Рекламу можно запустить по всей стране или точечно по выбранных критериям.

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«Сбермаркетинг» начал продавать цифровую рекламу на ЖК-панелях внутри отделений «Сбербанка», сообщил vc.ru представитель компании. «Сбер» обещает рекламодателям ежедневную аудиторию в 2,6 млн посетителей в 5700 отделений банка.

В каждом отделении по 1-3 ЖК-панели — всего 7200. Они находятся в зонах ожидания. Раньше «Сбер» использовал их только для показа информации о собственных продуктах и курсах валют, говорят в компании.

Рекламу можно запустить по всей стране или точечно по выбранных критериям, например, показать ролик только в ипотечных центрах, офисах для премиальных клиентов или юрлиц. Кроме того, можно выбрать отделения в одном или нескольких регионах и городах России с точностью до микрорайона и улицы, а также оптимальные дни недели, обещают в «Сбере».