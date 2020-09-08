«На тротуаре ты гость»: «Яндекс.Лавка» и Let's bike it! выпустили видеоинструкцию для курьеров-велосипедистов Материал редакции
Но она пригодится всем, кто ездит на велосипеде, считают в сервисе.
Чтобы научить своих курьеров безопасной езде на велосипеде по городу, «Яндекс.Лавка» вместе с проектом по развитию велокультуры Let’s bike it! выпустили ролик-инструкцию. Об этом рассказал руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик.
«Мы тут слово за слово стали чуть ли не главными двигателями велопрогрессе в городе — просто потому, что работаем с тысячами курьеров на велосипедах», — добавил Красильщик. Он отметил, что компания проводит тренинги для курьеров и выпускает для них плакаты.
Герои ролика показывают, как ездить по велодорожке, тротуару и проезжей части — и какие сложности могут возникнуть. Видео будет полезно не только курьерам, но всем, кто ездит на велосипеде, отметил глава сервиса.
С «Яндекс.Едой» в марте 2020 года сотрудничали 14 тысяч заведений в 33 городах России. «Яндекс.Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Ролик неплохой.
Жаль, что местные недоурбанисты и прочие велоотморозки никогда не примут правила дорожного движения, особенно ту часть, что касается запрета движения по тротуарам.
Мне лично на велосипеде страшно ездить среди пешеходов. И я стараюсь ехать по дороге, однако в лучшем случае, это получается в 50/50. Потому что по дороге ехать часто совсем невозможно. Нужны нормальные велодорожки
П. 24.1, 24.2, 24.6 ПДД
https://pddmaster.ru/documents/pdd/24-pdd
если нет возможности двигаться по дороге или велодорожке - можно и по тротуару. (24.2)
Но при этом, если он мешает пешеходам, то должен спешиться и идти пешком.
Почему не сказали что обгон слева припаркованного авто запрещен?
ненавижу велосипедистов. просто отморозки. правил не знают, по дорогам ездят как хотят, как полноценные участники движения. по тротуарам вообще летают как сумасшедшие... к ним же гироскутеры и электросамокаты. я щитаю на них права надо выдавать или как-то это контролировать
Во-первых, по правилам обгон запрещен справа. Во-вторых, обгон припаркованного авто это не обгон вовсе, а объёзд.
запрещено:
1. поворачивать налево
2. двигаться в полосе для авто
3. объезжать припаркованные авто
единственное ваше право это двигаться 1м справа и то если вы не создаете помехи других участникам движения. в питере например везде улочки маленькие и полосы узкие, поэтому велосипедист практически всегда неправ.
мне плевать на ваши проблемы, перелетать авто или перепрыгивать ваше дело. но у вас минимальные права на допах и вы не имеете права совершать маневры которые мешают полноправным участника движения.
хотите обогнать/объехать/опередить? да без проблем. встаете перед припаркованным авто и ждете пока поток закончится а потом уже совершаете свой маневр.
В этом вся проблема что тебе плевать. Ты не хочешь вести себя как человек на дороге? Тебе действительно велосипедисты кажутся неполноценными участниками движения, пусть мол стоят и ждут пока я проеду, ведь кто я и кто он?
в этом вся проблема. у тебя россеянское мышление. есть правила и законы. что-то не нравится, меняйте законы и правила и создавайте петиции.. но нет.. ты же россеянин, хочешь жить по понятиям. в этом вся проблема
ага, у нас-то обладатели права законодательной инициативы живут по законам, а не по понятиям)
мы их выбираем. они нанятые менеджеры. и это исключительно проблема нашего россеянского мышления и терпимости
Ты не хочешь вести себя как человек на дороге? Тебе действительно велосипедисты кажутся неполноценными участниками движения, пусть мол стоят и ждут пока я проеду, ведь кто я и кто он?
Вас тыкают носом в ПДД. Вы соблюдать ПДД не хотите. Но виноват тот, кто тыкает вас носом. Эту логику "бытьчеловеков" мне познать, видимо, не дано.
1) Поворачивать налево можно, но запрещается в случаях:
п.24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении
2) Двигаться в полосе для авто — это ваще как понимать? Напомнило видео «Ты же велосипед!»
Судя по ВК ты мотоциклист? Почитай правила сначала, правда.
может ты сам правила почитаешь? тебе нельзя двигаться далее 1м от края, соответственно и налево поворачивать нельзя потому что поворот налево выполняется из крайней левой полосы. вы все такие умные, ребята без прав. до тех пор пока вам грузовик ноги не переломает и вы не столкнетесь с сотрудником гибдд который вам скажет тоже самое.
Я тебе процитировал правила. Прочти ещё раз внимательно. И подумай что будет если одна полоса и поворот налево.
вот тебе правила, раскрой миндалины и читай внимательно после слов "и на дорогах, имеющих более одной полосы"
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поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах);
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где ты в питере видел одну полосу движения?
вы все такие умные, я всегда угараю с таких умников когда они с инспекторами гибдд разговаривают и пытаются доказать свою тупость
Ты изначально написал что поворот налево запрещён для велосипедов, я тебе ответил что это не так и есть случаи когда можно поворачивать. Спасибо что подтвердил.
мы говорим про город где в 99% негде применить это правило. а там где можно применить нет проблем с велосипедистами. ты знал что в правилах много чего написано чего в городе не бывает? например реверсивное движение, в питере я знаю одно место с ним. в москве наверное поболее а в других городах его вообще нет. тоже самое с парковками по четным или не четным дням. я их вообще не видел. но такие правила существуют. да откуда тебе знать. ты же не сдавал экзамены и опыта вождения у тебя нет. бесправный велосипедист.
Рецепт рекламного ролика в 2020, в России:
Берёшь актёров, одеваешь их в одежду из 90-х, просишь больше наигранности. Профит. Теперь у тебя есть модное видео.
Круто, оказывается мне все время нужно было ездить по дороге
по дороге можно ездить только при условии что вы нее создаете помех полноправным участникам движения. что в 99% случаев означает что ездить по дороге нельзя.
ты велодурачок или прикидываешься? я имею ввиду движение по полосам. у пешехода и велоотморозков такого права нет
хруста порвало)
ты кстати перестал уже в междурядье ездить или правила под себя меняешь?)
на читай, кусок г-на) https://vk.com/doc-87549954_549552620
таких понятий в пдд нет и это не запрещено
Ага, смертность же недостаточно высокая, да?
Пусть будет X, если в Москве велосипедисты слезут на дороги смертность будет X+N, или даже N*X.
Люди, которые советуют кататься по дороге на велосипедах в мск — похоже, на велосипедах и не катались почти по городу.
Посыл про уважение на дороге правильный, но выгонять людей на дороги, где нет велодорожек — это как-то безответственно.
Но, конечно же, ролик не окажет никакого влияния на людей с точки зрения езды, поэтому спорить особо не о чем.
Так откуда у Вас такие данные?
Почему я ещё жив? Случайность?
https://prnt.sc/udmf7v
Достаточно посмотреть на аварийность в Москве.
Я не буду бросаться здесь числами, они не имеют значения в данном контексте.
Очевидно,что без нормальных велодорожек аварийность вырастет, а следовательно и летальных исходов будет больше.
Плюс отсутствие нормальных ливневок, когда просто тебя на дороге потопят проносящиеся машины)
Но топить по тротуару - создавать угрозу для пешеходов. При том, что траектории людей на тротуаре гораздо менее предсказуемы, чем траектории автомобилей на дороге
Не все катаются на шоссейниках и прочих велосипедах, на которых комфортно ехать 30+.
Топить по тротуару никто не заставляет.
Без нормальной инфраструктуры это херня какая-то, кататься по таким дорогам...будешь весь грязным и тебя еще сбить могут, а нахера оно?
Перемещение должно быть безопасным.
Даже когда на 15-и километрах меня на тротуаре обгоняет велосипедист или самокатчик, задевая локтём, мало приятного. А когда врезается, то ещё печальнее.
То, что на всех типах дорог и тротуарах существует мудачье, не значит, что не нужна нормальная инфраструктура.
А вместо хайповых реклам, могли бы привлекать людей к форсированию велодорожек и прочих инфраструктурных вещей.
Потому что такие велодорожки делали те, кому похер.
Потому что неплательщиков штрафов должны лишать прав автоматически.
А у нас даже чиновники сотни штрафов не оплачивают, а какого-то хера должности свои занимают.
Сейчас ещё и автобусные полосы стали даже в выходные запретными для обычных машин, хоть какие-то плюсы:)
Всегда удивляет, на сколько своевременно выходят подобные ролики. У нас середина сентября и скоро люди начнут "консервировать" свои велосипеды на зимний период, а тут ролик выпускают как курьерам правильно передвигаться.
*да, в некоторых больших городах превосходно очищают улицы, курьеры будут так же как и летом доставлять заказы... но не лучше ли было снимать подобные ролики весной, когда был самый пик поездок.
правильно понял, что после выхода ролика курьеры перестанут ездить как душевнобольные? и параллельно в телефон залипать тоже?
Нет, неправильно. У курьеров есть таймер, плюс во время движения может прилететь заказ, а его нало принять в течение минуты и 30 секунд. Поди успей это все. Ролик ничего не решает. Скорее это попытка Яндекса отгородиться от случаев, клгда курьеры лихачат.
Если это будут читать создатели ролика и Яндекс.Лавка: пусть лучше звонят в звоночек, чем бесшумно и на большой скорости подлетают сзади к ничего не подозревающим пешеходам.
Здоровье > Тишина
Надо было Сашу Барона Коэна в образе Бората пригласить для съёмок для большего антуража.
"На тротуаре ты гость", "На дороге ты смертник" .... далее выбор за вами
На практике если тротуар широкий, то выбор очевиден.
А еще не мешало б научить слезать в подземных переходах и везти велосипед рядом с собой, а не гнать на скорости еще и бибикать.
Жалко, что некому делать ролики, в которых для пешеходов объясняется предназначение велодорожек. А вообще с таким количествоом велокурьеров есть надежда, что велодорожек будет больше, спрос - то растёт. Может и лобби какое-то появится
ага, сделают как всегда - нарисуют дорожку на тратуаре, без разделителя.
Бесят эти курьеры, есть у меня маршрут где надо идти по деревянному тратуару, там места ровно для двух человек разойтись. Яндексоделивери черти регулярно там тупо не спешиваются и еще потом бухчат на своем бермудском, когда коробкой своей задевают кого-то и теряют равновесие
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