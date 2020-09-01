«Занимательная инфографика»: «Тинькофф» ответил на изменение условий по картам «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка» Материал редакции
В июне, когда об изменении условий по картам «Плюс» сообщил сам «Тинькофф», «Альфа-банк» заявлял о сохранении кэшбека в отличие от «жёлтого банка».
«Тинькофф» ответил в Twitter на изменение условий обслуживания держателей кобрендинговых карт «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка». Название банка компания не упоминает.
С 1 сентября 2020 года «Альфа-банк», в частности, изменил условия получения компенсации за подписку на сервис и понизил лимит начисления кэшбека. Часть пользователей заметила, что банк не предупредил их заранее об изменениях. В банке пояснили, что сделали рассылку.
В «Тинькофф» вспомнили заявление «Альфа-банка» в июне 2020 года о том, что банк «в отличие от жёлтых коллег» не меняет кэшбек по картам «Яндекс.Плюс». Тогда «Альфа-банк» ответил на изменение условий у «Тинькофф» по таким же картам.
Вот обожаю Тинькофф за его подколы и юмор. Сам банк конечно же топчик, чего тут скрывать
А рассылки то не было
О, помню когда она только вышла я даже не стал тогда заморачиваться оформлением, тк понимал, что медовые условия скоро закончатся и потом мудохаться с ее закрытием
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