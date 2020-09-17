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Лиана Липанова
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Мосты, белые ночи и дворы-колодцы: агентство Slava собрало образы Санкт-Петербурга для рекламы пива «Невское» Материал редакции

Московское рекламное агентство Slava создало рекламную кампанию для безалкогольного пива «Невское».

#slava

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Mikhail Antonov

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Тема Невского пива раскрыта, а отсутствия алкоголя - нет

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Never Again

Mikhail
1

На отсутствие алкоголя и не нужно делать упор. Безалкогольное пиво продаёт обычное. 

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Vit Pavlov

0

Не могу чет рекламный посыл уловить. Почему, если меня сегодня не сдуло, мне нужно пить безалкогольное пиво? Вообще не понимаю связь рекламных слоганов и продукта.

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Al Al

0

Ощущение какой-то недоделанности
Как работа школьников

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Георгий Беглорян

0

ГДЕ РАСЧЛЕННЕНКА???

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