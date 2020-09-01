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Татьяна Боброва
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«Московский картофель» и PUBG: рекламное агентство Goose Gaming собрало коллаборацию бренда чипсов и шутера Материал редакции

Пользователи могут найти коды в пачках и получить игровые призы.

4 комментария
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Рекламное агентство Goose Gaming запустило кампанию для чипсов «Московский картофель» и шутера PUBG, рассказал на своей странице в Instagram основатель компании Юрий Федин.

«Несколько миллионов пачек (чёрт возьми, до чего же приятно приложить к ним руку) появятся на полках крупнейших ритейлеров России-матушки: “Ашан”, “Перекресток”, “Лента”, “Окей” и другие, а миллионы игроков в PUBG Mobile смогут заценить наш ин-гейм: брендированный ящик с зубодробящим лутом», — написал Федин. На вопрос о медиаподдержке на момент написания заметки он не ответил.

Пользователи могут находить коды в пачках и получать игровые призы в PUBG Mobile — оружие Drifter Vector или мотоцикл Nutcracker motorcycle. Согласно странице производителя чипсов в Instagram, акция проходит с середины августа 2020 года. Всего партнёры разыграют 5 млн кодов.

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Татьяна Боброва
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4 комментария
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Viktor Mann

4

Когда съел с сыром, а у тебя непереносимость лактозы.

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Vladislav Nikolaevich

Viktor
0

Такую картинку лучше на баскеты КФС наносить 

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boj Ko

1

ВЫ бы больше заработали на взаимодействии с компаниями по производству читов для этих игр )) Например 1 пачка чипсов это код на 24 часа Триала Аимбота !
У вас бы Картошки не хватило на чипсы такой спрос был бы ))) 

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Влад Яценко

1

Проблема в другом.
Чипсы то очень не очень ))
Смысл их покупать

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