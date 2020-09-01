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Татьяна Боброва
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«Занимательная инфографика»: «Тинькофф» ответил на изменение условий по картам «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка» Материал редакции

В июне, когда об изменении условий по картам «Плюс» сообщил сам «Тинькофф», «Альфа-банк» заявлял о сохранении кэшбека в отличие от «жёлтого банка».

9 комментариев
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«Тинькофф» ответил в Twitter на изменение условий обслуживания держателей кобрендинговых карт «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка». Название банка компания не упоминает.

С 1 сентября 2020 года «Альфа-банк», в частности, изменил условия получения компенсации за подписку на сервис и понизил лимит начисления кэшбека. Часть пользователей заметила, что банк не предупредил их заранее об изменениях. В банке пояснили, что сделали рассылку.

Тинькофф @tinkoff_bank
Занимательная инфографика для тех, кто узнал об ухудшении условий по своей карте уже после их вступления в силу: https://t.co/do0q9axTyo

В «Тинькофф» вспомнили заявление «Альфа-банка» в июне 2020 года о том, что банк «в отличие от жёлтых коллег» не меняет кэшбек по картам «Яндекс.Плюс». Тогда «Альфа-банк» ответил на изменение условий у «Тинькофф» по таким же картам.

Альфа-Банк
МЫ. СНОВА. НЕ. ЗНАЕМ. С. ЧЕГО. НАЧАТЬ.

⚡️ЖЁЛТЫЙ БАНК МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО КАРТЕ ЯНДЕКС.ПЛЮС ⚡️

Карта была бесплатной, а станет платной. Кэшбэк был 5%, а будет 2%. Новые условия начнут действовать с 17 июля 📅

В Альфе тоже есть карта Яндекс.Плюс. Но мы, в отличие от жёлтых коллег, кэш...
МЫ. СНОВА. НЕ. ЗНАЕМ. С. ЧЕГО. НАЧАТЬ.

⚡️ЖЁЛТЫЙ БАНК МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО КАРТЕ ЯНДЕКС.ПЛЮС ⚡️

Карта была бесплатной, а станет платной. Кэшбэк был 5%, а будет 2%. Новые условия начнут действовать с 17 июля 📅

В Альфе тоже есть карта Яндекс.Плюс. Но мы, в отличие от жёлтых коллег, кэшбэк не меняем. До 10% на сервисы Яндекса, 5% — на рестораны и развлечения. Обслуживание дебетовой карты бесплатное. НАВСЕГДА ✊🏻

Терять деньги сейчас нельзя. Если вы, ваши друзья или близкие пользуетесь картой Яндекс.Плюс жёлтого банка, поделитесь информацией.

❗️Есть всего месяц, чтобы спасти кэшбэк: https://alfa.link/x7td

#альфабанк #тинькофф

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Alex Pavlov

22

Вот обожаю Тинькофф за его подколы и юмор. Сам банк конечно же топчик, чего тут скрывать

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Тинькофф

Alex
24
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Linar Sadykov

2

Тонко-Желто-Красно

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Prolis Labkk

0

Ну наконец-то хоть такая движуха в этом болоте.

Ответить

Andrey Chuev

0

А вот хороший под...ебчик. 

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Кирилл Трубецкой

0

А рассылки то не было

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Vladislav Kovyrshin

Кирилл
0

во-во))

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Антон Курочкин

0

О, помню когда она только вышла я даже не стал тогда заморачиваться оформлением, тк понимал, что медовые условия скоро закончатся и потом мудохаться с ее закрытием

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Vladislav S

0

Так их, Олежа! 

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а как дысал, как дысал!
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Да...заниматься пиццей да ещё на вынос и при этом не измазать руки по колено в крови? ... на что он вообще надеялся?? 
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