«Привычка выпить пива дарит новый взгляд на жизнь»: как ретро-реклама алкоголя продавала мифы о здоровье и красоте Материал редакции
В 21 веке открытую рекламу спиртного то запрещают, то ограничивают. Но в прошлом маркетологи работали без запретов: обещали в рекламе похудение, счастье в семейной жизни и крепкие нервы.
Польза для здоровья
Многие рекламные кампании скрывали вред от употребления алкоголя, приписывая ему лечебные свойства. Например, реклама сухого джина Gordon позиционирует его как успокаивающее и тонизирующее средство.
«По яблоку в день — первое правило для хорошего самочувствия», — говорится в рекламе сидра Bulmer's. Маркетологи постарались ассоциировать сидр со здоровьем: раз яблоки полезны, а напиток делают из яблочного сока, то «пить его каждый день — приятный способ поддерживать себя в форме».
В рекламе Dewar's White Label виски приводит микробов в ужас и побеждает простуду.
Jack Daniel's сравнивает свой виски с родниковой водой: «Думаем, что глоток нашего виски расскажет вам, почему мы ценим наш источник» (из него берут воду для виски, поскольку в ней нет железа, губительного для напитка).
В рекламных кампаниях старались ассоциировать алкоголь со спортом. Пиво Michelob в 1980-х рекламировали выдающиеся игроки в теннис: «Восемь великих победителей за одно прекрасное пиво». Они представляли Michelob в теннисных соревнованиях по всей Америке.
В этой коллекции винтажных объявлений виски продают, говоря о его пользе для здоровья и советах врачей.
Спасение для домохозяек
В некоторых кампаниях прошлого века маркетологи «сочувствовали» домохозяйкам, которые весь день проводили с детьми и ждали своего мужа с работы, и предлагали «помощь» — алкогольные напитки.
Phosferine — вино, обогащённое травяной добавкой, обещало поднять настроение и успокоить измученные нервы. «Успокойтесь и прогоните депрессию. Если вы истощены, встревожены или расстроены, это великолепное тонизирующее вино укрепит вас и восстановит жизненные силы».
Реклама пива Schlitz также продавала свой продукт как спасение в разных ситуациях. Сюжет некоторых постеров таков: неловкая жена сжигает обед или переворачивает лодку, и муж выручает её со словами: «Не расстраивайся, дорогая, ведь я спас Schlitz».
Некоторые алкогольные компании продвигали пиво как напиток, от которого можно похудеть.
Польза для всей семьи
В 2020 году федеральный закон России запрещает использовать образы людей (в том числе несовершеннолетних) в рекламе алкоголя, похожие ограничения есть и в других странах. Но в прошлом запреты были мягче и бренды продвигали алкоголь под видом безвредного напитка для разной аудитории.
В рекламе Blatz 1916 года, к примеру, пиво описывается как необходимость для матери с ребёнком: «Солод в пиве обладает питательными качествами, нужными во время кормления, хмель же действует как тонизирующее средство».
Французский плакат прошлого столетия гласит: «Пиво очень питательно».
В другой рекламе, 1906 года, пиво советуют как молодым, так и пожилым, чтобы укрепить здоровье и начать новую жизнь.
«Привычка выпить пива позволяет излучать здоровье и дарит новый взгляд на жизнь. Никакая медицина не сравнится с этим тонизирующим средством». Другой постер: «Чистый воздух, чистая вода и чистые напитки необходимы для здорового образа жизни».
Кое-где использовали изображения детей — в рекламе безалкогольного пива Hires Root Beer.
Алкоголь и отдых на воде
Такая реклама долгое время была популярной, несмотря на то, что, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, употребление алкоголя среди подростков и взрослых служит причиной до 70% смертей во время отдыха на воде.
Алкоголь влияет на равновесие, координацию и рассудительность, и под воздействием солнца и тепла этот эффект усиливается. Однако идея отдыха на пляже с алкоголем часто использовалась в рекламных кампаниях.
Если в одной рекламе акцент делали на беззаботном отдыхе, то в другой прямым текстом предлагали «выпить и поплавать».
«Летний круиз — собираете свои лодки, команду и специальный тайник Smirnoff, спрятанный на борту».
Французский аперитив крепостью 40% предлагали сделать своим любимым видом водного спорта.
В 2020 году во многих странах, в которых допускается реклама алкоголя на радио и телевидении (в Великобритании), в кампаниях запрещено изображать деятельность или место, где употребление алкоголя будет небезопасным.
Алкоголь и путешествия
В 2020 году запрета на провоз алкоголя в ручной клади нет, но есть ограничения. Можно брать на борт не больше литра жидкости при максимальном объеме одной ёмкости — 100 мл. Это десять небольших сувенирных бутылок.
Правила употребления спиртного на борту определяет авиакомпания. Раньше таких ограничений не было, и фирмы часто использовали в рекламе алкоголя тему перелётов.
У производителя виски Chivas была рекламная кампания на тему путешествий — какие перевозчики работают с его продукцией.
Виски Ancient Age предлагают в качестве универсального приветственного коктейля: «Добро пожаловать. Где угодно. Когда угодно».
Алкоголь как оправдание
В кампаниях не только обыгрывались преимущества алкоголя. Спиртным предлагали удовлетворить любые чувства человека — от удовольствия до стыда.
Слоганы вроде «если виски мешает вашему бизнесу, бросайте бизнес» представляли алкоголь решением для любой ситуации.
В части стран рекламу начали регулировать только в 20 веке: в США Федеральная торговая комиссия (FTC) получила такие полномочия в 1938 году, в Великобритании регуляцией занялось Управление по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority) в 1955 году. В России законы о рекламе начали обсуждать в 1990-х, после распада СССР.
Теперь рекламодатели придерживаются схожих ограничений: не рекламируют алкоголь детям и не заявляют о его пользе для здоровья. Но есть и свои спорные моменты — в том числе ответственность за рекламу алкоголя в интернете.
Предложение оправдаться, обвинив во всем мартини. Fleischmann's Gin, 1968
Нет, совсем не так. Gin советует нам обвинять их в существовании сухого мартини. Не пример для этой статьи)
Это все маркетинг, лучше вообще не пить! Эта и другие рекомендации от Дурова https://t.me/durov/137
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