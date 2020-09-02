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Галина Мубаракшина
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«Иногда не хочется делиться Lay’s ни с кем»: Lay’s в США выпустила муляжи книг, чтобы можно было прятать в них чипсы Материал редакции

Lay’s в США выпустила картонные муляжи книг, чтобы покупатели могли прятать в них чипсы от «похитителей вкусняшек»: «Иногда не хочется делиться Lay’s ни с кем». Компания сообщила, что может прислать «Бестселлер Lay’s» всем, кто оставит комментарий под её публикацией в Twitter.

LAY'S @LAYS
Sometimes you want to keep your Lay’s to yourself. 🙅‍♀

Which is why we introduced the Lay’s Bestseller, a totally inconspicuous hollow book designed to hide your bag of Lay’s from the snack thieves in your life.

Comment 📕 below and we may just send you one! https://t.co/jhlRgaZe3H

#lays

Галина Мубаракшина
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Fantomas Georgivech

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Первым кто оставит комментарий этот мусор пришлют бесплатно .А для следующих он будет уже платным .Очередная капнталистическая наживка для долбоебов.Эти чипсы и так кучу денег стоят ,они ещё и футляр для них продавать собрались.

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