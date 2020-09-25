Магазин часов потребовал миллиард рублей от «Сбера» из-за нового логотипа — отправил иск в суд по почте Материал редакции
А пользователи напомнили, что логотипов со стрелочками очень много.
24 сентября «Сбер» представил свой новый логотип — галку в окружности, которая в том числе символизирует часы. Интернет-магазин чаcов AllTime на следующий день заявил, что подаёт иск к госбанку из-за схожести логотипа.
Авторы заявления утверждают, что потребовали от «Сбера» сменить логотип и выплатить компенсацию в миллиард рублей.
По данным базы «Контур.Фокус», у AllTime товарный знак состоит из логотипа вместе с названием, тогда как у «Сбера» в том числе зарегистрирован логотип отдельно.
В разговоре с vc.ru представители магазина предоставили копию искового заявления и чеки, подтверждающие отправку документов «Почтой России» в Московский арбитражный суд. «Иск отправлен по почте. Лично подать и получить отметку о принятии невозможно в силу мер по профилактике Covid-19. Иск будет принят судом к рассмотрению в любом случае», — утверждают они.
В комментариях к публикации AllTime пользователи заметили, что логотип с «часами» сложно назвать уникальным.
Пацаны решили поднять млрд. рублей. Что ж удачи. Пусть только вспомнят историю с Беру
Пацаны решили неплохо попиариться) Да и история с Беру закончилась выгодно для всех сторон
Это же коммерческое предложение сберу)) даже сумму озвучили))
Есть только одна проблема, кому сейчас сдались часы)
Как минимум хороший пиар ход со стороны аллтайм
Привет из 2014 года: https://twitter.com/kartashov/status/523078376702353408
Почему мои посты про изменение фискальной политики/повышение курса рубля/вставание с колен/etc игнорируются, а всякая дичь "идет в работу"? Кто ответственный за счастливые совпадения? Что за халтура?
Парень вчера нормальный лого придумал, а не безликое гавно. Осталось допилить. Ладно с alltime, они ничего не получат. Но гавно же, и никакой связи и преемственности. Как будто кто то хреновых скин в ios14 добавил. Даже нейросеть Лебедева справилась бы лучше с первой попытки.
Не кажется, те кто будут сравнивать логотипы, решат что магазин связан со Сбером и продажи поднимутся.
Насчет примеров в конце: уникальность – это одно, а вот зарегистрированы ли они официально и могут ли относиться к делу?..
А друг к другу они подадут иски, все, кто там в этой таблице, или только к Сберу? 🤔
Сбер конечно забьет. Но если что - ему проще всю контору купить и закрыть.
Я уже представляю, какие логотипы будут у производителя часов и у СберБанка после суда...
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