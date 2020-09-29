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Facebook отменила требование о не более 20% текста на рекламных изображениях Материал редакции
Но соцсеть всё ещё рекомендует придерживаться этого правила.
Facebook отменила правило, согласно которому в рекламных постах не должно быть более 20% текста. Сообщение об этом соцсеть отправила рекламодателям, им поделился бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра.
В сообщении говорится, что компания больше не будет штрафовать объявления с большим количеством текста. С 7 сентября компания начала постепенно удалять информацию о требованиях про 20%.
При этом Facebook добавила, что текст, занимающий менее 20% изображения, работает лучше.
Социальная сеть не ответила на запросы издания Adweek о комментариях.
Ранее Facebook не разрешала объявления с более высоким процентом текста — реклама с такими изображениями зачастую не отображалась, пишет издание. Исключения составляли, например, обложки книг или альбомов.
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