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Маркетинг
Рая Хачатрян
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«ВКонтакте» запустила таргетинг по ключевым словам в рекламном кабинете Материал редакции

Бизнес, чьи товары и услуги сложно найти в соцсетях, сможет более точно попадать в целевую аудиторию.

6 комментариев
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«ВКонтакте» запускает контекстный таргетинг для представителей бизнеса, сообщила компания. Чтобы его настроить, в рекламном кабинете «ВКонтакте» нужно ввести ключевые фразы.Также можно добавить период, за который искали товар или услугу, и слова, которые нужно исключить.

Ключевые фразы можно использовать для рекламных записей, рекламы сайта, рекламы в историях и тексто-графических блоках. Компании могут оплачивать показ рекламы за клики (CPC), за тысячи показов (CPM) или выбрать автостратегии с любой из целей: максимум показов или кликов, вступления, заявки.

Ключевые слова могут содержать название компании, имена и фамилии её представителей, товары и услуги, которые она представляет. В качестве ключевых слов «ВКонтакте» также рекомендует использовать названия конкурентов и профессиональный жаргон.

При показе рекламы система будет учитывать действия пользователей всех проектов Mail.ru Group и «ВКонтакте» — что они искали, в какие сообщества заходили и какие товары смотрели.

В рекламном кабинете «ВКонтакте» уже есть функция «Интересы и поведения», но в списке интересов набор признаков более широкий. С помощью ключевых фраз пользователь может настроить таргетинг на узкую или специфичную сферу, добавили в соцсети.

Таргетинг по ключевым фразам позволяет легко работать со сложными тематиками, по сути, cоздавать собственные интересы, которые точнее отвечают целям рекламной кампании и описывают аудиторию, — например, можно ввести не просто запрос «купить обувь», а «купить кроссовки для бега».

Более того, у рекламодателя получится догнать аудиторию конкурентов, найти целевую аудиторию по сопутствующим запросам, которые тоже вбивает потребитель. Например, «ипотека» — для продажи новостроек, «аренда квартиры» — для автомобильных перевозок.

Ирина Румянцева
директор по продукту рекламных технологий Mail.ru Group

#новость #вконтакте

Рая Хачатрян
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6 комментариев
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Максим Наумов

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Опа, майтаргет дошёл до вк. Отрадно.

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Егор Корницкий

0

Увидел уведомление и примчал писать коммент)))

Уже думал, что Мэил ру умышленно не допускала этот вид таргета, чтобы оставить преимущества для Одноклассников

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Кирилл Фиряго

0

И что щас сторонние приложения нафиг не нужны? Можно все делать в кабинете?

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Олег Павлов

Кирилл
0

Можно, но не нужно. Ничего сейчас в вк не продается, выжженная земля по моему скромному мнению

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Всвиторе

Олег
0

Пруфы?

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Evil Pechenka

Олег
0

Даже кресты Вина Дизеля и говорящие хомяки?

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