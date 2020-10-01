Соцсеть развивает похожий на TikTok сервис коротких видео с июня и готова инвестировать в его продвижение 1 млрд рублей.

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«ВКонтакте» разрешила брендам размещать таргетированную рекламу в сервисе коротких вертикальных видеороликов «Клипы», рассказали vc.ru в компании. Объявления будут показываться в приложении соцсети, между видео от пользователей в ленте рекомендаций.

Разместить рекламу сможет любое сообщество, для этого нужно в формате «Реклама в клипах и историях» выбрать, где показывать объявление: в «Клипах», «Историях» или на обеих площадках. В видео можно добавлять короткие описания, например, с рассказом о компании.

Также администраторы могут добавлять кнопки действия: «Перейти» — для перехода по внешней ссылке, и «Заказать» — для открытия карточки товара.

Реклама в «Клипах» оплачивается по модели CPM (цена за тысячу показов). Также есть функция «Автоматического управления ценой» — алгоритмы подберут ставку, которая обеспечит максимум показов в течение дня в пределах бюджета, добавили в соцсети.

«ВКонтакте»