Apple в рекламе сравнила сервисы без защиты личных данных с людьми, которые проговаривают их вслух Материал редакции
И намекнула на утечки информации и другие проблемы с приватностью у конкурентов.
Apple выпустила рекламу о защите личных данных владельцев iPhone.
В ролике компания сравнивает устройства, не имеющие должного уровня защиты, с людьми, которые проговаривают личную информацию вслух. Например, мужчина во время поездки в автобусе называет другому пассажиру данные своей банковской карты, а женщина в мегафон озвучивает собственный сердечный ритм.
Компания не называет конкурентов, которые попали в заголовки новостей из-за утечек данных, масштабных хакерских атак или сомнительной политики конфиденциальности, но намёк понятен, отмечает The Verge.
В июне 2020 года Apple анонсировала обновление iOS 14, которое обязывает разработчиков сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать. Пользователи будут получать уведомления каждый раз, когда приложение обращается к буферу обмена.
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