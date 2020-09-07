Если честно, когда я пришел на площадку, то просто **** (удивился): 100 человек работают прямо сейчас, и это всё сделали мы — компания, которой на тот момент не было даже года. Сел на стульчик и медленно приходил в себя.

Клиент же на съемках сказал, что никогда за всю свою карьеру не видел так профессионально работающую команду и продакшен. И такие слова это лучшая награда.