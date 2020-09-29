Но соцсеть всё ещё рекомендует придерживаться этого правила.

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Facebook отменила правило, согласно которому в рекламных постах не должно быть более 20% текста. Сообщение об этом соцсеть отправила рекламодателям, им поделился бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра.

В сообщении говорится, что компания больше не будет штрафовать объявления с большим количеством текста. С 7 сентября компания начала постепенно удалять информацию о требованиях про 20%.

Matt Navarra @MattNavarra



Facebook is killing its '<20% text in image' rule for ads



Source: Facebook BIG news for Facebook advertisers:Facebook is killing its '<20% text in image' rule for adsSource: Facebook https://t.co/nP18BSLP7L

При этом Facebook добавила, что текст, занимающий менее 20% изображения, работает лучше.

Социальная сеть не ответила на запросы издания Adweek о комментариях.