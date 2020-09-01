Прохожие могли три дня наблюдать за жизнью Imma в комнате, созданной IKEA.

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IKEA провела в одном из магазинов в Токио рекламную кампанию с участием виртуального аватара Imma: с 28 по 30 августа 2020 года прохожие могли наблюдать за её жизнью. Внимание на это обратило The Verge.

Ритейлер создал инсталляцию с использованием светодиодных экранов внутри оборудованных комнат. Со стороны могло показаться, что в комнате находится реальный человек.