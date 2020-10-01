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Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» разрешила сообществам размещать таргетированную рекламу в «Клипах» Материал редакции

Соцсеть развивает похожий на TikTok сервис коротких видео с июня и готова инвестировать в его продвижение 1 млрд рублей.

2 комментария
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«ВКонтакте» разрешила брендам размещать таргетированную рекламу в сервисе коротких вертикальных видеороликов «Клипы», рассказали vc.ru в компании. Объявления будут показываться в приложении соцсети, между видео от пользователей в ленте рекомендаций.

Разместить рекламу сможет любое сообщество, для этого нужно в формате «Реклама в клипах и историях» выбрать, где показывать объявление: в «Клипах», «Историях» или на обеих площадках. В видео можно добавлять короткие описания, например, с рассказом о компании.

Также администраторы могут добавлять кнопки действия: «Перейти» — для перехода по внешней ссылке, и «Заказать» — для открытия карточки товара.

Реклама в «Клипах» оплачивается по модели CPM (цена за тысячу показов). Также есть функция «Автоматического управления ценой» — алгоритмы подберут ставку, которая обеспечит максимум показов в течение дня в пределах бюджета, добавили в соцсети.

«ВКонтакте»
  • «ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы» в июне 2020 года. Пользователи могут редактировать видео, добавлять маски, в сервисе также есть управление жестами и поддержка технологии дополненной реальности.
  • По собственным данным, ежедневно видео собирают свыше 200 млн просмотров. Учитываются ли повторные просмотры от одного пользователя, в компании на момент публикации заметки не уточнили. Количество авторов в «Клипах» в соцсети не раскрывают.
  • В развитие «Клипов» соцсеть планировала инвестировать 1 млрд рублей: деньги направят на производство видео с партнёрами, продвижение раздела, а также на программу монетизации для авторов. «ВКонтакте» также помогает блогерам и брендам создавать совместные интеграции.

#новость #вконтакте #клипы

Татьяна Боброва
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Влад Ижевский

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Kurwa, Jebac! Perdole cie! Chuj ci w dupe, dziwka.

Спасибо тебе, наш любимый ВКонтактик.

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Max Bernberg

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Что такое "Клипы" в ВК?

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