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Галина Мубаракшина
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«На тротуаре ты гость»: «Яндекс.Лавка» и Let's bike it! выпустили видеоинструкцию для курьеров-велосипедистов Материал редакции

Но она пригодится всем, кто ездит на велосипеде, считают в сервисе.

61 комментарий
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Чтобы научить своих курьеров безопасной езде на велосипеде по городу, «Яндекс.Лавка» вместе с проектом по развитию велокультуры Let’s bike it! выпустили ролик-инструкцию. Об этом рассказал руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик.

«Мы тут слово за слово стали чуть ли не главными двигателями велопрогрессе в городе — просто потому, что работаем с тысячами курьеров на велосипедах», — добавил Красильщик. Он отметил, что компания проводит тренинги для курьеров и выпускает для них плакаты.

Герои ролика показывают, как ездить по велодорожке, тротуару и проезжей части — и какие сложности могут возникнуть. Видео будет полезно не только курьерам, но всем, кто ездит на велосипеде, отметил глава сервиса.

С «Яндекс.Едой» в марте 2020 года сотрудничали 14 тысяч заведений в 33 городах России. «Яндекс.Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

#яндекславка #велосипеды #новость

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61 комментарий
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Max Galinskiy

3

Ролик неплохой.
Жаль, что местные недоурбанисты и прочие велоотморозки никогда не примут правила дорожного движения, особенно ту часть, что касается запрета движения по тротуарам.

Ответить

Михаил Иванович

Max
4

Мне лично на велосипеде страшно ездить среди пешеходов. И я стараюсь ехать по дороге, однако в лучшем случае, это получается в 50/50. Потому что по дороге ехать часто совсем невозможно. Нужны нормальные велодорожки

Ответить

Dmitry Ds

Max
0

Можно подробней про запрет езды по тротуарам?

Ответить

Sasha Korablyov

Dmitry
0

П. 24.1, 24.2, 24.6 ПДД

Ответить

Dmitry Ds

Sasha
0

https://pddmaster.ru/documents/pdd/24-pdd

если нет возможности двигаться по дороге или велодорожке - можно и по тротуару. (24.2)

Дополнительные требования к движению…
Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной…
pddmaster.ru
Ответить

Sasha Korablyov

Dmitry
0

Но при этом, если он мешает пешеходам, то должен спешиться и идти пешком.

Ответить

Spotless Mind

–4

Почему не сказали что обгон слева припаркованного авто запрещен?
ненавижу велосипедистов. просто отморозки. правил не знают, по дорогам ездят как хотят, как полноценные участники движения. по тротуарам вообще летают как сумасшедшие... к ним же гироскутеры и электросамокаты. я щитаю на них права надо выдавать или как-то это контролировать

Ответить

Нямка Нямка

Spotless
5

Во-первых, по правилам обгон запрещен справа. Во-вторых, обгон припаркованного авто это не обгон вовсе, а объёзд.

Ответить

Spotless Mind

Нямка
–1

запрещено:
1. поворачивать налево 
2. двигаться в полосе для авто
3. объезжать припаркованные авто
единственное ваше право это двигаться 1м справа и то если вы не создаете помехи других участникам движения. в питере например везде улочки маленькие и полосы узкие, поэтому велосипедист практически всегда неправ.

Ответить

Максим

Spotless
0

1. поворачивать налево 
да
2. двигаться в полосе для авто
толсто
3. объезжать припаркованные авто
нужно перелетать их

Ясно.

Ответить

Spotless Mind

Максим
–6

мне плевать на ваши проблемы, перелетать авто или перепрыгивать ваше дело. но у вас минимальные права на допах и вы не имеете права совершать маневры которые мешают полноправным участника движения. 
хотите обогнать/объехать/опередить? да без проблем. встаете перед припаркованным авто и ждете пока поток закончится а потом уже совершаете свой маневр.

Ответить

S.Z

Spotless
5

Дай угадаю, у тебя старый BMW?

Ответить

Spotless Mind

S.Z
0

я мотоциклист. ну да и машина есть, японская

Ответить

Нямка Нямка

Spotless
2

В этом вся проблема что тебе плевать. Ты не хочешь вести себя как человек на дороге? Тебе действительно велосипедисты кажутся неполноценными участниками движения, пусть мол стоят и ждут пока я проеду, ведь кто я и кто он?

Ответить

Spotless Mind

Нямка
1

в этом вся проблема. у тебя россеянское мышление. есть правила и законы. что-то не нравится, меняйте законы и правила и создавайте петиции.. но нет.. ты же россеянин, хочешь жить по понятиям. в этом вся проблема

Ответить

Denis Denis

Spotless
0

ага, у нас-то обладатели права законодательной инициативы живут по законам, а не по понятиям)

Ответить

Spotless Mind

Denis
1

мы их выбираем. они нанятые менеджеры. и это исключительно проблема нашего россеянского мышления и терпимости

Ответить

Alexey Praskovin

Нямка
0

Ты не хочешь вести себя как человек на дороге? Тебе действительно велосипедисты кажутся неполноценными участниками движения, пусть мол стоят и ждут пока я проеду, ведь кто я и кто он?

Вас тыкают носом в ПДД. Вы соблюдать ПДД не хотите. Но виноват тот, кто тыкает вас носом. Эту логику "бытьчеловеков" мне познать, видимо, не дано.

Ответить

Нямка Нямка

Spotless
–1

1) Поворачивать налево можно, но запрещается в случаях:

п.24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении

2) Двигаться в полосе для авто — это ваще как понимать? Напомнило видео «Ты же велосипед!»

Судя по ВК ты мотоциклист? Почитай правила сначала, правда.

Ответить

Spotless Mind

Нямка
0

может ты сам правила почитаешь? тебе нельзя двигаться далее 1м от края, соответственно и налево поворачивать нельзя потому что поворот налево выполняется из крайней левой полосы. вы все такие умные, ребята без прав. до тех пор пока вам грузовик ноги не переломает и вы не столкнетесь с сотрудником гибдд который вам скажет тоже самое.

Ответить

Нямка Нямка

Spotless
–1

Я тебе процитировал правила. Прочти ещё раз внимательно. И подумай что будет если одна полоса и поворот налево.

Ответить

Spotless Mind

Нямка
0

вот тебе правила, раскрой миндалины и читай внимательно после слов "и на дорогах, имеющих более одной полосы"
==========
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах);
=========
где ты в питере видел одну полосу движения?
вы все такие умные, я всегда угараю с таких умников когда они с инспекторами гибдд разговаривают и пытаются доказать свою тупость

Ответить

Нямка Нямка

Spotless
0

Ты изначально написал что поворот налево запрещён для велосипедов, я тебе ответил что это не так и есть случаи когда можно поворачивать. Спасибо что подтвердил.

Ответить

Spotless Mind

Нямка
0

мы говорим про город где в 99% негде применить это правило. а там где можно применить нет проблем с велосипедистами. ты знал что в правилах много чего написано чего в городе не бывает? например реверсивное движение, в питере я знаю одно место с ним. в москве наверное поболее а в других городах его вообще нет. тоже самое с парковками по четным или не четным дням. я их вообще не видел. но такие правила существуют. да откуда тебе знать. ты же не сдавал экзамены и опыта вождения у тебя нет. бесправный велосипедист.

Ответить

Anton Smets

4

Рецепт рекламного ролика в 2020, в России:
Берёшь актёров, одеваешь их в одежду из 90-х, просишь больше наигранности. Профит. Теперь у тебя есть модное видео.

Ответить

Eugene Smirnov

Anton
0

Че то креативное агентство явно не доработало..

Ответить

Крейг

–2

Круто, оказывается мне все время нужно было ездить по дороге

Ответить

Максим

Крейг
5

Так даже в ПДД об этом написано

Ответить

Spotless Mind

Крейг
1

по дороге можно ездить только при условии что вы нее создаете помех полноправным участникам движения. что в 99% случаев означает что ездить по дороге нельзя.

Ответить

Максим

Spotless
0

Возможно Вы не в курсе, но даже пешеход - полноправный участник движения.

Ответить

Spotless Mind

Максим
0

ты велодурачок или прикидываешься? я имею ввиду движение по полосам. у пешехода и велоотморозков такого права нет

Ответить

Максим

Spotless
0

ты

велодурачок

Как говорил мой старшина: "попробуй ещё раз"

Ответить

Denis Denis

Spotless
0

хруста порвало)
ты кстати перестал уже в междурядье ездить или правила под себя меняешь?)

Ответить

Spotless Mind

Denis
–1

на читай, кусок г-на) https://vk.com/doc-87549954_549552620
таких понятий в пдд нет и это не запрещено

Ответить

Mike Kosulin

Крейг
1

Ага, смертность же недостаточно высокая, да?

Ответить

Максим

Mike
–2

Какая смертность? Цифры?

Ответить

Mike Kosulin

Максим
1

Пусть будет X, если в Москве велосипедисты слезут на дороги смертность будет X+N, или даже N*X.
Люди, которые советуют кататься по дороге на велосипедах в мск — похоже, на велосипедах и не катались почти по городу.

Посыл про уважение на дороге правильный, но выгонять людей на дороги, где нет велодорожек — это как-то безответственно.

Но, конечно же, ролик не окажет никакого влияния на людей с точки зрения езды, поэтому спорить особо не о чем.

Ответить

Максим

Mike
0

Так откуда у Вас такие данные?
Почему я ещё жив? Случайность?
https://prnt.sc/udmf7v

Ответить

Mike Kosulin

Максим
1

Достаточно посмотреть на аварийность в Москве.
Я не буду бросаться здесь числами, они не имеют значения в данном контексте.
Очевидно,что без нормальных велодорожек аварийность вырастет, а следовательно и летальных исходов будет больше.
Плюс отсутствие нормальных ливневок, когда просто тебя на дороге потопят проносящиеся машины)

Ответить

Михаил Иванович

Mike
1

Но топить по тротуару - создавать угрозу для пешеходов. При том, что траектории людей на тротуаре гораздо менее предсказуемы, чем траектории автомобилей на дороге

Ответить

Mike Kosulin

Михаил
1

Не все катаются на шоссейниках и прочих велосипедах, на которых комфортно ехать 30+.
Топить по тротуару никто не заставляет.
Без нормальной инфраструктуры это херня какая-то, кататься по таким дорогам...будешь весь грязным и тебя еще сбить могут, а нахера оно?

Перемещение должно быть безопасным.

Ответить

Михаил Иванович

Mike
0

Даже когда на 15-и километрах меня на тротуаре обгоняет велосипедист или самокатчик, задевая локтём, мало приятного. А когда врезается, то ещё печальнее.

Ответить

Mike Kosulin

Михаил
4

То, что на всех типах дорог и тротуарах существует мудачье, не значит, что не нужна нормальная инфраструктура.
А вместо хайповых реклам, могли бы привлекать людей к форсированию велодорожек и прочих инфраструктурных вещей.

Ответить

Максим

Mike
1

К сожалению в центре (где есть велодорожки) по утрам часто стоят грузовики/такси (зачастую одни и те же).
Даже наличие инфраструктуры не исключает наличие ОСОБЕННЫХ на дорогах, увы

Ответить

Mike Kosulin

Максим
1

Потому что такие велодорожки делали те, кому похер.
Потому что неплательщиков штрафов должны лишать прав автоматически.

А у нас даже чиновники сотни штрафов не оплачивают, а какого-то хера должности свои занимают.

Ответить

Dmitry Ds

Максим
1

А когда не стоят грузовики, ходят все кому не лень (и даже стоят болтают)

Ответить

Максим

Mike
0

Можно двигаться по полосе общественного транспорта тут, а лично я стараюсь найти маршрут исключающий передвижение по шоссе вроде Дмитровского с Вашего фото :)

Ответить

Михаил Иванович

Максим
0

Сейчас ещё и автобусные полосы стали даже в выходные запретными для обычных машин, хоть какие-то плюсы:)

Ответить

Mike Kosulin

Михаил
1

Уебкам и штрафы не помеха

Ответить

danil nik

Михаил
0

Расскажи это владельцам  электросамокатов, которые, к слову, считаются пешеходами)

Ответить

Иванка Сегодина

1

Всегда удивляет, на сколько своевременно выходят подобные ролики. У нас середина сентября и скоро люди начнут "консервировать" свои велосипеды на зимний период, а тут ролик выпускают как курьерам правильно передвигаться.
*да, в некоторых больших городах превосходно очищают улицы, курьеры будут так же как и летом доставлять заказы... но не лучше ли было снимать подобные ролики весной, когда был самый пик поездок.

Ответить

Даниэль Фельдман

0

правильно понял, что после выхода ролика курьеры перестанут ездить как душевнобольные? и параллельно в телефон залипать тоже?

Ответить

Амбассадор Бреда

Даниэль
2

Нет, неправильно. У курьеров есть таймер, плюс во время движения может прилететь заказ, а его нало принять в течение минуты и 30 секунд. Поди успей это все. Ролик ничего не решает. Скорее это попытка Яндекса отгородиться от случаев, клгда курьеры лихачат.

Ответить

Марк Долбырев

0

Если это будут читать создатели ролика и Яндекс.Лавка: пусть лучше звонят в звоночек, чем бесшумно и на большой скорости подлетают сзади к ничего не подозревающим пешеходам.

Здоровье > Тишина

Ответить

Oleg Berezan

0

Надо было Сашу Барона Коэна в образе Бората пригласить для съёмок для большего антуража.

Ответить

Дмитрий Малахов

0

"На тротуаре ты гость", "На дороге ты смертник" .... далее выбор за вами
На практике если тротуар широкий, то выбор очевиден.

 

Ответить

Станислав Галушка

0

А еще не мешало б научить слезать в подземных переходах и везти велосипед рядом с собой, а не гнать на скорости еще и бибикать.

Ответить

danil nik

0

Жалко, что некому делать ролики, в которых для пешеходов объясняется предназначение велодорожек. А вообще с таким количествоом велокурьеров есть надежда, что велодорожек будет больше, спрос - то растёт. Может и лобби какое-то появится 

Ответить

Denis Denis

danil
0

ага, сделают как всегда - нарисуют дорожку на тратуаре, без разделителя.

Ответить

Sasha Nikitina

0

Какой прекрасный ролик! Браво за исполнение!

Ответить

Denis Denis

0

Бесят эти курьеры, есть у меня маршрут где надо идти по деревянному тратуару, там места ровно для двух человек разойтись. Яндексоделивери черти регулярно там тупо не спешиваются и еще потом бухчат на своем бермудском, когда коробкой своей задевают кого-то и теряют равновесие

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