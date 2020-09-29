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«Официальный спонсор родительских собраний»: Райан Рейнольдс рассказал о «новом» джине Aviation Gin объёмом 1,75 литров Материал редакции
Ситуативный «ребрендинг» старой бутылки к началу учебного года.
Актёр Райан Рейнольдс опубликовал в соцсетях рекламу специальной версии джина Aviation Gin объёмом 1,75 литров — Home School Edition. «Официальный спонсор родительских джин-видеоконференций», — подписал он пост в Instagram.
AdAge отмечает, что бутылка таким объёмом продаётся с начала 2020 года: так что ролик — это «умный ситуативный “ребрендинг”». «Спецверсия» джина стоит $60.
- Рейнольдс — креативный директор Aviation American Gin и часто участвует в рекламных кампаниях бренда. Например, он помог снять ролик, в котором 84-летняя женщина пьёт свой первый «легальный» алкоголь: её день рождения пришёлся на 29 февраля.
- В августе 2020 года бренд джина Aviation American Gin выкупил британский производитель алкоголя Diageo. В компании отмечали, что Рейнольдс сохранит свою долю.
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