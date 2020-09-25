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Андрей Фролов
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Магазин часов потребовал миллиард рублей от «Сбера» из-за нового логотипа — отправил иск в суд по почте Материал редакции

А пользователи напомнили, что логотипов со стрелочками очень много.

15 комментариев
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24 сентября «Сбер» представил свой новый логотип — галку в окружности, которая в том числе символизирует часы. Интернет-магазин чаcов AllTime на следующий день заявил, что подаёт иск к госбанку из-за схожести логотипа.

В результате действий «Сбербанка» наступили неблагоприятные последствия. Мы потеряли свою уникальность.

Так как ответчик является крупнейшим игроком, у клиентов может сложиться впечатление, что не «Сбербанк» воспользовался нашим товарным знаком, а мы его. Это принесет колоссальные убытки.

из заявления AllTime

Авторы заявления утверждают, что потребовали от «Сбера» сменить логотип и выплатить компенсацию в миллиард рублей.

По данным базы «Контур.Фокус», у AllTime товарный знак состоит из логотипа вместе с названием, тогда как у «Сбера» в том числе зарегистрирован логотип отдельно.

В разговоре с vc.ru представители магазина предоставили копию искового заявления и чеки, подтверждающие отправку документов «Почтой России» в Московский арбитражный суд. «Иск отправлен по почте. Лично подать и получить отметку о принятии невозможно в силу мер по профилактике Covid-19. Иск будет принят судом к рассмотрению в любом случае», — утверждают они.

В комментариях к публикации AllTime пользователи заметили, что логотип с «часами» сложно назвать уникальным.

Пример из комментариев Антон Огурцов

#сбер

Андрей Фролов
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15 комментариев
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Goodsanta

9

TJ берегись

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Михаил Толстых

1

Пацаны решили поднять млрд. рублей. Что ж удачи. Пусть только вспомнят историю с Беру

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Alexander Peshkov

Михаил
0

Пацаны решили неплохо попиариться) Да и история с Беру закончилась выгодно для всех сторон

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Vasiliy Gorin

Михаил
0

Какая история с Беру?

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Дмитрий Филиппов

1

Это же коммерческое предложение сберу)) даже сумму озвучили))
Есть только одна проблема, кому сейчас сдались часы)
Как минимум хороший пиар ход со стороны аллтайм

Ответить

Виктор Соломоник

1

Пиарщикам 5 баллов. Сумели воспользоваться

Ответить

Ilya Dorofeev

1

Привет из 2014 года: https://twitter.com/kartashov/status/523078376702353408

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Александр Привалов

1

Почему мои посты про изменение фискальной политики/повышение курса рубля/вставание с колен/etc игнорируются, а всякая дичь "идет в работу"? Кто ответственный за счастливые совпадения? Что за халтура?

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Yuri Ahmedov

1

Парень вчера нормальный лого придумал, а не безликое гавно. Осталось допилить. Ладно с alltime, они ничего не получат. Но гавно же, и никакой связи и преемственности. Как будто кто то хреновых скин в ios14 добавил. Даже нейросеть Лебедева справилась бы лучше с первой попытки. 

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Viktor Mann

0

Popcorn.jpg

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Sergey Michko

0

Не кажется, те кто будут сравнивать логотипы, решат что магазин связан со Сбером и продажи поднимутся.

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Рустам Байбулатов

0

Насчет примеров в конце: уникальность – это одно, а вот зарегистрированы ли они официально и могут ли относиться к делу?..

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Nataly Malanina

0

А друг к другу они подадут иски, все, кто там в этой таблице, или только к Сберу? 🤔

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Александр Гущин

0

Сбер конечно забьет. Но если что - ему проще всю контору купить и закрыть.

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Shad Khoshvagt

–1

Я уже представляю, какие логотипы будут у производителя часов и у СберБанка после суда...

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