И намекнула на утечки информации и другие проблемы с приватностью у конкурентов.

В закладки

Apple выпустила рекламу о защите личных данных владельцев iPhone.

В ролике компания сравнивает устройства, не имеющие должного уровня защиты, с людьми, которые проговаривают личную информацию вслух. Например, мужчина во время поездки в автобусе называет другому пассажиру данные своей банковской карты, а женщина в мегафон озвучивает собственный сердечный ритм.

Компания не называет конкурентов, которые попали в заголовки новостей из-за утечек данных, масштабных хакерских атак или сомнительной политики конфиденциальности, но намёк понятен, отмечает The Verge.