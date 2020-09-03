За полгода расходы рекламодателей на продвижение сократились на 9% — до 205-207 млрд рублей.

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Расходы на рекламу в России в первой половине 2020 года сократились на 9% год к году и составили 205-207 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Больше всего пострадала пресса: объём рекламных бюджетов сократился на 44% в годовом выражении — до 4,1-4,2 млрд рублей. Объём рекламы на радио за январь-июнь упал до 4,5-4,6 млрд рублей. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Расходы компаний по сегменту Out of home (наружная, транзитная и indoor-реклама, а также реклама в кинотеатрах) сократились на 30% за полгода — до 14,5-14,9 млрд рублей, в том числе наружная реклама — 12,5-12,7 млрд рублей.

Рекламодатели также сократили расходы на продвижение на ТВ (-9%, до 73,4-74,4 млрд рублей) и в интернете (-1%, 108-109 млрд рублей). Эти сегменты единственные показали рост в первом квартале 2019 года, а интернет стал единственным растущим сегментом на рынке рекламы в 2019 году.

На результатах второго квартала сказалась пандемия Covid-19, он стал самым плохим за последние десять лет, приводит РБК слова вице-президента АКАР Сергея Веселова.