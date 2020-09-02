Lay’s в США выпустила картонные муляжи книг, чтобы покупатели могли прятать в них чипсы от «похитителей вкусняшек»: «Иногда не хочется делиться Lay’s ни с кем». Компания сообщила, что может прислать «Бестселлер Lay’s» всем, кто оставит комментарий под её публикацией в Twitter.