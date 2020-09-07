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Лиана Липанова
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EA извинилась за полноэкранный рекламный баннер внутри игры UFC 4 после жалоб пользователей Материал редакции

  • Американская компания EA, специализирующаяся на видеоиграх, извинилась за то, что поместила в игру UFC 4 рекламный баннер почти на весь экран во время повторов, передаёт The Verge.
  • Реклама сериала The Boys от Amazon появилась через месяц после релиза игры, которая стоит $60.
  • Пользователи Reddit пожаловались на изменения в игре — пост собрал около 100 тысяч откликов.
  • После жалоб EA убрала рекламу в игре. Её представитель заявил: «Из ваших отзывов совершенно ясно, что интеграция или наложение рекламы не приветствуется. Мы приносим свои извинения за любые сбои в игре, которые могли произойти у игроков».

#новость #ea

Лиана Липанова
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13 комментариев
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sando

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мы думали вы схаваете, а вы не схавали. извините
сь

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Михаил Памнард

sando
3

Клиент смотрит счет и спрашивает у официанта:
— А что за пункт "Прокатило" — 5000 руб???
Официант:
— Не прокатило? Вычеркиваем...

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Ilya Sorokin

1

"Из ваших отзывов совершенно ясно, что интеграция или наложение рекламы не приветствуется" 
То есть, до получения негативного фидбека им это было не ясно и они серьезно думали, что людям это понравится? Как такие компании являются успешными, в чем их секрет? )

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Данила Верещаков

Ilya
0

Сообразительные они ребята

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Spiker Spunreal

Ilya
0

Поэтому и являются успешными. Им важно нащупать грань между "пользователь схавал" и "пользователь начал жаловаться". А "пользователь в восторге и боготворит нас" им нафиг не нужно, т.к. это не приносит столько денег.

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Murad Mustafayev

1

60$ платишь за игру, а они еще как во фримиум играх еще тебе рекламу толкают...

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Spiker Spunreal

Murad
0

Платишь за фильм в кинотеатре, а они ещё тебе рекламу майонеза показывают.

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Сергей Ивановский

1

Ничоси, 2 сезон вышел? Ушел смотреть.

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Alex Antipov

Сергей
0

3 эпизода пока что. Момент в отеле, за которым подсматривает старлайт - просто разрыв. 

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Илитный Иксперт

1

Повезло что не полноэкранный лутбокс

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Nikita Misharin

0

Реклама сериала The Boys от Amazon появилась через месяц после релиза игры, которая стоит $60 в месяц

Игра стоит просто $60, подписки никакой нет

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Олег Павлов

0

Скоро релиз новой фифишки. Вот бы там пресс-релиз увидеть: "Из ваших отзывов совершенно ясно, что дисконнекты или соединение с соперником с пингом 897 триллионов не приветствуется"

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Сергей Подливчук

–1

Никогда не понимал как можно играть в игру, где мужики таскают друг друга за мудя. Ладно там теккен, мортал, стритфайтер - там реально надо иметь скилл и реакцию, чтобы делать комбо и ловко защищаться. Но это...

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