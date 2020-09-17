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Мосты, белые ночи и дворы-колодцы: агентство Slava собрало образы Санкт-Петербурга для рекламы пива «Невское» Материал редакции
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Mikhail Antonov
Тема Невского пива раскрыта, а отсутствия алкоголя - нет
Never AgainMikhail
На отсутствие алкоголя и не нужно делать упор. Безалкогольное пиво продаёт обычное.
Vit Pavlov
Не могу чет рекламный посыл уловить. Почему, если меня сегодня не сдуло, мне нужно пить безалкогольное пиво? Вообще не понимаю связь рекламных слоганов и продукта.
Al Al
Ощущение какой-то недоделанности
Как работа школьников
Георгий Беглорян
ГДЕ РАСЧЛЕННЕНКА???