В 21 веке открытую рекламу спиртного то запрещают, то ограничивают. Но в прошлом маркетологи работали без запретов: обещали в рекламе похудение, счастье в семейной жизни и крепкие нервы.

В закладки

Польза для здоровья

Многие рекламные кампании скрывали вред от употребления алкоголя, приписывая ему лечебные свойства. Например, реклама сухого джина Gordon позиционирует его как успокаивающее и тонизирующее средство.

Gordon & Co, 1916

«По яблоку в день — первое правило для хорошего самочувствия», — говорится в рекламе сидра Bulmer's. Маркетологи постарались ассоциировать сидр со здоровьем: раз яблоки полезны, а напиток делают из яблочного сока, то «пить его каждый день — приятный способ поддерживать себя в форме».

Bulmer's Cider, 1954

В рекламе Dewar's White Label виски приводит микробов в ужас и побеждает простуду.

Dewar's White Label, 1936

Jack Daniel's сравнивает свой виски с родниковой водой: «Думаем, что глоток нашего виски расскажет вам, почему мы ценим наш источник» (из него берут воду для виски, поскольку в ней нет железа, губительного для напитка).

В рекламных кампаниях старались ассоциировать алкоголь со спортом. Пиво Michelob в 1980-х рекламировали выдающиеся игроки в теннис: «Восемь великих победителей за одно прекрасное пиво». Они представляли Michelob в теннисных соревнованиях по всей Америке.

В этой коллекции винтажных объявлений виски продают, говоря о его пользе для здоровья и советах врачей.

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Спасение для домохозяек

В некоторых кампаниях прошлого века маркетологи «сочувствовали» домохозяйкам, которые весь день проводили с детьми и ждали своего мужа с работы, и предлагали «помощь» — алкогольные напитки.

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Phosferine — вино, обогащённое травяной добавкой, обещало поднять настроение и успокоить измученные нервы. «Успокойтесь и прогоните депрессию. Если вы истощены, встревожены или расстроены, это великолепное тонизирующее вино укрепит вас и восстановит жизненные силы».

Реклама пива Schlitz также продавала свой продукт как спасение в разных ситуациях. Сюжет некоторых постеров таков: неловкая жена сжигает обед или переворачивает лодку, и муж выручает её со словами: «Не расстраивайся, дорогая, ведь я спас Schlitz».

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Некоторые алкогольные компании продвигали пиво как напиток, от которого можно похудеть.

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Польза для всей семьи

В 2020 году федеральный закон России запрещает использовать образы людей (в том числе несовершеннолетних) в рекламе алкоголя, похожие ограничения есть и в других странах. Но в прошлом запреты были мягче и бренды продвигали алкоголь под видом безвредного напитка для разной аудитории.

В рекламе Blatz 1916 года, к примеру, пиво описывается как необходимость для матери с ребёнком: «Солод в пиве обладает питательными качествами, нужными во время кормления, хмель же действует как тонизирующее средство».

Французский плакат прошлого столетия гласит: «Пиво очень питательно».

В другой рекламе, 1906 года, пиво советуют как молодым, так и пожилым, чтобы укрепить здоровье и начать новую жизнь.

«Привычка выпить пива позволяет излучать здоровье и дарит новый взгляд на жизнь. Никакая медицина не сравнится с этим тонизирующим средством». Другой постер: «Чистый воздух, чистая вода и чистые напитки необходимы для здорового образа жизни».

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Кое-где использовали изображения детей — в рекламе безалкогольного пива Hires Root Beer.

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Алкоголь и отдых на воде

Такая реклама долгое время была популярной, несмотря на то, что, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, употребление алкоголя среди подростков и взрослых служит причиной до 70% смертей во время отдыха на воде.

Алкоголь влияет на равновесие, координацию и рассудительность, и под воздействием солнца и тепла этот эффект усиливается. Однако идея отдыха на пляже с алкоголем часто использовалась в рекламных кампаниях.

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Если в одной рекламе акцент делали на беззаботном отдыхе, то в другой прямым текстом предлагали «выпить и поплавать».

«Летний круиз — собираете свои лодки, команду и специальный тайник Smirnoff, спрятанный на борту».

Smirnoff, 1979

Французский аперитив крепостью 40% предлагали сделать своим любимым видом водного спорта.

В 2020 году во многих странах, в которых допускается реклама алкоголя на радио и телевидении (в Великобритании), в кампаниях запрещено изображать деятельность или место, где употребление алкоголя будет небезопасным.

Алкоголь и путешествия

В 2020 году запрета на провоз алкоголя в ручной клади нет, но есть ограничения. Можно брать на борт не больше литра жидкости при максимальном объеме одной ёмкости — 100 мл. Это десять небольших сувенирных бутылок.

Правила употребления спиртного на борту определяет авиакомпания. Раньше таких ограничений не было, и фирмы часто использовали в рекламе алкоголя тему перелётов.

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У производителя виски Chivas была рекламная кампания на тему путешествий — какие перевозчики работают с его продукцией.

Chivas Regal, 1967

Виски Ancient Age предлагают в качестве универсального приветственного коктейля: «Добро пожаловать. Где угодно. Когда угодно».

Ancient Age, 1948

Алкоголь как оправдание

В кампаниях не только обыгрывались преимущества алкоголя. Спиртным предлагали удовлетворить любые чувства человека — от удовольствия до стыда.

Предложение оправдаться, обвинив во всем мартини. Fleischmann's Gin, 1968

Слоганы вроде «если виски мешает вашему бизнесу, бросайте бизнес» представляли алкоголь решением для любой ситуации.

Old Reliable, 1907

В части стран рекламу начали регулировать только в 20 веке: в США Федеральная торговая комиссия (FTC) получила такие полномочия в 1938 году, в Великобритании регуляцией занялось Управление по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority) в 1955 году. В России законы о рекламе начали обсуждать в 1990-х, после распада СССР.