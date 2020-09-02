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«Иногда не хочется делиться Lay’s ни с кем»: Lay’s в США выпустила муляжи книг, чтобы можно было прятать в них чипсы Материал редакции
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Fantomas Georgivech
Первым кто оставит комментарий этот мусор пришлют бесплатно .А для следующих он будет уже платным .Очередная капнталистическая наживка для долбоебов.Эти чипсы и так кучу денег стоят ,они ещё и футляр для них продавать собрались.