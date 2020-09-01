В июне, когда об изменении условий по картам «Плюс» сообщил сам «Тинькофф», «Альфа-банк» заявлял о сохранении кэшбека в отличие от «жёлтого банка».

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«Тинькофф» ответил в Twitter на изменение условий обслуживания держателей кобрендинговых карт «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка». Название банка компания не упоминает.

С 1 сентября 2020 года «Альфа-банк», в частности, изменил условия получения компенсации за подписку на сервис и понизил лимит начисления кэшбека. Часть пользователей заметила, что банк не предупредил их заранее об изменениях. В банке пояснили, что сделали рассылку.

Тинькофф @tinkoff_bank Занимательная инфографика для тех, кто узнал об ухудшении условий по своей карте уже после их вступления в силу: https://t.co/do0q9axTyo

В «Тинькофф» вспомнили заявление «Альфа-банка» в июне 2020 года о том, что банк «в отличие от жёлтых коллег» не меняет кэшбек по картам «Яндекс.Плюс». Тогда «Альфа-банк» ответил на изменение условий у «Тинькофф» по таким же картам.