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Маркетинг
Рая Хачатрян
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WeWork впервые запустила рекламную кампанию в России — о работе в офисах во время пандемии Материал редакции

В видео люди из Нью-Йорка, Амстердама, Бангкока и Москвы возвращаются в офис после удалёнки.

4 комментария
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WeWork запустила рекламную кампанию That's How Tomorrow Works о том, как люди из разных стран возвращаются на работу, сообщили vc.ru в компании. В России кампания запускается 28-29 сентября и будет первой для рынка, отметили в WeWork.

Российская рекламная кампания будет представлена на различных новостных сайтах, в социальных медиа, в том числе в Facebook и Instagram. В других странах она появится также в наружной рекламе.

В разработке кампании участвовало агентство VaynerMedia. В ней представители WeWork пытаются понять, каким требованиям должен соответствовать офис после пандемии коронавируса.

По словам представителей компании, во время пандемии WeWork ввела усиленные меры по уборке и дезинфекции помещений. В офисах соблюдалась социальная дистанция.

Директор по маркетингу WeWork Роджер Соле говорит, что That's How Tomorrow Works «показывает компаниям, которые по всему миру пытаются справиться с неопределённостью, как WeWork может им в этом помочь сегодня и в будущем».

В России сеть коворкингов WeWork представлена четырьмя точками.

Недавно «Ведомости» писали про возможную продажу бизнеса, но один из источников издания сообщил, что компания сохранит бренд и может заключить с покупателем договор франшизы.

#новость #wework

Рая Хачатрян
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4 комментария
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Yury Kotov

6

Кружки убрали, пиво убрали, эвентов нет, едой не угощают, сидеть по 2 человека за столом, маски - дистанция

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Вася Пражкин

5

Привлекать народ в офисы, когда пошла вторая волна? Менеджеры WeWork пошли ва-банк или просто сошли с ума?

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Николай Шелопугин

2

Реклама крутая!

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Bobo Momo

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Перед смертью не надышешься. 

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