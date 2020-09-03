vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Маркетинг
Татьяна Боброва
691

АКАР: компании сократили расходы на рекламу во всех медиа во втором квартале — даже в интернете Материал редакции

За полгода расходы рекламодателей на продвижение сократились на 9% — до 205-207 млрд рублей.

6 комментариев
В закладки

Расходы на рекламу в России в первой половине 2020 года сократились на 9% год к году и составили 205-207 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Больше всего пострадала пресса: объём рекламных бюджетов сократился на 44% в годовом выражении — до 4,1-4,2 млрд рублей. Объём рекламы на радио за январь-июнь упал до 4,5-4,6 млрд рублей. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Расходы компаний по сегменту Out of home (наружная, транзитная и indoor-реклама, а также реклама в кинотеатрах) сократились на 30% за полгода — до 14,5-14,9 млрд рублей, в том числе наружная реклама — 12,5-12,7 млрд рублей.

Рекламодатели также сократили расходы на продвижение на ТВ (-9%, до 73,4-74,4 млрд рублей) и в интернете (-1%, 108-109 млрд рублей). Эти сегменты единственные показали рост в первом квартале 2019 года, а интернет стал единственным растущим сегментом на рынке рекламы в 2019 году.

На результатах второго квартала сказалась пандемия Covid-19, он стал самым плохим за последние десять лет, приводит РБК слова вице-президента АКАР Сергея Веселова.

За квартал ТВ потеряло 22% рекламной выручки (30,9-31,4 млрд рублей), радио — 58% (1,7 млрд рублей), периодика — 62,5% (1,5 млрд рублей). Расходы на интернет-рекламу во втором квартале 2020 года упали почти на 9%, до 53 млрд рублей, уточняет издание.

#новость #акар #реклама #исследования

Татьяна Боброва
+44 803
5
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","\u0430\u043a\u0430\u0440"], "comments": 6, "likes": 0, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 155376, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 03 Sep 2020 14:19:09 +0300", "is_special": false }
Вклады в валюте не имеют смысла?
Как заставить USD и EUR работать вдолгую: прибыль €2 млн за 20 лет, налоги — 0%
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Maxim Medvedev

1

...вот только рекламы на сайтах меньше не стало;(

Ответить

Ваня Пупкмн

Maxim
2

Её не станет меньше. Она будет дешевле для рекламодателей, места все равно все выкупят.

Ответить

Константин Капачинский

0

Мне кажется ошибка в цифрах, 100 млрд $ на интернет это нереальная цифра. Весь рекламный рынок РФ 400 млрд руб. в год.

Ответить

Ваня Пупкмн

Константин
0

Знак доллара лишний конечно.

Ответить

Татьяна Боброва

Константин
0

Везде рубли, конечно. Спасибо, что заметили

Ответить

Ваня Пупкмн

Татьяна
0

Загоняли Танечку, сволочи.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Маркетинг vs комплаенс: подводные камни в продвижении финтех-продуктов
Как ограничения со стороны регуляторов влияют на коммуникацию с аудиторией и онбординг пользователей, рассказывает дире…
0
Kauri
Подписан
Отписаться
VR – примеры того, как виртуальная реальность меняет мир уже сейчас
Сегодня сюжет легендарного фильма “Матрица” уже не фантастика, а возможная реалия ближайшего будущего. Что же нас ожида…
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Пандемия и ИТ-бизнес: как адаптироваться, и что делать дальше
Пандемия уже повлияла на многие аспекты нашей жизни. В юбилейном выпуске ведущие подкаста «Сушите вёсла» и CEO Redmadro…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
JA AJ
за день
не слушай его, ты всё правильно делаешь
«Обхитрили алгоритмы Amazon»: Bloomberg рассказало о курьерах, которые вешают смартфоны на деревьях в борьбе за заказы
Maksim Momonov
за неделю
Это 90 часов английского между прочим
От души, «Альфа»

Комментарии

Татьяна Труханова

Магазин на коленке

Артём Потапов

Бесплатный логотип за ваш…

sergjjj

«Сберавто» разрешил…

Татьяна Труханова

Магазин на коленке

Денис Демидов

Benchmark Executive: в августе…

Николай Западный

Бесплатный логотип за ваш…

Jon Dou

Четверых сотрудников PandaDoc…

Alexandre Svergoun

Четверых сотрудников PandaDoc…

Konstantin Tiukos

Бесплатный логотип за ваш…

Артём Потапов

Бесплатный логотип за ваш…

Иван Касаткин

Netflix нашёл оператора в…

Татьяна Труханова

Магазин на коленке

Михаил Качалов

Четверых сотрудников PandaDoc…

Konstantin Tiukos

Бесплатный логотип за ваш…

Bulat Ziganshin

Benchmark Executive: в августе…

Alexey Fedorov

Pyrus — удобная альтернатива…

Sergei Timofeyev

«Сберавто» разрешил…

Карл

Секрет построения успешной…

Василий

Сотрудник МТС настроил неверный…

Артём Потапов

Бесплатный логотип за ваш…