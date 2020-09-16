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Галина Мубаракшина
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Горы из простыней и отель на диване: в рекламе Expedia оставшиеся дома туристы увидели пейзажи в предметах интерьера Материал редакции

«Представь себе места, куда мы поедем».

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Туристическая компания Expedia, которая предлагает поиск отелей, авиарейсов, аренду автомобилей и другие сервисы для поездок, выпустила проморолик Let’s take a trip («Давай попутешествуем»).

Герои рекламы представляют, что путешествуют, оставаясь дома. Они воссоздают горы, отель, дорогу и другие «пейзажи» из мебели, одежды и других предметов.

Слоган рекламы — «Представь себе места, куда мы поедем». Ролик создало американское рекламное агентство Team One.

Expedia

#expedia

Галина Мубаракшина
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