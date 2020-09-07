Unilever отказалась от работы с YouTube-шоу Comment Out после эпизода с шутками про протесты в Белоруссии и Хабаровске Материал редакции
«Разжигание вражды и выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне» неприемлемы для бренда, заявили в компании.
Unilever в России заявила, что разочарована выпуском YouTube-шоу Comment Out, опубликованном на канале «Чикен Карри» 31 августа 2020 года. В шоу был интегрирован бренд товаров для ухода за телом Axe, заявление компании опубликовано в её Telegram-канале 3 сентября 2020 года.
В выпуске участники должны были выбрать случайную карточку с комментарием, который нужно написать со своей страницы в Instagram, и карточку с «наказанием» в случае отказа от испытания.
Герою выпуска Юрию Музыченко в качестве комментария досталась карточка «Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белоруссии? Ответ: Тихановской, когда увидела след от месячных на прокладке! Прикол?)))».
В качестве наказания нужно было выложить фотографию с протестами в Хабаровске с подписью «Отличай писюн от пальца! Хабаровск не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло». Музыкант отказался выполнять оба задания.
В Unilever утверждают, что не знали о содержании программы до официальной публикации в эфире. После выхода ролика компания обратилась к редакции Comment Out за разъяснениями, но «коллеги не считают нужным менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска».
В Unilever отметили, что для компании и её брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне» категорически неприемлемы. В итоге компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с передачей Comment Out «в какой бы то ни было форме».
5 сентября команда «Чикен Карри» заявила в Instagram, что не считает смешной ситуацию в Белоруссии. Команда шоу пояснила, что создаёт «экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека», и редакция не продвигает свою позицию в видео.
В выпуске одновременно совпали две острые политические темы, вероятность чего крайне мала. Редакция сама была шокирована, поскольку не оставила гостю выбора, добавили создатели шоу. «Мы увидели, что наша самоцензура дала сбои. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людеи», — написали представители «Чикен Карри».
- Это не первый отказ международных брендов от сотрудничества с блогерами из-за неоднозначных высказываний. Весной 2020 года PepsiCo и Pampers приостановили рекламные кампании с Региной Тодоренко после её высказываний о домашнем насилии. После ведущая извинилась за «некорректные формулировки».
- В июне Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак после того, как ведущую обвинили в расизме из-за нескольких её публикаций в Instagram.
Ну не они заменили наказание, как они пишут, а Музыченко пошёл в полный отказ от выполнения и задания и наказания, там не было у них вариантов
Шоу в целом достаточно убогое, поэтому популярное (пока)
т.е. если я запишу влог на 10 минут, в котором любую фраз или утверждение притяну к "...уй-...изда" - то стану популярным, это так модно теперь? фублин, грустно
По-моему Юниливер сами дураки. Дать рекламу в одном из самых циничных шоу за последнее время, а потом обосраться и сказать "мы против такого юмора".
Интересно, есть ли где-то список запрещённых шуток? Типа на эти мы обижаемся, а на эти нет.
Поддержу Юнилевер.
Такие шутки - уже "за гранью". Для кентов с пивасиком в падике зайдут (если интеллекта хватит), но не для онлайн-эфира
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