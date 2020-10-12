Маркетинг
Альберт Хабибрахимов
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Бренд сока в США набрал мгновенную популярность благодаря случайному ролику в TikTok — и подарил автору машину Материал редакции

Компания Ocean Spray получила больше ста миллионов упоминаний, а её гендиректор снял ответ-пародию на оригинал.

6 комментариев
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Житель штата Айдахо Натан Аподака своим видео в TikTok спровоцировал всплеск интереса к сокам Ocean Spray и музыкальной группе Fleetwood Mac. Производитель напитков уже поблагодарил Аподаки и подарил ему автомобиль, пишет The Drum.

В конце сентября Аподака, известный в TikTok как 420doggface208, опубликовал ролик, в котором он едет на лонгборде и пьёт клюквенный сок Ocean Spray под песню "Dreams" группы Fleetwood Mac.

@420doggface208

Morning vibe ##420souljahz ##ec ##feelinggood ##h2o ##cloud9 ##happyhippie ##worldpeace ##king ##peaceup ##merch ##tacos ##waterislife ##high ##morning ##710 ##cloud9

♬ Dreams (2004 Remaster) - Fleetwood Mac

Аподаки рассказал, что по пути на работу его машина сломалась, он не стал дожидаться помощи, взял свой скейт, бутылку сока и отправился дальше, а по дороге записал ролик. На 12 октября у видео больше 45 млн просмотров.

Другие пользователи начали записывать свои версии ролика, к ним даже присоединился 73-летний барабанщик и основатель Fleetwood Mac Мик Флитвуд, ради этого он зарегистрировался в TikTok. Благодаря TikTok песня "Dreams" спустя 43 года вернулась в мировые чаты, только в США в стриминг-сервисах композицию прослушали 8,47 млн раз за неделю после видео Аподаки.

@mickfleetwood

@420doggface208 had it right. Dreams and Cranberry just hits different. ##Dreams ##CranberryDreams ##FleetwoodMac

♬ Dreams (2004 Remaster) - Fleetwood Mac

Спустя неделю на ролик отреагировали и в Ocean Spray. Гендиректор Ocean Spray Том Хейс тоже опубликовал свою версию видео, а компания подарила Аподаки новый пикап, нагруженный бутылками с клюквенным соком.

«Мы заметили ролик примерно неделю назад и тоже захотели принять участие. Мы слышали историю его автора и хотели ему помочь, поэтому потратили время, чтобы разработать план и купить новую машину», — рассказала The Drum директор по корпоративным связям Ocean Spray Крис Ферзли.

Теперь Аподака разъезжает на новом пикапе, пьёт соки Ocean Spray и продолжает записывать видео, органично создавая контент для бренда, отмечает The Drum. Представительница компании намекнула, что это ещё не всё. «Советую оставаться с нами», — ответила Ферзли на вопрос о том, может ли Аподака стать амбассадором бренда.

Кейс Ocean Spray хорошо отражает реалии современного маркетинга, отмечают профильные издания AdAge и The Drum: бренды и агентства могут потратить миллионные бюджеты и много времени на планирование кампании, но лучший эффект принесёт простой потребитель и его случайное видео в TikTok или других соцсетях.

Ocean Spray пока не говорит о том, как завирусившийся ролик повлиял на продажи компании, но The Drum пишет, что рост продаж будет вполне логичным: многие пользователи писали, что «бегут покупать сок».

На 12 октября у видео под тегом #oceanspray в TikTok больше 117 млн просмотров.

AdAge напоминает о необходимости баланса: если бренд слишком увлечётся вирусными хитами, он рискует свести всё к коммерции и потерять важный элемент успеха такого формата — спонтанность.

#tiktok

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6 комментариев
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Альберт Хабибрахимов

2

Песня и правда хорошая https://youtu.be/Y3ywicffOj4

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For Nothing

1

Мааааам, я буду тиктокером

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Roman Ivanov

0

Вроде как этот бренд и так очень известен в США, так что я не уверен, что именно "бренд набрал популярность". Ролик набрал, да.

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Yuri Ahmedov

0

Нормально тикток накручивает просмотры.

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ilia

0

Кто-то вообще обратил внимание (или обратил бы) на бренд сока на видео этого мужика? Тут скорее производитель своим подарком внимание к бренду привел, а не видео.

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Oleg Milyaev

0

Джинса.

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