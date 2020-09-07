Мюзикл с правилами безопасности в самолёте: ролик авиакомпании «Россия» Материал редакции
Видео похоже на рекламу, которую выпускала Virgin America шесть лет назад.
6 сентября журналист Екатерина Гордеева на своей странице Facebook обратила внимание на новый видеоролик авиакомпании «Россия», где объясняются правила безопасности во время полёта. Позже полную версию видео на YouTube опубликовал пользователь Starlight.
Ролик сделан в виде музыкального мюзикла: актёры танцуют и поют, рассказывая о спасательном жилете, запрете на курение и других правилах поведения в самолёте.
Видео в 2019 году сняло агентство «Три слова», об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь компании Алексей Кикоть. Вместе с ним над проектом работало агентство «Кислород», которое отвечало за креатив, песню и артиста.
Однако некоторые пользователи в комментариях к проекту вспомнили видео шестилетней давности американской авиакомпании Virgin America. Несмотря на разную музыку и песню, подача и подход к ролику с правилами безопасности у «России» похожий.
"Креативщики" в РФ позаимствовали идеи на Западе? Никогда такого не было и вот опять. Это вы еще новую форму ХК Сочи не видели и не сравнивали ее с Сан-Хосе Шаркс ;)
А насчет видео... ну мне такой формат не нравится. Но это мое мнение, ни разу не объективное)
У Virgin шедевр! Примерно каждый год пересматриваю и плачу.
And let me just remind you:
The nearest exit may be behind you!
"Сел на стульчик и медленно приходил в себя."
Видимо сам ох*уел от своей наглости)
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