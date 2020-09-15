«ВКонтакте» запустила таргетинг по ключевым словам в рекламном кабинете Материал редакции
Бизнес, чьи товары и услуги сложно найти в соцсетях, сможет более точно попадать в целевую аудиторию.
«ВКонтакте» запускает контекстный таргетинг для представителей бизнеса, сообщила компания. Чтобы его настроить, в рекламном кабинете «ВКонтакте» нужно ввести ключевые фразы.Также можно добавить период, за который искали товар или услугу, и слова, которые нужно исключить.
Ключевые фразы можно использовать для рекламных записей, рекламы сайта, рекламы в историях и тексто-графических блоках. Компании могут оплачивать показ рекламы за клики (CPC), за тысячи показов (CPM) или выбрать автостратегии с любой из целей: максимум показов или кликов, вступления, заявки.
Ключевые слова могут содержать название компании, имена и фамилии её представителей, товары и услуги, которые она представляет. В качестве ключевых слов «ВКонтакте» также рекомендует использовать названия конкурентов и профессиональный жаргон.
При показе рекламы система будет учитывать действия пользователей всех проектов Mail.ru Group и «ВКонтакте» — что они искали, в какие сообщества заходили и какие товары смотрели.
В рекламном кабинете «ВКонтакте» уже есть функция «Интересы и поведения», но в списке интересов набор признаков более широкий. С помощью ключевых фраз пользователь может настроить таргетинг на узкую или специфичную сферу, добавили в соцсети.
Увидел уведомление и примчал писать коммент)))
Уже думал, что Мэил ру умышленно не допускала этот вид таргета, чтобы оставить преимущества для Одноклассников
И что щас сторонние приложения нафиг не нужны? Можно все делать в кабинете?
Можно, но не нужно. Ничего сейчас в вк не продается, выжженная земля по моему скромному мнению
Блоги компаний
Показать еще