Пользователи могут найти коды в пачках и получить игровые призы.

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Рекламное агентство Goose Gaming запустило кампанию для чипсов «Московский картофель» и шутера PUBG, рассказал на своей странице в Instagram основатель компании Юрий Федин.

«Несколько миллионов пачек (чёрт возьми, до чего же приятно приложить к ним руку) появятся на полках крупнейших ритейлеров России-матушки: “Ашан”, “Перекресток”, “Лента”, “Окей” и другие, а миллионы игроков в PUBG Mobile смогут заценить наш ин-гейм: брендированный ящик с зубодробящим лутом», — написал Федин. На вопрос о медиаподдержке на момент написания заметки он не ответил.