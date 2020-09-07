Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
EA извинилась за полноэкранный рекламный баннер внутри игры UFC 4 после жалоб пользователей Материал редакции
- Американская компания EA, специализирующаяся на видеоиграх, извинилась за то, что поместила в игру UFC 4 рекламный баннер почти на весь экран во время повторов, передаёт The Verge.
- Реклама сериала The Boys от Amazon появилась через месяц после релиза игры, которая стоит $60.
- Пользователи Reddit пожаловались на изменения в игре — пост собрал около 100 тысяч откликов.
- После жалоб EA убрала рекламу в игре. Её представитель заявил: «Из ваших отзывов совершенно ясно, что интеграция или наложение рекламы не приветствуется. Мы приносим свои извинения за любые сбои в игре, которые могли произойти у игроков».
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ea"], "comments": 13, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 156289, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Sep 2020 16:00:26 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Как пользователи соцсетей реагировали на баннерную баталию Альфа-Банка и МТС Банка
Как «Тинькофф» помешал грабителям вывести деньги со счета: история с похищенным франчайзи «Додо пиццы»
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Марафон кейсов Evrone — День 3…
Я остался без товара и денег…
Я остался без товара и денег…
«В СНГ нам сказали: фигня и не…
EA извинилась за полноэкранный…
EA извинилась за полноэкранный…
Сооснователь издания Baza…
Курс евро на Мосбирже превысил…
Лучшие стартапы лета…
Альфа-банк теряет заявления на…
Unilever и «Лавка» отказались…
Unilever и «Лавка» отказались…
Unilever и «Лавка» отказались…
Информационная безопасность…
Курс евро на Мосбирже превысил…
Huawei в России стал просить…
Как «Тинькофф» помешал…
sando
мы думали вы схаваете, а вы не схавали. извините
сь
Михаил Памнардsando
Клиент смотрит счет и спрашивает у официанта:
— А что за пункт "Прокатило" — 5000 руб???
Официант:
— Не прокатило? Вычеркиваем...
Ilya Sorokin
"Из ваших отзывов совершенно ясно, что интеграция или наложение рекламы не приветствуется"
То есть, до получения негативного фидбека им это было не ясно и они серьезно думали, что людям это понравится? Как такие компании являются успешными, в чем их секрет? )
Данила ВерещаковIlya
Сообразительные они ребята
Spiker SpunrealIlya
Поэтому и являются успешными. Им важно нащупать грань между "пользователь схавал" и "пользователь начал жаловаться". А "пользователь в восторге и боготворит нас" им нафиг не нужно, т.к. это не приносит столько денег.
Murad Mustafayev
60$ платишь за игру, а они еще как во фримиум играх еще тебе рекламу толкают...
Spiker SpunrealMurad
Платишь за фильм в кинотеатре, а они ещё тебе рекламу майонеза показывают.
Сергей Ивановский
Ничоси, 2 сезон вышел? Ушел смотреть.
Alex AntipovСергей
3 эпизода пока что. Момент в отеле, за которым подсматривает старлайт - просто разрыв.
Илитный Иксперт
Повезло что не полноэкранный лутбокс
Nikita Misharin
Реклама сериала The Boys от Amazon появилась через месяц после релиза игры, которая стоит $60 в месяц
Игра стоит просто $60, подписки никакой нет
Олег Павлов
Скоро релиз новой фифишки. Вот бы там пресс-релиз увидеть: "Из ваших отзывов совершенно ясно, что дисконнекты или соединение с соперником с пингом 897 триллионов не приветствуется"
Сергей Подливчук
Никогда не понимал как можно играть в игру, где мужики таскают друг друга за мудя. Ладно там теккен, мортал, стритфайтер - там реально надо иметь скилл и реакцию, чтобы делать комбо и ловко защищаться. Но это...