Таргетинг по ключевым фразам позволяет легко работать со сложными тематиками, по сути, cоздавать собственные интересы, которые точнее отвечают целям рекламной кампании и описывают аудиторию, — например, можно ввести не просто запрос «купить обувь», а «купить кроссовки для бега».

Более того, у рекламодателя получится догнать аудиторию конкурентов, найти целевую аудиторию по сопутствующим запросам, которые тоже вбивает потребитель. Например, «ипотека» — для продажи новостроек, «аренда квартиры» — для автомобильных перевозок.