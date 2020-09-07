«Разжигание вражды и выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне» неприемлемы для бренда, заявили в компании.

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Unilever в России заявила, что разочарована выпуском YouTube-шоу Comment Out, опубликованном на канале «Чикен Карри» 31 августа 2020 года. В шоу был интегрирован бренд товаров для ухода за телом Axe, заявление компании опубликовано в её Telegram-канале 3 сентября 2020 года.

В выпуске участники должны были выбрать случайную карточку с комментарием, который нужно написать со своей страницы в Instagram, и карточку с «наказанием» в случае отказа от испытания.

Герою выпуска Юрию Музыченко в качестве комментария досталась карточка «Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белоруссии? Ответ: Тихановской, когда увидела след от месячных на прокладке! Прикол?)))».

В качестве наказания нужно было выложить фотографию с протестами в Хабаровске с подписью «Отличай писюн от пальца! Хабаровск не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло». Музыкант отказался выполнять оба задания.

Скриншот из программы Comment Out

В Unilever утверждают, что не знали о содержании программы до официальной публикации в эфире. После выхода ролика компания обратилась к редакции Comment Out за разъяснениями, но «коллеги не считают нужным менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска».

В Unilever отметили, что для компании и её брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне» категорически неприемлемы. В итоге компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с передачей Comment Out «в какой бы то ни было форме».

5 сентября команда «Чикен Карри» заявила в Instagram, что не считает смешной ситуацию в Белоруссии. Команда шоу пояснила, что создаёт «экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека», и редакция не продвигает свою позицию в видео.

В выпуске одновременно совпали две острые политические темы, вероятность чего крайне мала. Редакция сама была шокирована, поскольку не оставила гостю выбора, добавили создатели шоу. «Мы увидели, что наша самоцензура дала сбои. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людеи», — написали представители «Чикен Карри».