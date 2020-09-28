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WeWork впервые запустила рекламную кампанию в России — о работе в офисах во время пандемии Материал редакции
В видео люди из Нью-Йорка, Амстердама, Бангкока и Москвы возвращаются в офис после удалёнки.
WeWork запустила рекламную кампанию That's How Tomorrow Works о том, как люди из разных стран возвращаются на работу, сообщили vc.ru в компании. В России кампания запускается 28-29 сентября и будет первой для рынка, отметили в WeWork.
Российская рекламная кампания будет представлена на различных новостных сайтах, в социальных медиа, в том числе в Facebook и Instagram. В других странах она появится также в наружной рекламе.
В разработке кампании участвовало агентство VaynerMedia. В ней представители WeWork пытаются понять, каким требованиям должен соответствовать офис после пандемии коронавируса.
По словам представителей компании, во время пандемии WeWork ввела усиленные меры по уборке и дезинфекции помещений. В офисах соблюдалась социальная дистанция.
Директор по маркетингу WeWork Роджер Соле говорит, что That's How Tomorrow Works «показывает компаниям, которые по всему миру пытаются справиться с неопределённостью, как WeWork может им в этом помочь сегодня и в будущем».
В России сеть коворкингов WeWork представлена четырьмя точками.
Недавно «Ведомости» писали про возможную продажу бизнеса, но один из источников издания сообщил, что компания сохранит бренд и может заключить с покупателем договор франшизы.
Кружки убрали, пиво убрали, эвентов нет, едой не угощают, сидеть по 2 человека за столом, маски - дистанция
Привлекать народ в офисы, когда пошла вторая волна? Менеджеры WeWork пошли ва-банк или просто сошли с ума?
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