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Галина Мубаракшина
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Mediascope возобновила измерение аудитории проектов «Яндекса» через полтора года после отказа компании от сотрудничества Материал редакции

Партнёры изменили методику расчёта аудитории — теперь «Яндекс» предоставляет Mediascope обезличенные данные пользователей.

  • Аналитическая компания Mediascope в августе 2020 года вновь стала предоставлять данные об аудитории «Яндекса» и его проектов на компьютерах и ноутбуках, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на партнёров.
  • Данные «Яндекса» будут отображаться в проекте Web-Index, основном инструменте медиаизмерений в рунете, поясняет издание. Мобильную аудиторию «Яндекса» Mediascope начнёт измерять в 2021 году, уточнили компании.
  • Аудитория «Яндекса» теперь рассчитывается на основе двух источников: данных интернет-панели Mediascope, собранных на компьютерах и ноутбуках, и обезличенных данных «Яндекса» о посещаемости его главной страницы и проектов. Обрабатывает и верифицирует их Mediascope.
  • На аналитику Mediascope ориентируются крупные рекламодатели, которые предпочитают размещаться на телевидении, рассказал газете представитель рекламного агентства OMD OM Group Владимир Коровин. Без данных о проектах «Яндекса» и из-за отсутствия понятных отчётов об аудитории некоторые из них отказывались от рекламы в интернете, говорит он.
  • К верификации аудитории «Яндекса», данные о которой предоставила сама компания, есть вопросы, но это лучше, чем ничего, рассказал изданию топ-менеджер крупного рекламного агентства. Аудиторию Mail.ru Group и Rambler Group аналитики Mediascope продолжают измерять с помощью собственных счётчиков и пользовательских панелей, напоминает газета.
  • «Яндекс» перестал делиться с Mediascope данными о рекламных кампаниях на своих площадках и снял все её счётчики в марте 2019 года. В компании поясняли, что делают это для защиты данных пользователей. В июне 2019 года партнёры сообщили, что планируют возобновить сотрудничество, но уже по новой схеме.

#новость #яндекс #mediascope

Галина Мубаракшина
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Бухой Пикачу

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Михаил Арнаутов

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чел, у тебя за неделю регистрации уже 140 комментариев и 130 минусов, все нормально?

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