vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Mediascope возобновила измерение аудитории проектов «Яндекса» через полтора года после отказа компании от сотрудничества Материал редакции
Партнёры изменили методику расчёта аудитории — теперь «Яндекс» предоставляет Mediascope обезличенные данные пользователей.
- Аналитическая компания Mediascope в августе 2020 года вновь стала предоставлять данные об аудитории «Яндекса» и его проектов на компьютерах и ноутбуках, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на партнёров.
- Данные «Яндекса» будут отображаться в проекте Web-Index, основном инструменте медиаизмерений в рунете, поясняет издание. Мобильную аудиторию «Яндекса» Mediascope начнёт измерять в 2021 году, уточнили компании.
- Аудитория «Яндекса» теперь рассчитывается на основе двух источников: данных интернет-панели Mediascope, собранных на компьютерах и ноутбуках, и обезличенных данных «Яндекса» о посещаемости его главной страницы и проектов. Обрабатывает и верифицирует их Mediascope.
- На аналитику Mediascope ориентируются крупные рекламодатели, которые предпочитают размещаться на телевидении, рассказал газете представитель рекламного агентства OMD OM Group Владимир Коровин. Без данных о проектах «Яндекса» и из-за отсутствия понятных отчётов об аудитории некоторые из них отказывались от рекламы в интернете, говорит он.
- К верификации аудитории «Яндекса», данные о которой предоставила сама компания, есть вопросы, но это лучше, чем ничего, рассказал изданию топ-менеджер крупного рекламного агентства. Аудиторию Mail.ru Group и Rambler Group аналитики Mediascope продолжают измерять с помощью собственных счётчиков и пользовательских панелей, напоминает газета.
- «Яндекс» перестал делиться с Mediascope данными о рекламных кампаниях на своих площадках и снял все её счётчики в марте 2019 года. В компании поясняли, что делают это для защиты данных пользователей. В июне 2019 года партнёры сообщили, что планируют возобновить сотрудничество, но уже по новой схеме.
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mediascope"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 155265, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 03 Sep 2020 08:44:50 +0300", "is_special": false }
Дизайн
«Меняли цветы на людей, галстуки на флаги»: создание дизайна Росбанка в картинках
Команда Red Collar рассказывает, как разработала дизайн сайта, а потом обновилась платформа бренда — и все началось…
Блоги компаний
Лучшие в августе: самые интересные материалы в личных блогах и в подсайтах «Трибуна» и «Что почитать» за месяц
Полезные ссылки для дизайнеров UI-анимации
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Индия заблокировала PUBG…
«Следят за работниками и ставят…
Россия возобновит авиасообщение…
Магазин на коленке
Индия заблокировала PUBG…
Россия возобновит авиасообщение…
Магазин на коленке
Как я учился контролировать…
Индия заблокировала PUBG…
В минский офис PandaDoc пришли…
Pitch.com: первые впечатления…
Индия заблокировала PUBG…
«Старбакс»: невероятная история…
Benchmark Executive: в августе…
Benchmark Executive: в августе…
Бухой Пикачу
Михаил АрнаутовБухой
чел, у тебя за неделю регистрации уже 140 комментариев и 130 минусов, все нормально?