok

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Иванка Сегодина

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Вот, что надо было с VC одеждой делать... писать какие-нибудь провокационные высказывания из обсуждений, ставить автора, приписывать VC.ru и продавать!
К моменту публикации заметки все вещи в магазине раскупили.

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Evil Pechenka

Иванка
2
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Александр Львов

Evil
0

не помню дословно, но там должно быть про заводик ЖБИ

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Кирилл Стенцов

Иванка
0

Надписи по типу
"Максимально пох*й"

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Tonym dAbKoV

Иванка
0

Конкурс на лучшие провокационные комменты для футболок VC обьявляю открытым!
Прав у меня на это нет, но в обсуждении можно запустить!
Лучшему автору как всегда нихуя!

Ответить

Sakari Sauso

4

Интересно, Коля Лукашенко купил такую?

Ответить

J J

2

В Беларуси такие будут актуальны?)

Ответить

Александр Антипов

J
1

Там еще нужно портрет дорисовать, Батька на кортошке с огурцом в руке. Я бы такую купил бы. Теперь Трампу осталось успеть купить себе толстовку или будет жалеть.

Ответить

Михаил Арнаутов

0

Всегда мечтал, чтобы всех отсталых собрали в одном месте.

Ответить

Люц Шнайдер

Михаил
1

Такое место уже давно существует — комментарии на TJ. 

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Egor Korolev

0

Ребята, тикток не заблокируют. Ему несколько месяцев назад индусы сбили рейтинг до 2.5, а PlayMarket удалил все отрицательные отзывы

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Egor Korolev

0

Так и живем

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Люц Шнайдер

0

Почему-то именно Тик-ток прям вызывает уважение в этой истории противостояния. Прям классическая борьба против режима.

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