А пользователи напомнили, что логотипов со стрелочками очень много.

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24 сентября «Сбер» представил свой новый логотип — галку в окружности, которая в том числе символизирует часы. Интернет-магазин чаcов AllTime на следующий день заявил, что подаёт иск к госбанку из-за схожести логотипа.

В результате действий «Сбербанка» наступили неблагоприятные последствия. Мы потеряли свою уникальность. Так как ответчик является крупнейшим игроком, у клиентов может сложиться впечатление, что не «Сбербанк» воспользовался нашим товарным знаком, а мы его. Это принесет колоссальные убытки. из заявления AllTime

Авторы заявления утверждают, что потребовали от «Сбера» сменить логотип и выплатить компенсацию в миллиард рублей.

По данным базы «Контур.Фокус», у AllTime товарный знак состоит из логотипа вместе с названием, тогда как у «Сбера» в том числе зарегистрирован логотип отдельно.

В разговоре с vc.ru представители магазина предоставили копию искового заявления и чеки, подтверждающие отправку документов «Почтой России» в Московский арбитражный суд. «Иск отправлен по почте. Лично подать и получить отметку о принятии невозможно в силу мер по профилактике Covid-19. Иск будет принят судом к рассмотрению в любом случае», — утверждают они.