В ФАС было зарегистрировано уже несколько десятков жалоб и постановлений в адрес Sunlight за нарушение закона о рекламе.

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В августе 2020 года в нескольких регионах России ФАС начала проверки и возбудила дела против ювелирной сети Sunlight. Причина в массовых SMS-рассылок спама и недостоверной рекламы, основанной на «ликвидациях» магазинов и товаров.

Заявления от покупателей проверяют в Москве, Челябинске и Волгограде.

Sunlight закрывается уже несколько лет

Первый фирменный магазин Sunlight был открыт в 2009 году, к 2015 году сеть вошла в пятерку крупнейших ювелирных сетей России.

Компания заявляет о закрытии всей розничной сети или части магазинов с «ликвидацией товаров» как минимум с 2016 года — с рекламой сталкивались жители Уфы, Нижнего Новгорода, Москвы, Петербурга, Владивостока, Перми, Екатеринбурга, Читы и других городов.

За два года компания могла трижды анонсировать закрытие магазинов, которые продолжали работать после заявленного срока. Реклама вводит покупателей в заблуждение, считают заявители в челябинский УФАС.

Чтобы привлечь покупателей, компания пользуется любыми доступными способами: рассылает SMS и письма, занимается телефонным обзвоном, объявляет о закрытии в соцсетях, запускает рекламу на YouTube, вешает баннеры на сайте и внутри магазинов сети.

Например, в Волгоградской области Sunlight закрывается уже около четырёх лет. Торговые центры, в которых размещены магазины сети, заявляют, что Sunlight не расторгает заявления об аренде и периодически нарушает условия договора: в 2019 году Sunlight разместила баннеры о ликвидации несмотря на запрет владельца ТЦ.

Наказывали ли Sunlight

С 2015 года Sunlight упоминается в базе решений и правовых актов ФАС 52 раза. Большая часть рассмотренных жалоб касается SMS-рассылок Sunlight о распродаже товаров, а не ликвидации магазинов.

Компанию признавали виновной в нарушении закона «О рекламе», выносили предупреждения или штрафовали: например, в 2019 году в Омске и Новосибирске Sunlight оштрафовали на 101 тысячу и 100 тысяч рублей.

После обращений покупателей в 2019 году по поводу «ликвидации» магазинов, волгоградская УФАС вынесла сети предупреждение о распространении недостоверной рекламы из-за признаков недобросовестной конкуренции, Sunlight угрожал штраф в 500 тысяч рублей.

Пример рекламы на YouTube

Зачем сеть магазинов устраивает «ликвидации» и сколько она зарабатывает

С помощью громких анонсов о закрытии Sunlight стимулирует покупательский спрос и спекулирует на эмоциях, но магазины не закрываются, а цены сопоставимы с обычной распродажей старых коллекций, пишет «Коммерсантъ».

Sunlight объясняет объявление о ликвидации «заменой юридических лиц и объединением торговых точек сети в единую структуру», закрытием некоторых точек «насовсем», их переездом в другое место, или полной реконструкцией сети магазинов.

sunlightbrilliant @sunlightbrillia @ash_ulyana Здравствуйте! Мы регулярно закрывали некоторые магазины насовсем или на реконструкцию, это особенность розничной торговли. А учитывая сложившуюся ситуацию в мире, когда безопасность и сохранение здоровья стали неотъемлемой частью, онлайн покупки - лучший выбор!

«Коммерсантъ» объяснял постоянные «ликвидации» попытками нарастить продажи и трафик (в основном ликвидации происходят после летних каникул) и неуверенным положением сети на конкурентном рынке.

Выручка ООО «Оникс-Холдинг», которому принадлежала Sunlight, упала почти в десять раз — с 6 млрд рублей в 2014 году до 684 млн в 2017 году, а каких-то преимуществ по сравнению с конкурентами у Sunlight нет, утверждало издание. К концу 2018 года выручка ООО «Оникс-Холдинг» выросла до 1 млрд рублей, а к 2019 году — до 1,9 млрд рублей.

Основателю Sunlight Сергею Грибнякову по данным «Контур.Фокус», также принадлежит ООО «Солнечный Свет» — организация указана на сайте Sunlight, как владеющее юрлицо, ей принадлежат исключительные права на товарные знаки Sunlight.

Выручка «Солнечный Свет» к концу 2018 года составила 2,3 млрд рублей, к концу 2019 года — 4,1 млрд рублей.

Реакция пользователей на «ликвидации» Sunlight

Спам с бесконечными закрытиями сети превратился в мем, а компанию начали высмеивать в соцсетях.

Ульяша @ash_ulyana @sunlightbrillia Здравствуйте! Магазин возле моего дома закрывался раз 10, (по факту ни одного раза так и не закрылся). Кажется, пора придумать другую замануху:)

нейросеткина @nastyakoalah салтыков-щедрин: если через сто лет меня спросят, что сейчас происходит в россии, я отвечу: закрываются магазины санлайт

отвечает максим поташев @oligofraulein 2020 такой что я даже не удивлюсь если санлайт реально закроют