В видео люди из Нью-Йорка, Амстердама, Бангкока и Москвы возвращаются в офис после удалёнки.

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WeWork запустила рекламную кампанию That's How Tomorrow Works о том, как люди из разных стран возвращаются на работу, сообщили vc.ru в компании. В России кампания запускается 28-29 сентября и будет первой для рынка, отметили в WeWork.

Российская рекламная кампания будет представлена на различных новостных сайтах, в социальных медиа, в том числе в Facebook и Instagram. В других странах она появится также в наружной рекламе.

В разработке кампании участвовало агентство VaynerMedia. В ней представители WeWork пытаются понять, каким требованиям должен соответствовать офис после пандемии коронавируса.

По словам представителей компании, во время пандемии WeWork ввела усиленные меры по уборке и дезинфекции помещений. В офисах соблюдалась социальная дистанция.

Директор по маркетингу WeWork Роджер Соле говорит, что That's How Tomorrow Works «показывает компаниям, которые по всему миру пытаются справиться с неопределённостью, как WeWork может им в этом помочь сегодня и в будущем».

В России сеть коворкингов WeWork представлена четырьмя точками.