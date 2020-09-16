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Самая понятливая нейросеть: зачем нам рейтинг лучших NLP-систем и кто учит русскому языку англоязычные модели

Меня зовут Татьяна Шаврина, и я расскажу, как мы (команда AGI NLP Сбербанка) запустили проект Russian SuperGLUE…