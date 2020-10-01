«ВКонтакте» разрешила сообществам размещать таргетированную рекламу в «Клипах» Материал редакции
Соцсеть развивает похожий на TikTok сервис коротких видео с июня и готова инвестировать в его продвижение 1 млрд рублей.
«ВКонтакте» разрешила брендам размещать таргетированную рекламу в сервисе коротких вертикальных видеороликов «Клипы», рассказали vc.ru в компании. Объявления будут показываться в приложении соцсети, между видео от пользователей в ленте рекомендаций.
Разместить рекламу сможет любое сообщество, для этого нужно в формате «Реклама в клипах и историях» выбрать, где показывать объявление: в «Клипах», «Историях» или на обеих площадках. В видео можно добавлять короткие описания, например, с рассказом о компании.
Также администраторы могут добавлять кнопки действия: «Перейти» — для перехода по внешней ссылке, и «Заказать» — для открытия карточки товара.
Реклама в «Клипах» оплачивается по модели CPM (цена за тысячу показов). Также есть функция «Автоматического управления ценой» — алгоритмы подберут ставку, которая обеспечит максимум показов в течение дня в пределах бюджета, добавили в соцсети.
- «ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы» в июне 2020 года. Пользователи могут редактировать видео, добавлять маски, в сервисе также есть управление жестами и поддержка технологии дополненной реальности.
- По собственным данным, ежедневно видео собирают свыше 200 млн просмотров. Учитываются ли повторные просмотры от одного пользователя, в компании на момент публикации заметки не уточнили. Количество авторов в «Клипах» в соцсети не раскрывают.
- В развитие «Клипов» соцсеть планировала инвестировать 1 млрд рублей: деньги направят на производство видео с партнёрами, продвижение раздела, а также на программу монетизации для авторов. «ВКонтакте» также помогает блогерам и брендам создавать совместные интеграции.
Kurwa, Jebac! Perdole cie! Chuj ci w dupe, dziwka.
Спасибо тебе, наш любимый ВКонтактик.
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