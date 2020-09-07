Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Маркетинг
Дарья Дейнека
87

Мюзикл с правилами безопасности в самолёте: ролик авиакомпании «Россия» Материал редакции

Видео похоже на рекламу, которую выпускала Virgin America шесть лет назад.

4 комментария
В закладки
Фрагмент видео авиакомпании «Россия»

6 сентября журналист Екатерина Гордеева на своей странице Facebook обратила внимание на новый видеоролик авиакомпании «Россия», где объясняются правила безопасности во время полёта. Позже полную версию видео на YouTube опубликовал пользователь Starlight.

Ролик сделан в виде музыкального мюзикла: актёры танцуют и поют, рассказывая о спасательном жилете, запрете на курение и других правилах поведения в самолёте.

Полное видео авиакомпании «Россия»

Видео в 2019 году сняло агентство «Три слова», об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь компании Алексей Кикоть. Вместе с ним над проектом работало агентство «Кислород», которое отвечало за креатив, песню и артиста.

Если честно, когда я пришел на площадку, то просто **** (удивился): 100 человек работают прямо сейчас, и это всё сделали мы — компания, которой на тот момент не было даже года. Сел на стульчик и медленно приходил в себя.

Клиент же на съемках сказал, что никогда за всю свою карьеру не видел так профессионально работающую команду и продакшен. И такие слова это лучшая награда.

Алексей Кикоть
сооснователь «Три слова»

Однако некоторые пользователи в комментариях к проекту вспомнили видео шестилетней давности американской авиакомпании Virgin America. Несмотря на разную музыку и песню, подача и подход к ролику с правилами безопасности у «России» похожий.

Фрагмент ролика Virgin America

#новость #россия

Дарья Дейнека
+4842
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Дарья Дейнека", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 156227, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Sep 2020 14:03:10 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Кейс регионального магазина стройматериалов: сегодня нужно быть везде
Рассказываем о нашем опыте вывода в онлайн томского магазина строительных материалов, каких показателей достигли и как…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Ilya Sorokin

1

"Креативщики" в РФ позаимствовали идеи на Западе? Никогда такого не было и вот опять. Это вы еще новую форму ХК Сочи не видели и не сравнивали ее с Сан-Хосе Шаркс ;)

А насчет видео... ну мне такой формат не нравится. Но это мое мнение, ни разу не объективное)

Ответить

Artemy

0

У Virgin шедевр! Примерно каждый год пересматриваю и плачу.

And let me just remind you: 
The nearest exit may be behind you!

Ответить

Andrei Smirnovsky

0

"Сел на стульчик и медленно приходил в себя."
Видимо сам ох*уел от своей наглости)

Ответить

Константин Корепанов

0

Музыкальный мюзикл 😐

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Создаем Telegram-бота для конвертации ipynb файлов
В жизни любого программиста бывают ситуации, когда необходимо срочно открыть свой (или чужой) код, но компьютера под ру…
0
Bercut
Подписан
Отписаться
Удержать абонентов и «натиск» на сеть
Телекоммуникации давно заняли ключевое место в повседневной жизни людей. Но особую роль в 2020 году сыграл режим самоиз…
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #15: UX/UI-тренды в геймдизайне, механики в The Last of Us, а также игры с захватывающей атмосферой
Издатель и разработчик Azur Games поделился опытом в создании игр, а железные — источниками вдохновения. В игровом дайд…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergey Khohlachev
за день
Правильный поступок Unilever.
Unilever отказалась от работы с YouTube-шоу Comment Out после эпизода с шутками про протесты в Белоруссии и Хабаровске
Диана Роднина
за неделю
В Delivery Club сообщили, что курьер уже уволен - Привет, ты одна дома? - Это кто, почему спрашиваете? - Это курьер, меня только что уволили из-за тебя
«Мог бы зайти на полчасика»: Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на сообщения

Комментарии

Pavel Voronkov

Курс евро на Мосбирже превысил…

Илья Посаженников

На сайте поисковика «Спутник…

Александр Привалов

Unilever отказалась от работы с…

Константин Шукалов

На сайте поисковика «Спутник…

Scott Freak

Unilever отказалась от работы с…

Dmitry Vedenko

Эстонский такси-сервис Bolt…

Alexandr Simonov

Курс евро на Мосбирже превысил…

A SUS

Unilever отказалась от работы с…

Максим Никитин

Курс евро на Мосбирже превысил…

Михаил Фролов

Unilever отказалась от работы с…

Розарио Агро

Курс евро на Мосбирже превысил…

Alexandr Simonov

Курс евро на Мосбирже превысил…

Pavel Voronkov

Курс евро на Мосбирже превысил…

AeternaMens

Есть ли у вас опыт…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Epic Games рассказала суду о…

Максим Никитин

Курс евро на Мосбирже превысил…

Andrei Smirnovsky

Мюзикл с правилами безопасности…

Сергей Королевский

Курс евро на Мосбирже превысил…

НечеловеческаяЛогика

Информационная безопасность…

Максим Никитин

Есть ли будущее у социального…